Rośliny szczepione na pniu mają swoisty urok – są poniekąd miniaturyzacją naturalnego krajobrazu. W dodatku można je łatwo aranżować we wnętrzach i na balkonach, niezależnie od stylu urządzania. W nowoczesnym budownictwie dobrze prezentują się sadzone w prostych, surowych pojemnikach (nawet betonowych). W miejscach bardziej kameralnych dobór donic jest elastyczny, a azalie na pniu można nawet obsadzać u podstawy roślinami pnącymi (np. bluszczem, wilcem ziemniaczanym).

Jak wygląda azalia na pniu?

Azalia szczepiona na pniu to wymagająca, ale niezwykle atrakcyjna roślina. Odpowiednio zadbana odwdzięcza się pięknym, kulistym pokrojem i obfitym kwitnieniem.

W sprzedaży dostępne są różne gatunki azalii szczepionych na pniu, jednakże dominująca grupę stanowią azalie indyjskie (Azalea indica). Dzieje się tak nie bez przyczyny – powyższy gatunek wytwarza grube, proste pnie. W dodatku drzewka pozytywnie reagują na formowanie.

Azalie szczepione na pniu osiągają 60-100 cm wysokości, natomiast te traktowane jako bonsai zwykle nie przekraczają 30 cm wysokości. Barwa kwiatów (mogą być nawet wielokolorowe) i termin kwitnienia to cecha odmianowa. Ta ostatnia może być zmienna także w zależności od warunków.

i Autor: kynny/ Getty Images Azalie szczepione na pniu traktowane jako bonsai

Zasady uprawy azalii na pniu

Azalia bywa rośliną kapryśną, należy więc zapewnić jej możliwie optymalne warunki do wzrostu. Oto podstawowe zasady uprawy azalii na pniu.

Azalia nie lubi nadmiernego słońca, dobrze rośnie w umiarkowanym chłodzie i w temperaturze pokojowej.

Przez okres późnowiosenny i letni można azalię wystawić ją na balkon (o ile nie jest nadmiernie nasłoneczniony).

Optymalne stanowisko dla azalii charakteryzuje duża ilość światła rozproszonego. Azalia uprawiana w cieniu słabo kwitnie, na bezpośrednim słońcu natomiast szybko przysycha. Egzemplarze ustawione na parapetach lub blisko okien czasem w upalne dni mogą wymagać osłaniania.

Miejsce dla azalii powinno być wolne od przeciągów, a także źródła ciepła (np. kaloryferów w okresie grzewczym).

Azalie lubią gleby żyzne, próchnicze, dobrze przepuszczalne, o kwaśnym odczynie (pH= 3,5-4,5). Warto zwrócić uwagę na ten ostatni aspekt i zapewnić roślinom specjalistyczne podłoże (np. ziemia do rododendronów, podłoże dla roślin kwasolubnych). Na dnie zaleca się usypać kilkucentymetrową warstwę drenażu (keramzyt, rozbite donice gliniane lub cegły, żwir, kamyki, itp.), która zabezpieczy korzenie przed gniciem.

Azalie uprawiane w pojemnikach nie zimują na zewnątrz w polskim klimacie. Można uprawiać je całoroczne w domu lub trzeba wynosić z balkonu przed nastaniem przymrozków.

Zimą (przed kwitnieniem) azalia lubi ochłodzenie (ok. 5 st. C). Gdy azalia wytworzy pąki kwiatowe, powinno się ją przenieść do cieplejszego pomieszczenia.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Azalie szczepione na pniu mają swoisty urok – są poniekąd miniaturyzacją naturalnego krajobrazu Jak kupować azalię na pniu? Azalię szczepioną na pniu warto kupować w renomowanych sklepach ogrodniczych, aby zmniejszyć ryzyko zaniedbania egzemplarzy przez niewykwalifikowanych pracowników. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na to, by pień był prosty i pozbawiony uszkodzeń, a korona gęsta i równomiernie ukształtowana. Najlepiej wybrać egzemplarz z dużą liczbą zamkniętych, zdrowych pąków, co gwarantuje długie kwitnienie, oraz sprawdzić, czy liście są intensywnie zielone i wolne od plam czy szkodników.

Jak pielęgnować w domu azalię na pniu?

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym azalii na pniu jest regularne jej podlewanie. Roślina jest wrażliwa na przesuszenie i może szybko gubić kwiaty lub więdnąć. Należy więc dbać o utrzymanie umiarkowanie wilgotnego, ale nie mokrego podłoża. Latem oznacza to nawet codzienne podlewanie. Dobrym rozwiązaniem ograniczającym ryzyko zniszczenia rośliny jest umieszczenie w podłożu hydrożelu (na etapie sadzenia), korzystanie z automatycznych konewek lub innych metod magazynowania wody/podlewania. Pojemnik z wodą warto odstawić na dobę (azalie nie lubią twardej, wapiennej, chlorowanej wody).

Dla zakwaszenia można dodać do niej odrobinę soku z cytryny. Poza okresem kwitnienia azalie na pniu warto zraszać (zwłaszcza zimą), to zminimalizuje problem zasychania końcówek liści. Kwiatów natomiast nie powinno się moczyć (sklejają się, blakną).

Przy ogólnym nadmiarze wilgoci częściej dochodzi do porażenia azalii przez choroby grzybowe, natomiast przy przesuszeniu (i suchym powietrzu) może pojawić się przędziorek.

Nawożenie azalii na pniu stosuje się dość intensywnie – średnio co 2-3 tygodnie w sezonie i co 1-2 tygodnie tuż przed i w czasie kwitnienia. Optymalne są specjalistyczne nawozy dla azalii i różaneczników.

Przeczytaj też:

Jak przycinać azalię na pniu?

Cięcie azalii polega głównie na utrzymaniu pokroju, jest konieczne zwłaszcza przy drzewkach imitujących bonsai. Dodatkowy zabieg wykonuje się po kwitnieniu, skracając pędy z kwiatostanami o 2-3 cm. Jeśli roślina z różnych względów straciła większość liści, rozwiązaniem może być mocne przycięcie i przesadzenie. Azalie przesadza się średnio co 2-3 lata, nowy pojemnik powinien być tylko nieznacznie większy od poprzedniego. Czasem wystarczająca jest wymiana wierzchniej warstwy gleby.

Czy azalia na pniu nadaje się do ogrodu?

Od połowy maja azalię na pniu można wystawić na balkon lub taras, wybierając dla niej osłonięte miejsce. Można też posadzić ją razem z doniczką w ogrodzie (korzystnie wpływa to na długowieczność rośliny). Trzeba pamiętać, by pod koniec września azalię zabrać z dworu do domu, zapewniając jej początkowo temperaturę nieprzekraczającą 10 °C.

Poznaj też inne pięknie kwitnące rośliny doniczkowe:

Quiz o roślinach doniczkowych. Czy na pewno dobrze je znasz? Dasz radę odpowiedzieć na połowę pytań? Pytanie 1 z 10 Która z roślin doniczkowych jest znana z oczyszczania powietrza? Fikus benjamina Aloes Skrzydłokwiat Następne pytanie

Kwiaty doniczkowe - Azalie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.