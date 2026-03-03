Spis treści
Kiedy siać kapustę na rozsadę?
Najlepiej jest siać kapustę na rozsadę około 6-8 tygodni przed planowanym terminem przesadzenia jej na zewnątrz. W Polsce czas siewu kapusty na rozsadę zazwyczaj przypada od marca do kwietnia, w zależności od regionu i odmiany kapusty. Bardzo wczesne odmiany kapusty wysiewa się już na przełomie lutego i marca. Odmiany wczesne i średnio wczesne - przez cały marzec do początku kwietnia.
Jak siać kapustę na rozsadę?
Wysiew kapusty na rozsadę krok po kroku:
- Wybór odpowiedniej ziemi do siewu, najlepiej mieszanki do uprawy nasion lub ziemię ogrodniczą o dobrej przepuszczalności.
- Przygotowanie pojemników do siewu np. małe doniczki, taca do rozsady, które następnie należy wypełnić ziemią, pozostawiając niewielką przestrzeń na wierzchu.
- Rozsypanie nasion kapusty na powierzchni ziemi, z zachowaniem odpowiednich odstępów między nimi, zgodnie z zaleceniami na opakowaniu z nasionami.
- Przykrycie nasion cienką warstwą ziemi lub torfu i delikatne dociśniecie.
- Delikatne nawilżenie ziemi np. spryskiwaczem lub lekkim strumieniem wody z konewki.
- Umieszczenie pojemników z nasionami w ciepłym, dobrze oświetlonym miejscu.
- Regularnie monitorowanie wilgotności ziemi (nie może być zbyt sucha, ani zbyt mokra).
- Po wyrośnięciu roślin należy przesadź rozsadę do większych doniczek lub na zewnątrz, gdy miną zagrożenia przymrozków.
Po jakim czasie wschodzi kapusta?
Nasiona kapusty zaczynają wschodzić już po 5-7 dniach.
Kiedy pikujemy rozsadę kapusty?
Rozsadę kapusty pikujemy do oddzielnych doniczek gdy wytworzą się pierwsze 2-3 liście. Przygotowanie rozsady kapusty wczesnej i średnio wczesnej trwa zwykle około 2 miesięcy, a odmian późnych do około 6 tygodni.
