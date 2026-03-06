Warto znaleźć w ogrodzie miejsce dla różaneczników i azalii i to w reprezentacyjnej części działki. Najładniej wyglądają, gdy kwitną, ale efektowne są także w pozostałych porach roku. Różaneczniki i azalie japońskie to rośliny zimozielone. Ich skórzaste, ciemnozielone liście tworzą dobre tło dla posadzonych obok roślin. Z kolei liście bardzo wielu odmian azalii wielkokwiatowych jesienią przebarwiają się na żółto, pomarańczowo lub czerwono. Kwiaty niektórych azalii pięknie pachną. Możemy je posadzić przy tarasie, obok ławki w ogrodzie, pod oknami salonu albo sypialni. Szczególnie intensywnie pachną kwiaty azalii pontyjskiej, a równie przyjemnie, lecz delikatniej, kwiaty takich odmian jak: ’Chanel’, ’Daviesii’, ’Irene Koster’, ’Soir de Paris’.

Gdzie w ogrodzie sadzić różaneczniki i azalie?

Azalie, a zwłaszcza różaneczniki, bywają uważane za rośliny kapryśne, które nie zawsze dobrze rosną. Niesłusznie – jeśli zostaną posadzone w odpowiednim miejscu, będą zdrowe i silne, a ich pielęgnacja stanie się bardzo prosta.

Preferują zaciszne zakątki osłonięte od porywistych wiatrów. Najlepiej się czują w lekkim cieniu, na przykład pod koronami drzew, które głęboko się korzenią i nie osuszają gleby. Dobrym towarzystwem są dla nich sosny, modrzewie oraz dęby. Można je sadzić przy północnych ścianach budynków, pod warunkiem że zimą nie hula tam mroźny wiatr. Poradzą sobie nawet w pełnym słońcu, jeśli gleba będzie regularnie podlewana. Ponieważ bardzo lubią wilgotne powietrze, dobrze się czują w pobliżu zbiorników wodnych.

Jaka ziemia dla różaneczników i azalii?

Prawidłowy wzrost azalii i różaneczników zależy od gleby. Musi być zasobna w próchnicę, przepuszczalna, pulchna, stale lekko wilgotna, ale nie podmokła i kwaśna (odczyn pH 3,5-5,0). Do ich uprawy nie nadają się gleby wapienne ze względu na niewłaściwy odczyn (pH powyżej 7) oraz ciężkie, na przykład gliniaste, bo chłoną i zatrzymują dużo wody, co powoduje, że korzenie gniją, roślina coraz gorzej rośnie i z czasem zamiera.

Dlatego jeżeli ziemia w ogrodzie nie jest odpowiednia, trzeba ją usunąć na głębokość 60 cm i zastąpić gotowym podłożem do azalii i różaneczników. Można też przygotować je samodzielnie, mieszając w równych częściach kwaśny torf wysoki, przekompostowaną korę i kompost, najlepiej z liści. Do mieszanki dodaje się nawóz do różaneczników w ilości podanej na opakowaniu.

Jeśli gleba jest zwięzła, na dnie dołu dodatkowo trzeba położyć 5-7-centymetrową warstwę drenażu ze żwiru, a gdy jest dobrej jakości, wystarczy ją zakwasić, dodając kwaśny torf i przekompostowaną korę w proporcji 1:1:1.

Przed posadzeniem krzewów warto zastosować szczepionkę mikoryzową do różaneczników. Tworzą ją strzępki grzybni żyjących w symbiozie z roślinami. Dzięki nim korzenie pobierają więcej wody z solami mineralnymi, co sprawia, że krzewy lepiej rosną.

Jakie pielęgnować azalie i różaneczniki?

Co roku należy zasilić krzewy nawozem do azalii i różaneczników. Dodaje się go do gleby na początku kwietnia i powtórnie w lecie, lub jeśli został użyty nawóz wolno działający – tylko raz wiosną. Można też zastosować przekompostowany obornik, na przykład w postaci gotowego do użycia bezwonnego granulatu.

Niekiedy liście różaneczników tracą barwę i robią się jasnozielone, a nawet żółte. To znak, że roślinie brakuje makro- i mikroelementów, szczególnie żelaza. W takim przypadku szybką poprawę wyglądu krzewu zapewni nawożenie dolistne. Preparat rozpyla się rano lub wieczorem, najlepiej w pochmurny dzień – gdy świeci słońce, łatwo o poparzenie liści.

Azalie i różaneczniki trzeba regularnie podlewać, zwłaszcza wiosną, gdy kwitną, i późną jesienią, gdy szykują się do zimy. Rośliny te lubią także zraszanie liści. Zabiegiem, o którym warto pamiętać, jest usuwanie przekwitłych kwiatów.

Czy azalie i różaneczniki wymagają cięcia?

Azalii i różaneczników nie tnie się, bo ich korony nie wymagają korekty. Z natury są gęste i ładnie rozkrzewione (niekiedy azalie japońskie są formowane tak, by tworzyły gęste poduchy). Jeśli jednak sytuacja tego wymaga, bo krzewy przemarzły lub nadmiernie się rozrosły, można je przyciąć wiosną na wysokości 30-40 cm nad ziemią. W tym czasie należy ją systematycznie podlewać i nawozić, na przykład kompostem albo nawozami dla azalii i różaneczników. W drugiej połowie lata część cienkich lub zbyt gęsto rosnących pędów można usunąć.

i Autor: Getty Images Azalia pontyjska (różanecznik żółty)

Warto wiedzieć Autor: Dragoncello/ Getty Images Różanecznik i azalia to ozdobne krzewy należące do roślin wrzosowatych Azalie i różaneczniki a odporność na mróz Azalie i różaneczniki są ze sobą blisko spokrewnione (ich łacińska nazwa to Rhododendron). Azalie japońskie i różaneczniki są zimozielone, a azalie wielkokwiatowe mają ulistnienie sezonowe. Różnią się wytrzymałością na mróz. Najodporniejsze są azalie wielkokwiatowe. Większość odmian dobrze znosi spadek temperatury do -25, a nawet -30°C. Mniej odporne są azalie japońskie. Kupując je, należy zachować czujność, bo niektóre odmiany nadają się do uprawy tylko w cieplejszych rejonach kraju. Do najbardziej odpornych należą 'Babusha', 'Doubrava', 'Gislinde', 'Kermesina', 'Melina', 'Orlice'. Podobnie zróżnicowane są różaneczniki, wśród których najwrażliwsze na mróz są odmiany o żółtych kwiatach. Najbardziej wytrzymałe są ’Album Novum’, ’America’, ’Caractacus’, ’Catawbiense Boursault’, ’Catawbiense Grandiflorum’, ’Catharina van Tol’, ’Cunnigham’s White’, ’Nova Zembla’, ’Rasputin’, ’Roseum Elegans’.

Jak zabezpieczyć azalie i różaneczniki na zimę?

Jeżeli jesień jest sucha, trzeba solidnie podlać krzewy, by w ich liściach zgromadził się zapas wody. Jest to konieczne, ponieważ zimą nie mróz, ale brak wody wywołuje w nich największe spustoszenie. Dzieje się tak, gdyż rośliny te nie zapadają w całkowity spoczynek. Nawet zimą ich liście wyparowują wodę, podczas gdy korzenie nie mogą jej pobrać z zamarzniętej gleby. Efektem jest więdnięcie liści. Najbardziej narażone na takie uszkodzenia są krzewy posadzone w pełnym słońcu, w miejscu smaganym wiatrem. Dlatego zawczasu należy je osłonić, na przykład włókniną. Trzeba też okryć odmiany, które nie są w pełni odporne na mróz.

Różaneczniki, azalie, rododendrony. Rośliny do ogrodu.