Przygotowanie własnych sadzonek kapusty to nie tylko oszczędność, ale przede wszystkim gwarancja zdrowych i silnych roślin od samego startu. Wbrew pozorom, to wcale nie jest trudne! Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach i odpowiednim terminie. Kiedy i jak siać kapustę na rozsadę?

Kiedy siać kapustę na rozsadę?

Najlepiej jest siać kapustę na rozsadę około 6-8 tygodni przed planowanym terminem przesadzenia jej na zewnątrz. W Polsce czas siewu kapusty na rozsadę zazwyczaj przypada od marca do kwietnia, w zależności od regionu i odmiany kapusty. Bardzo wczesne odmiany kapusty wysiewa się już na przełomie lutego i marca. Odmiany wczesne i średnio wczesne - przez cały marzec do początku kwietnia.

Jak siać kapustę na rozsadę?

Wysiew kapusty na rozsadę krok po kroku:

  • Wybór odpowiedniej ziemi do siewu, najlepiej mieszanki do uprawy nasion lub ziemię ogrodniczą o dobrej przepuszczalności.
  • Przygotowanie pojemników do siewu np. małe doniczki, taca do rozsady, które następnie należy wypełnić ziemią, pozostawiając niewielką przestrzeń na wierzchu.
  • Rozsypanie nasion kapusty na powierzchni ziemi, z zachowaniem odpowiednich odstępów między nimi, zgodnie z zaleceniami na opakowaniu z nasionami.
  • Przykrycie nasion cienką warstwą ziemi lub torfu i delikatne dociśniecie.
  • Delikatne nawilżenie ziemi np. spryskiwaczem lub lekkim strumieniem wody z konewki.
  • Umieszczenie pojemników z nasionami w ciepłym, dobrze oświetlonym miejscu.
  • Regularnie monitorowanie wilgotności ziemi (nie może być zbyt sucha, ani zbyt mokra).
  • Po wyrośnięciu roślin należy przesadź rozsadę do większych doniczek lub na zewnątrz, gdy miną zagrożenia przymrozków.

Po jakim czasie wschodzi kapusta?

Nasiona kapusty zaczynają wschodzić już po 5-7 dniach.

Kiedy pikujemy rozsadę kapusty?

Rozsadę kapusty pikujemy do oddzielnych doniczek gdy wytworzą się pierwsze 2-3 liście. Przygotowanie rozsady kapusty wczesnej i średnio wczesnej trwa zwykle około 2 miesięcy, a odmian późnych do około 6 tygodni.

