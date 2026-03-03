Kiedyś wszystkie trawniki pochodziły z siewu. Dziś, gdy łatwo kupić darń z rolki, wiele osób zadaje sobie pytanie, czy nie lepiej rozłożyć ją w ogrodzie. Oba rozwiązania mają swoje zalety, ale niezaprzeczalnie trawnik z siewu jest tańszy, łatwiej też dostosować gatunki traw do specyficznych wymagań każdego zakątka ogrodu, bo w sprzedaży są mieszanki traw przeznaczone na różne stanowiska. Podpowiadamy, jak założyć trawnik z siewu.

Kiedy najlepiej zakładać trawnik z siewu?

Na zakładanie trawnika z siewu najlepsze są wiosna lub wczesna jesień – gdy temperatura jest już ustabilizowana, podłoże optymalnie nawilżone i nie grożą susze. Korzystne terminy to przełomy kwietnia i maja lub sierpnia i września. Latem również można to robić, ale efekt może być gorszy.

Zakładanie trawnika z siewu - zaczynamy od przygotowania podłoża

Zanim posiejemy trawę, podłoże wymaga odpowiedniego przygotowania.

Pierwszym krokiem jest jego przekopanie. W efekcie powstają w nim przestrzenie wypełnione przez niezbędne roślinom powietrze i wodę. Ziemię kopiemy szpadlem na tzw. sztych, czyli głębokość, na jaką sięga narzędzie. Dużą działkę warto przeorać pługiem lub glebogryzarką na głębokość 20-30 cm. Jeżeli grunt jest zwięzły lub są na nim pozostałości silnie zrośniętej darni, głębokość orki powinna być zwiększona do 30-35 cm.

Następnie za pomocą wideł albo grabi usuwamy z podłoża korzenie, kłącza, rozłogi chwastów odsłonięte w wyniku kopania lub orki.

Kolejnym krokiem jest ulepszenie gleby. Na piaszczystych lekkich podłożach rozsypujemy 10-15-centymetrową warstwę żyznej ziemi kompostowej i płytko przekopujemy. Gleby o zwięzłej strukturze (np. glinę) rozluźniamy, dodając piasek (6-7 m3 na 100 m2). Warto też rozłożyć warstwę ziemi kompostowej (ok. 10 cm), żeby zwiększyć w podłożu zawartość próchnicy.

Gleba musi mieć też odpowiednią kwasowość (odczyn pH). Pod trawnik najlepsze pH to 5,5-6,5. W Polsce przeważają gleby kwaśne (pH poniżej 5), więc często wskazane jest wapnowanie podłoża dolomitem lub kredą. To, czy konieczne jest wapnowanie i jaką dawką nawozu, stwierdzamy po zbadaniu gleby kwasomierzem.

Glebę powinniśmy też wzbogacić w składniki pokarmowe, stosując np. nawóz wieloskładnikowy (3-5 kg/100 m2). Można także skorzystać ze specjalistycznych nawozów do trawnika. Nawóz po rozsypaniu należy zmieszać z ziemią.

Następnie podłoże trzeba wypoziomować i wyrównać. Na koniec udeptujemy je lub wałujemy tak długo, aż buty będą zostawiać na powierzchni tylko płaski ślad, a nie wgłębienie.

Podłoże obficie polewamy i jeśli nie było wałowane, pozostawiamy na kilka dni, by osiadło.

Warto wiedzieć Pod trawnik z siewu najlepiej przeznaczyć teren o małym spadku (maksymalnie do 20%). Przy większym podczas podlewania i deszczu nasiona łatwo ulegają wypłukaniu. Skarpy można obsiewać trawą, jeśli zbocza zostały wcześniej umocnione np. kratkami trawnikowymi z tworzywa sztucznego (zapobiegają wymywaniu nasion). Najlepiej jednak pokryć je trawą z rolki albo obsadzić krzewami, a glebę wyściółkować.

Jaką mieszankę traw wybrać?

Mieszankę nasion traw trzeba dobrać, uwzględniając przeznaczenie trawnika – inna nadaje się na miejsca zacienione, inna na trawnik rekreacyjny, jeszcze inna na ozdobny, rzadko deptany. Trawy powinny być dostosowane do warunków klimatycznych Polski i mieć na opakowaniu aktualną datę ważności.

Ile nasion trawy potrzeba na metr kwadratowy?

Do założenia 100 m2 trawnika potrzeba 2-3 kg nasion. Jeśli w okolicy jest dużo ptaków – mogą one wyjeść część nasion. W takiej sytuacji trawę lepiej posiać gęściej – zużywając 4 kg nasion na 100 m2.

Zakładanie trawnika z siewu: jak siejemy nasiona? - instrukcja krok po kroku

Delikatnie zagrabiamy teren wzdłuż linii prostych, aby utworzyć niewielkie bruzdy.

Nasiona wysiewamy równo na całej powierzchni - siewnikiem, takim jak do nawozów, lub ręcznie, typowymi ruchami siewcy, połowę nasion siejemy, idąc wzdłuż, a drugą połowę – w poprzek trawnika.

Na jego brzegu należy wysiać nawet dwukrotnie więcej nasion, bo z praktyki wiadomo, że tam trzeba zwykle później dosiewać trawę.

Najlepiej jest siać, gdy gleba nie jest wilgotna, inaczej wraz z nasionami będzie przyklejała się do butów.

Nasiona przysypujemy cienką warstwą przesianej ziemi kompostowej (około 1 cm, bo zbyt głęboko przykryte mogą nie wzejść) lub mieszamy delikatnie grabiami z wierzchnią warstwą gleby.

Wałujemy podłoże, dociskając do niego nasiona, a następnie solidnie podlewamy zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą strumień wody (by nie wypłukać nasion). W małym ogrodzie wysiane nasiona możemy udeptać.

Jak długo kiełkują nasiona trawy?

Nasiona traw kiełkują po 10-16 dniach, zależnie od pogody i wybranej mieszanki traw.

Jak pielęgnować młody trawnik założony z siewu?

Pierwszy raz kosimy trawnik, gdy źdźbła osiągną długość ok. 8 cm (skracamy je wtedy o połowę). Przed koszeniem lepiej nie deptać młodego trawnika. Po każdym cięciu trzeba go obficie podlać. Po tym zabiegu gleba powinna być zwilżona na 10-15 cm, by system korzeniowy traw właściwie się rozwinął na większej głębokości. Gdy jest zbyt płytki, murawa staje się bardzo wrażliwa na suszę.

Trawnik wysiany na wiosnę nawozimy po raz pierwszy po pierwszym koszeniu. Trawnika wysiewanego pod koniec lata nie nawozi się nawozami azotowymi (rośliny są po tym bardziej wrażliwe na mróz).

