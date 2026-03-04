Jak wygląda barwinek pospolity? Czy barwinek jest rośliną wieloletnią? Kiedy kwitnie?

Barwinek pospolity (łac. Vinca minor) jest wieloletnią, zimozieloną krzewinką, która dziko rośnie w Europie, także w Polsce. Osiąga do 15-20 cm wysokości, tworzy silnie rozgałęzione pędy, które dołem się płożą, a górą wznoszą, w dolnej części są zdrewniałe, dorastają do 1 m długości

Liście barwinka są drobne, ciemnozielone, błyszczące, skórzaste, podłużne, eliptyczne lub jajowate, mają do 5 cm długości.

Barwinek pospolity kwitnie w kwietniu i maju, choć pojedyncze kwiaty mogą pojawiać się na roślinie całe lato. Pędy kwiatowe są wyprostowane i wzniesione. Kwiaty barwinka są fioletowoniebieskie, u odmian mogą być białe (np. odmiana ‘Alba’) lub różowe, są obupłciowe, mają około 2,5 cm średnicy, wyrastają pojedynczo w pachwinach liści. Są owadopylne, zapylają je pszczoły i motyle.

Owocem barwinka są cylindryczne mieszki. Nasiona rozsiewane są głównie przez mrówki (myrmekochoria).

Jakie wymagania ma barwinek pospolity?

Barwinek pospolity wymaga gleby darniowej lub torfowej, próchniczej, nieco wilgotnej. Najlepiej rośnie na stanowisku cienistym lub półcienistym, choć poradzi sobie także w miejscu słonecznym (trzeba mu tylko wtedy zapewnić więcej wilgoci).

Jak rozmnażać barwinek pospolity?

Rozmnażanie barwinka jest wyjątkowo proste, ponieważ roślina ta bardzo łatwo się ukorzenia. Najpopularniejszą i najprostszą metodą jest podział starszych, dobrze rozrośniętych kęp wczesną wiosną lub jesienią. Inną skuteczną opcją jest pobranie sadzonek pędowych – wystarczy uciąć fragment pędu i umieścić go w wilgotnej ziemi, gdzie szybko wypuści korzenie. Często barwinek sam tworzy gotowe sadzonki, ukorzeniając pędy w miejscu ich zetknięcia z ziemią, które wystarczy tylko odciąć i przesadzić.

Kiedy i jak gęsto sadzić barwinek pospolity?

Barwinek można sadzić w ogrodzie praktycznie przez cały sezon, choć lepiej unikać okresów, w których krótko po posadzeniu spodziewana jest susza. Przed sadzeniem do gruntu stanowisko dla barwinka należy dokładnie odchwaścić. Rośliny sadzimy w rozstawie 30x30 cm, aby miały przestrzeń i dostęp światła potrzebne do zagęszczenia i rozrośnięcia się.

W początkowym okresie po posadzeniu należy podlewać rośliny, aż do pełnego ukorzenienia.

Gdzie sadzić barwinek w ogrodzie?

Barwinek pospolity to roślina okrywowa, znakomicie nadająca się do zadarniania wolnych miejsc pod drzewami i krzewami ozdobnymi, często zastępując tam trawnik. Można go także sadzić na rabatach bylinowych, pamiętając jednak, że jest to roślina ekspansywna, silnie się rozrasta i może zagłuszyć rosnące obok rośliny. Doskonale komponuje się z innymi niskimi roślinami w podobnym odcieniu. Sprawdza się także jako roślina na obwódki i skalniaki oraz do obsadzania skarp.

Czy barwinek pospolity można uprawiać w pojemnikach?

Barwinek pospolity doskonale nadaje się do uprawy w pojemnikach ustawianych na balkonach i tarasach, zwłaszcza w wiszących koszach lub wysokich donicach (w tym samym pojemniku może rosnąć kilka lat), gdzie jego płożące się pędy mogą swobodnie zwisać, tworząc efektowną kaskadę. Należy jednak pamiętać o zapewnieniu mu dobrego drenażu i regularnym podlewaniu, ponieważ podłoże w doniczce wysycha szybciej niż w ogrodzie. Dzięki temu, że jest zimozielony, stanowi wspaniałą, całoroczną ozdobę balkonów i tarasów, nawet zimą.

Czy barwinek pospolity jest trujący?

Barwinek pospolity jest objęty ochroną gatunkową i jest rośliną trującą. Zawarte w nim m.in. pubescyna, winina, minoryna, w dużej ilości, obniża ciśnienie krwi i zaburza pracę serca, może również wywołać problemy z oddychaniem.

Dlaczego barwinek nie kwitnie?

Barwinek nie kwitnie na zbyt suchej, zbitej glebie. Ponadto musi mieć odpowiednie warunki, na przykład lepiej rośnie w półcieniu, pod drzewami niż na pełnym słońcu. Jeśli roślina ma zapewnione wszystkie niezbędne warunki, to być może potrzebuje nawożenia lub przycięcia, żeby pobudzić ją do kwitnienia.

