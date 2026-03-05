Czy groszek pachnący jest rośliną wieloletnią?

Groszek pachnący (Lathyrus odoratus) to szybko rosnące, jednoroczne pnącze, którego pędy dorastają do 1,5 – 2,5 m długości (u odmian karłowych do 20-30 cm). Jego nieduże, ale liczne, barwne kwiaty motylkowe, zebrane są po klika w luźne grona.

Jak i kiedy siać groszek pachnący?

Groszek pachnący kwitnie dość krótko (od końca czerwca do sierpnia), ale okres ten można przedłużyć, wysiewając ich nasiona sukcesywnie co dwa tygodnie począwszy od kwietnia do początku czerwca. Dzięki temu kwiatami groszków będziemy mogli cieszyć się od początku czerwca aż do jesieni.

Z siewem nasion groszku nie musimy zwlekać, gdyż rośliny nie są szczególnie wrażliwe na zimno i można wysiewać je wprost do gruntu już w kwietniu, a w sprzyjających warunkach nawet pod koniec marca. Nasiona wysiewamy po 2-3 do jednego dołka, zachowując odstęp 15-20 cm miedzy dołkami (odmianom karłowym wystarczy odstęp 10 cm w rzędzie). Dla lepszego kiełkowania przed siewem nasion dobrze jest moczyć je w ciepłej wodzie przed dobę.

Co zrobić z groszkiem pachnących, gdy wzejdzie?

Kiedy rośliny wzejdą, mogą wymagać przerywki, ale nie zawsze jest to konieczne. Podrośnięte, 10-15-centymetrowe siewki warto uszczknąć - dzięki czemu lepiej się rozkrzewią.

Trzeba natomiast zapewnić im odpowiednie podpory, gdyż są pnączami i potrzebują wsparcia dla swoich długich, cienkich, wiotkich łodyg (odmiany wysokie). Po podporze mogą wspinać się samodzielnie za pomocą wąsów czepnych, ale lepiej jest im trochę pomóc, podwiązując ich pędy do prętów lub kratek. Dzięki temu rośliny w miarę rozwoju nie będą tworzyć chaotycznej, zmierzwionej gęstwiny, ale ładną, uporządkowaną, kwitnącą zasłonę.

Groszek pachnący w galerii zdjęć

Gdzie posadzić groszek pachnący?

Groszek pachnący to nie tylko roślina piękna i aromatyczna, ale też łatwa w uprawie. Wprawdzie wymagania uprawowe groszku pachnącego są dość wysokie, ale jeśli tylko zapewnimy roślinom odpowiednie warunki, będą wspaniale i obficie kwitły przez całe lato.

Zanim rozpoczniemy uprawę groszku pachnącego, musimy wybrać dla niego odpowiednie miejsce. Najlepsze do tego celu będzie słoneczne i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzne, próchnicze, lekko wilgotne podłoże bogate w wapń (o obojętnym lub zasadowym odczynie pH).

Niewielkie, ale barwne i pięknie pachnące kwiaty groszku, idealnie nadają się do dekoracji płotu, pergoli, altany, siatki, furtki, łuku czy balustrady. Rośliny uprawiane na odpowiednim stanowisku ładnie się rozrastają, w krótkim czasie tworząc uroczy, kwitnący parawan, osłaniający miejsce wypoczynku w ogrodzie, altanę lub taras.

Pędy groszku pachnącego są bardzo delikatne, dlatego rośliny nie wymagają solidnych podpór i mogą wspierać się nawet na lekkich, ażurowych kratkach lub drabinkach. Na rabacie idealnie komponują się z kosmosem podwójnie pierzastym, ślazówką, liliowcami czy lawendą. Groszek pachnący nadaje się także do uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach. Może być też wykorzystywany na kwiat cięty, bo chociaż nie jest zbyt trwały, ale ze względu na piękny aromat warto umieścić go w salonie lub sypialni.

Jak nawozić groszek pachnący?

Groszki rosną bardzo szybko i zawiązują mnóstwo kwiatów, dlatego potrzebują dużo substancji odżywczych. Z tego względu w sezonie powinny być systematycznie zasilane nawozami dla roślin kwitnących, a ich stanowisko przed rozpoczęciem uprawy powinno być wzbogacone dobrze rozłożonym kompostem.

Ciekawe odmiany groszku pachnącego

Ze względu na urodę i rosnącą popularność, groszki pachnące doczekały się obecnie mnóstwa atrakcyjnych odmian, różniących się miedzy sobą wysokością i pokrojem oraz barwą kwiatów. W sprzedaży ich nasiona oferowane są najczęściej w postaci wieloodmianowej mieszanki, ale nowsze odmiany można też kupić oddzielnie.

Do ciekawszych odmian groszku pachnącego należą:

'America' - kwiaty pstre, biało-czerwone, wys. ok. 1,2 m,

'Senator' - kwiaty kremowe ozdobione marmurkowym, bordowo-fioletowym deseniem, wys. ok. 1,2 m,

'Beaujolais' - kwiaty ciemnobordowe, wys. ok. 1,2 m,

'Pink Cupid' - kwiaty biało-różowe, wys. ok. 20 cm,

'Kenneth' - kwiaty intensywnie czerwone, wys. ok. 2,5 m,

'Matucana' - kwiaty fioletowo-bordowe, wys. ok. 1,2 m,

'Villa Roma White' - kwiaty białe, wys. 20-30 cm.

