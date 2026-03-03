Kiedy siać kapustę na rozsadę?

Najlepiej jest siać kapustę na rozsadę około 6-8 tygodni przed planowanym terminem przesadzenia jej na zewnątrz. W Polsce czas siewu kapusty na rozsadę zazwyczaj przypada od marca do kwietnia, w zależności od regionu i odmiany kapusty. Bardzo wczesne odmiany kapusty wysiewa się już na przełomie lutego i marca. Odmiany wczesne i średnio wczesne - przez cały marzec do początku kwietnia.

Jak siać kapustę na rozsadę?

Wysiew kapusty na rozsadę krok po kroku:

Wybór odpowiedniej ziemi do siewu, najlepiej mieszanki do uprawy nasion lub ziemię ogrodniczą o dobrej przepuszczalności.

Przygotowanie pojemników do siewu np. małe doniczki, taca do rozsady, które następnie należy wypełnić ziemią, pozostawiając niewielką przestrzeń na wierzchu.

Rozsypanie nasion kapusty na powierzchni ziemi, z zachowaniem odpowiednich odstępów między nimi, zgodnie z zaleceniami na opakowaniu z nasionami.

Przykrycie nasion cienką warstwą ziemi lub torfu i delikatne dociśniecie.

Delikatne nawilżenie ziemi np. spryskiwaczem lub lekkim strumieniem wody z konewki.

Umieszczenie pojemników z nasionami w ciepłym, dobrze oświetlonym miejscu.

Regularnie monitorowanie wilgotności ziemi (nie może być zbyt sucha, ani zbyt mokra).

Po wyrośnięciu roślin należy przesadź rozsadę do większych doniczek lub na zewnątrz, gdy miną zagrożenia przymrozków.

Po jakim czasie wschodzi kapusta?

Nasiona kapusty zaczynają wschodzić już po 5-7 dniach.

Kiedy pikujemy rozsadę kapusty?

Rozsadę kapusty pikujemy do oddzielnych doniczek gdy wytworzą się pierwsze 2-3 liście. Przygotowanie rozsady kapusty wczesnej i średnio wczesnej trwa zwykle około 2 miesięcy, a odmian późnych do około 6 tygodni.

