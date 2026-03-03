Klon palmowy - skąd się wziął w ogrodach?

Klon palmowy (Acer palmatum) to krzew lub drzewo dorastające do 3 m wysokości. Pochodzi z Dalekiego Wschodu: Chin, Japonii, Korei Południowej. W krajach tych dorasta do 10 m wysokości i równie imponującej szerokości. Zarówno w Europie, jak i w Azji klony palmowe zaliczane są do jednych z najatrakcyjniejszych roślin ozdobnych. Na świecie uprawianych jest około 300 jego odmian.

W Japonii na początku XVII wieku, po dojściu do władzy rodu Tokugawa, nastąpił rozwój gospodarki, w tym także sztuki ogrodowej. Cesarscy ogrodnicy wyhodowali ponad 250 odmian klonu palmowego. Do Europy po raz pierwszy przywieźli je brytyjscy botanicy w 1830 roku. Niestety, były to odmiany mało odporne na niską temperaturę panującą zimą w Europie. Dopiero kilkanaście lat później Philip von Siebold, niemiecki botanik i pasjonat Japonii, sprowadził do europejskich szkółek kilkanaście odmian klonu. W szkółkach rozpoczęto ich rozmnażanie i selekcję pod względem odporności na niską temperaturę.

Jakie wymagania ma klon palmowy?

Ze względu na różnokolorowe liście klony palmowe wymagają jasnego stanowiska. Im barwniejsze liście, tym roślina potrzebuje więcej słońca. Przy wyborze stanowiska należy jednak unikać pełnego słońca, które może uszkodzić delikatne i cienkie liście. Najlepsze jest stanowisko lekko zacienione, do którego dociera rozproszone światło. Odmiany zielonolistne dobrze sobie radzą w cieniu.

Dla klonu palmowego, który nie jest rośliną wysoce mrozoodporną, bardziej niebezpieczne od niskiej temperatury są mroźne wiatry, dlatego należy sadzić go w miejscu zacisznym bądź ustawić wokół rośliny ochronne płotki. Można także rośliny osłonić na zimę słomianą matą lub agrowłókniną.

W jakiej ziemi sadzić klon palmowy?

Klony palmowe preferują gleby lekkie, o odczynie kwaśnym do obojętnego, lekko wilgotne. Podłoże musi być przepuszczalne, nie może się w nim gromadzić woda, ponieważ system korzeniowy klonów źle znosi stagnującą wodę, nawet przez bardzo krótki okres. Gleba nie musi być przesadnie żyzna, nie należy jej też nadmiernie nawozić. Na zbyt żyznym podłożu pomimo pięknych rocznych przyrostów nowe gałązki mogą nie zdążyć zdrewnieć przed zimą i w konsekwencji roślina jest narażona na wymarznięcie. Klon palmowy jest wrażliwy na niedobór potasu (przy wystąpieniu objawów niedoboru należy zasilić roślinę saletrą potasową).

Klon palmowy - odmiany

‘Atropurureum’ o liściach ciemnoczerwonych przez cały rok, rośnie powoli; odmiana odporna na mróz

o liściach ciemnoczerwonych przez cały rok, rośnie powoli; odmiana odporna na mróz ‘Aureum’ o liściach złocistożółtych z czerwoną obwódką, charakteryzuje się szybkim wzrostem; należy chronić zimą

o liściach złocistożółtych z czerwoną obwódką, charakteryzuje się szybkim wzrostem; należy chronić zimą ‘Dissectum’ o głęboko powcinanych z postrzępionymi brzegami, zielonych liściach, jesienią przebarwiających się na jaskrawożółto do pomarańczowego, ma zwisające gałęzie

o głęboko powcinanych z postrzępionymi brzegami, zielonych liściach, jesienią przebarwiających się na jaskrawożółto do pomarańczowego, ma zwisające gałęzie ‘Dissectum Garmet’ niewielkie drzewko (do 1,5 m wysokości) o liściach ciemnoczerwonych; odmiana wrażliwa na mróz

niewielkie drzewko (do 1,5 m wysokości) o liściach ciemnoczerwonych; odmiana wrażliwa na mróz ‘Ornatum’ o liściach brązowoczerwonych wiosną, brązowozielonych latem i ciemnoczerwonych jesienią; drzewo o gęstej parasolowatej koronie, dorastające do 2 m wysokości przy szerokości korony do 4 m

o liściach brązowoczerwonych wiosną, brązowozielonych latem i ciemnoczerwonych jesienią; drzewo o gęstej parasolowatej koronie, dorastające do 2 m wysokości przy szerokości korony do 4 m ‘Sangokaku’ o liściach ciemnoczerwonych, przebarwiających się jesienią na żółtopomarańczowo; gęsty krzew o wyprostowanym pokroju

Najlepsze miejsce w ogrodzie dla klonu palmowego

W polskich ogrodach klon palmowy staje się coraz bardziej popularny, choć wiele osób obawia się go sadzić ze względu na jego delikatność i małą odporność na mróz. Klon palmowy jest najczęściej spotykany w ogrodach w stylu japońskim. Wybierając dla niego miejsce przy oczku wodnym, warto posadzić go na lekkim wzniesieniu – zabezpieczy to drzewko przed stagnującą wodą. Niewielkie egzemplarze dobrze prezentują się także na skalniakach. Wrażliwsze odmiany można sadzić w dużych donicach, które na zimę należy przenieść do nieogrzewanego pomieszczenia.

