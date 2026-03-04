Jak wygląda judaszowiec?

Wśród drzew uprawianych w naszych ogrodach nie ma chyba bardziej oryginalnego niż judaszowiec. Jego największą ozdobą są ciemnoróżowe, nieduże kwiaty, pojawiające się wiosną (na przełomie kwietnia i maja) na nagich pędach, gałęziach lub bezpośrednio na pniu (to tzw. kaulifloria). Widok gęstych, licznych, różowych kępek kwiatów, pokrywających gałęzie i pień drzewa judaszowca jest tak niezwykły, że nic nie może mu dorównać, dlatego jeśli tylko mamy taką możliwość, z pewnością powinniśmy pomyśleć o uprawie tej szczególnej rośliny.

Gatunki judaszowca do uprawy w ogrodzie

Judaszowiec należy do rodzaju liczącego sobie zaledwie 10 gatunków roślin, pochodzących zwykle z cieplejszych rejonów świata. W Polsce szanse na przetrwanie zimy ma przede wszystkim pochodzący z Ameryki Północnej judaszowiec kanadyjski.

W ogrodach można też spróbować uprawy dwóch innych gatunków tego oryginalnego drzewa:

judaszowca południowego - gatunek pospolity w krajach południowej Europy, gdzie dorasta do ok. 14 m wysokości, w Polsce osiąga mniejsze rozmiary i często przybiera krzewiastą postać,

- gatunek pospolity w krajach południowej Europy, gdzie dorasta do ok. 14 m wysokości, w Polsce osiąga mniejsze rozmiary i często przybiera krzewiastą postać, judaszowca chińskiego - najpopularniejsza z jego odmian 'Avondale' ma ciemnoróżowe kwiaty i dorasta do 3-4 m wysokości.

Oba gatunki są jednak jeszcze mniej mrozoodporne od judaszowca kanadyjskiego, dlatego można próbować ich uprawy jedynie w najcieplejszych rejonach kraju, na ciepłych, osłoniętych stanowiskach, przed zimą solidnie ściółkując wokół nich podłoże i osłaniając je włókniną.

Judaszowiec kanadyjski - dekoracyjne drzewo

W swoim naturalnym środowisku judaszowiec kanadyjski osiąga spore rozmiary, dorastając do około 10 m wysokości, w naszym klimacie jest jednak znacznie niższe i często przyjmuje postać krzewiastą (dorasta do 3-5 m). Oprócz pojawiających się wiosną na pędach, konarach i pniu różowych, miododajnych kwiatów, przypominających wyglądem kwiaty fasoli, ozdobą judaszowca kanadyjskiego jest ładny, rozłożysty, gęsty pokrój oraz dekoracyjne, duże, sercowate, zaostrzone na końcu, sezonowe liście, które wiosną są bordowe i błyszczące, latem zielone i matowe, a jesienią żółte. Jeśli drzewo ma zapewnione odpowiednie warunki, a pogoda jest sprzyjająca, po kwitnieniu na pędach mogą zawiązać się owocostany, mające postać długich, szerokich, zwisających strąków (w naszym klimacie drzewo rzadko owocuje).

i Autor: Getty Images U judaszowca kwiaty mogą wyrastać bezpośrednio z pnia

Odmiany judaszowca kanadyjskiego

Judaszowiec kanadyjski ma kilka ciekawych odmian, z których na uwagę zasługują m.in.:

'Forest Pansy' o liściach bordowych wiosną, bordowozielonych w sezonie i pomarańczowo-żółtych jesienią (wys. 4-6 m),

'Texas White' o białych kwiatach (wys. 4-5 m),

'Lavender Twist' o lawendoworóżowych kwiatach, płaczącym pokroju i niedużych rozmiarach (wys. 2-3 m),

'Flame' o różowych, pełnych kwiatach,

'Rising Sun' o pięknych, żółtopomarańczowych młodych liściach, które w sezonie zielenieją, a jesienią żółkną (wys. 2-3 m).

i Autor: Josie Elias/ Getty Images Jesienne liście judaszowca kanadyjskiego 'Forest Pansy'

Judaszowiec - uprawa

Ze względu na swoje pochodzenie, judaszowiec kanadyjski jest rośliną dość wymagającą, dlatego jego uprawa nie jest łatwa.

Jakie najlepsze miejsca dla judaszowca? Drzewo najlepiej czuje się na stanowiskach ciepłych, osłoniętych od wiatru i słonecznych oraz na żyznych, przepuszczalnych, próchniczych, umiarkowanie wilgotnych glebach o obojętnym lub zasadowym odczynie pH. Roślina nie znosi zimnych wiatrów i mokrych, gliniastych gleb. Nie jest też w pełni mrozoodporna, dlatego jej uprawa udaje się jedynie w najcieplejszych rejonach kraju.

Jak osłonić judaszowca na zimę? Jeśli judaszowiec ma przetrwać mrozy, przed zimą należy wyściółkować glebę wokół niego grubą warstwą liści, słomy lub torfu, a młode egzemplarze zabezpieczyć przed chłodem włókniną.

Judaszowiec - cięcie i przesadzanie. Kiedy jednak mimo wszystko drzewo przemarznie, wiosną, już po rozwinięciu się liści, uszkodzone pędy powinniśmy przyciąć do zdrowej tkanki. Nie należy natomiast przeprowadzać innego cięcia niż sanitarne, gdyż judaszowiec nie lubi tego zabiegu. Drzewo nie toleruje też przesadzania, szczególnie w starszym wieku, dlatego w ogrodzie trzeba od razu wybrać dla niego docelowe stanowisko.

Jak rozmnożyć judaszowca?

Rozmnażanie judaszowca. Judaszowca możemy pozyskać do uprawy w postaci gotowej sadzonki wprost ze szkółki lub spróbować samodzielnie rozmnożyć je za pomocą siewu nasion (nasiona sieje się wiosną w szklarni lub ciepłym inspekcie), które jednak do dobrego kiełkowania wymagają stratyfikacji w niskich temperaturach (po zebraniu i oczyszczeniu, nasiona można przechowywać w pojemniku z piaskiem w lodówce przez około 2 miesiące).

Judaszowiec najpiękniejszy jako soliter

Ze względu na swoją niezwykłą urodę, judaszowiec najlepiej prezentuje się jako soliter na tle trawnika, białej ściany budynku lub litego ogrodzenia, np. z białej cegły. Może też rosnąć w grupie z innymi drzewami i krzewami ozdobnymi, ale wtedy jego niezwykłe walory ozdobne mogą zostać zagłuszone przez rozwijające się wcześniej liście lub kwiaty innych gatunków.

Mroczna legenda o judaszowcu

Oprócz bardzo oryginalnego wyglądu, judaszowiec ma też swoją ciekawą, choć ponurą legendę, związaną z biblijną postacią Judasza, który nękany wyrzutami sumienia z powodu zdrady Jezusa, miał się powiesić na konarach drzewa. Mimo iż odpowiedzialna za nazwę judaszowca legenda jest dość mroczna, uroda drzewa jest tak niezwykła, że podejmując decyzję o jego uprawie, nie należy brać tej historii zbyt poważnie, traktując ją raczej jako oryginalną ciekawostkę.

