Spis treści
- Najbardziej niezwykłe rośliny z naszego zestawienia:
- Dlaczego warto sadzić nietypowe rośliny w ogrodzie?
- Najbardziej oryginalne rośliny do ogrodu – lista gatunków
- Albicja (Albizia julibrissin) - egzotyczne drzewo z kwiatami jak różowe pióropusze
- Araukaria wyniosła (Araucaria heterophylla) - niezwykłe drzewo iglaste o geometrycznym pokroju
- Budleja skrętolistna (Budleja alternifolia) - krzew, który przyciąga motyle
- Ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus) - w nazwie nie ma grama przesady
- Dawidia chińska (Davidia involucrata) - słynne drzewo chusteczkowe
- Drzewo truskawkowe (Arbutus unedo) - owoce wcale nie przypominają w smaku truskawki
- Dereń pagodowy (Cornus controversa) - drzewo, które rośnie w poziomie
- Drakunkulus zwyczajny (Dracunculus vulgaris) - wydziela zapach zgniłego mięsa
- Czarny bambus (Phyllostachys nigra) - orientalna roślina o niemal czarnych pędach
- Epimedium (Epimedium) - zwany także kwiatkiem elfów
- Eukomis (Eucomis) - roślina cebulowa o ananasowatych kwiatach
- Guzikowiec (Cephalanthus occidentalis) - niezwykle uroczy miododajny krzew
- Indiańska trawa mydlana (Xerophyllum tenax) - znana też jako trawa niedźwiedzia
- Mietelnik (Kochia Scoparia) - idealny do ogrodów nowoczesnych
- Oczar wirginijski (Hamamelis Virginiana) - drzewo o pająkowatych kwiatach
- Pięknotka Bodiniera (Callicarpa bodinieri) - krzew z intensywnie fioletowymi owocami
- Przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus) - wielosezonowa roślina miododajna
- Serduszka kapturkowate (Dicentra cucullaria) - były obowiązkową „pozycją” w ogrodach naszych babć
- Szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris) - roślina o kwiatach w kratkę
- Trójsklepka (Tricyrtis) - egzotyczny kwiat podobny do orchidei
- Trytoma groniasta (Kniphofia uvaria) - kwiaty przypominające płonące pochodnie
- Wianecznik Gardnera (Hedychium gardnerianum) - kwiaty wyglądają jak gigantyczne hiacynty
- Wietlica japońska 'Burgundy Lace' (Athyrium niponicum 'Burgundy Lace') - paproć o dwukolorowych liściach
- Oryginalne rośliny do ogrodu. Zdjęcia
- Jakie warunki lubią egzotyczne rośliny ogrodowe?
- Czy rzadkie rośliny są trudne w uprawie?
Dlaczego warto sadzić nietypowe rośliny w ogrodzie?
Nietypowe rośliny potrafią całkowicie odmienić charakter ogrodu. Gatunki o niezwykłych kwiatach, oryginalnych liściach czy intensywnych kolorach sprawiają, że rabata staje się bardziej dynamiczna i przyciąga wzrok przez cały sezon. Dzięki nim ogród przestaje być przewidywalny – pojawiają się w nim formy i barwy, które kojarzą się raczej z ogrodami botanicznymi lub egzotycznymi parkami niż z przydomową działką. Co ważne, wiele z tych roślin dobrze radzi sobie w polskim klimacie i nie wymaga bardziej skomplikowanej pielęgnacji niż popularne gatunki ogrodowe.
Najbardziej oryginalne rośliny do ogrodu – lista gatunków
Albicja (Albizia julibrissin) - egzotyczne drzewo z kwiatami jak różowe pióropusze
Albicja, znana również jako akacja jedwabista lub drzewo jedwabne, w naszych warunkach dorasta do ok. 2 m. Charakteryzuje się delikatnymi, wachlarzykowatymi liśćmi, które w nocy i deszczu składają się jak u mimozy, i pięknymi pióropuszowatymi, pachnącymi kwiatami.
Araukaria wyniosła (Araucaria heterophylla) - niezwykłe drzewo iglaste o geometrycznym pokroju
Araukaria wyniosła, zwana również araukarią chilijską lub araukarią elegancką, to imponujące drzewo iglaste pochodzące z wysp Pacyfiku. Charakteryzuje się smukłą, kolumnową formą i gęstymi, zwisającymi gałęziami, na których rozmieszczone są sztywne, igiełkowate liście. Drzewo to może osiągać imponującą wysokość nawet do 50 metrów.
Budleja skrętolistna (Budleja alternifolia) - krzew, który przyciąga motyle
Budleja skrętolistna to elegancki, wieloletni krzew, znany z wyjątkowych kaskadowych kwiatostanów. Charakteryzuje się delikatnymi, lancetowatymi liśćmi i łukowatymi gałązkami, na których wiosną pojawiają się gęste grona drobnych, fioletowych lub różowych kwiatów.
Ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus) - w nazwie nie ma grama przesady
Charakteryzuje się pierzastymi, zimozielonymi liśćmi i delikatnymi kwiatami w kolorze żółtawo-zielonym. Nazwa rośliny pochodzi od charakterystycznego, nieprzyjemnego zapachu liści, który może przypominać zapach czosnku. Zwany jest też różą bożonarodzeniową.
Dawidia chińska (Davidia involucrata) - słynne drzewo chusteczkowe
Dawidia nazywana jest drzewem chusteczkowym, motylim, duchów czy pożegnań. Przydomki zawdzięcza niezwykłym, asymetrycznym kwiatom.Purpurową główkę kwiatostanu otaczają dwa asymetryczne podkwiatki (nazwijmy je roboczo płatkami) o długości ok. 20 cm długości. To właśnie one przypominają chusteczkę.
Drzewo truskawkowe (Arbutus unedo) - owoce wcale nie przypominają w smaku truskawki
To zimozielony krzew lub niewielkie drzewo pochodzące z regionu Morza Śródziemnego. Największą ozdobą rośliny są kuliste, czerwone owoce przypominające truskawki, które pojawiają się jesienią. W tym samym czasie roślina często kwitnie drobnymi, białymi lub kremowymi kwiatami, dzięki czemu na jednej roślinie można zobaczyć jednocześnie kwiaty i owoce.
Drzewo truskawkowe najlepiej rośnie w ciepłych, słonecznych i osłoniętych miejscach. W polskim klimacie sprawdza się głównie w najcieplejszych regionach lub w dużych donicach, które zimą można przenieść do chłodnego, jasnego pomieszczenia.
Dereń pagodowy (Cornus controversa) - drzewo, które rośnie w poziomie
Wyjątkowo, rzadko spotykane drzewo. Cechą charakterystyczną derenia pagodowego są rozrastające się w poziomie gałęzie (stąd nazwa, pagoda w buddyjskiej architekturze sakralnej to rodzaj wielokondygnacyjnej wieży, służącej do przechowywania relikwii), które w okresie wiosennym i wczesnoletnim są obsypane delikatnie pachnącymi kremowobiałymi, gwiazdkowatymi kwiatami zebranymi w płaskie baldachy o średnicy ok. 10-15 cm.
Drakunkulus zwyczajny (Dracunculus vulgaris) - wydziela zapach zgniłego mięsa
Drakunkulus zwyczajny to jedna z najbardziej niezwykłych roślin ogrodowych. Jego ogromny, ciemnopurpurowy kwiatostan przypomina egzotyczny kwiat z tropikalnej dżungli. Roślina przyciąga uwagę nie tylko wyglądem, lecz także intensywnym zapachem, który w naturze wabi owady zapylające. Drakunkulus najlepiej rośnie w słonecznych i ciepłych miejscach oraz w przepuszczalnej glebie. Choć wygląda bardzo egzotycznie, w sprzyjających warunkach może dobrze radzić sobie w polskich ogrodach.
Czarny bambus (Phyllostachys nigra) - orientalna roślina o niemal czarnych pędach
Czarny bambus to niezwykle efektowna trawa o ciemnych, niemal czarnych łodygach i zielonych liściach. Wprowadza do ogrodu odrobinę orientalnego klimatu, a jego oryginalny wygląd sprawia, że jest doskonałą rośliną soliterową.
Epimedium (Epimedium) - zwany także kwiatkiem elfów
Epimedium, nazywane także kwiatem elfów, to bylina ceniona za delikatne, drobne kwiaty i ozdobne liście. Kwiaty pojawiają się wiosną i mają subtelny, egzotyczny kształt przypominający małe motyle. Roślina doskonale sprawdza się w cienistych zakątkach ogrodu – pod drzewami, krzewami lub na rabatach leśnych. Epimedium najlepiej rośnie w próchnicznej, lekko wilgotnej glebie i jest stosunkowo łatwe w uprawie.
Eukomis (Eucomis) - roślina cebulowa o ananasowatych kwiatach
Eukomis to niezwykle efektowna roślina cebulowa pochodząca z Afryki. Jej kwiatostany przypominają miniaturowe ananasy – na szczycie kolby kwiatów wyrasta charakterystyczna „korona” z liści. Kwiaty pojawiają się latem i mogą mieć kolor biały, kremowy, różowy lub purpurowy. Eukomis najlepiej rośnie w słonecznych miejscach oraz w żyznej, dobrze przepuszczalnej glebie. W chłodniejszych regionach cebule warto wykopywać na zimę.
Guzikowiec (Cephalanthus occidentalis) - niezwykle uroczy miododajny krzew
Guzikowiec to niezwykle ciekawy krzew ozdobny, którego kwiaty mają formę kulistych, białych „guzików”. Pojawiają się latem i przyciągają liczne owady zapylające, w tym motyle i pszczoły. Po przekwitnięciu ozdobą są czerwonawe owocniki. Roślina dobrze rośnie na wilgotnych stanowiskach – często sadzi się ją w pobliżu oczek wodnych lub w ogrodach naturalistycznych. Guzikowiec najlepiej czuje się w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych.
Indiańska trawa mydlana (Xerophyllum tenax) - znana też jako trawa niedźwiedzia
Efektowna, spokrewniona z liliami, bardzo rzadko spotykana w ogrodach bylina, uprawiana ze względu na oryginalne kwiaty. Zdrewniałe kłącza wytwarzają gęste kępy sztywnych liści, długości do 90 cm, zielonych od góry, oszronionych i niebieskozielonych od spodu. Latem tworzy lejkowate, lekko pachnące, białe do kremowych kwiaty, które wyrastają w gęstych gronach i osiągają długość do 60 cm. Zwana jest trawą niedźwiedzią.
Mietelnik (Kochia Scoparia) - idealny do ogrodów nowoczesnych
Mietelnik, znany również jako kochia lub płomyk miotlasty, to jednoroczna roślina o gęsto rozgałęzionych, miotlastej formie pędach. Roślina ta dorasta do 1-1,5 metra wysokości i ma delikatne, igiełkowate liście, które latem są jasnozielone, a jesienią zmieniają kolor na intensywnie czerwony lub purpurowy. Zwany jest cyprysikiem letnim.
Oczar wirginijski (Hamamelis Virginiana) - drzewo o pająkowatych kwiatach
Oczary to krzewy lub małe drzewa o delikatnych, pająkowatych kwiatach, które pojawiają się późną jesienią lub zimą. Kwiaty mają długie, wąskie płatki w kolorach żółtym, pomarańczowym lub czerwonym.
Pięknotka Bodiniera (Callicarpa bodinieri) - krzew z intensywnie fioletowymi owocami
Pięknotka Bodiniera to krzew liściasty znany z oszałamiających, jaskrawo fioletowych owoców, które pojawiają się jesienią i pozostają na roślinie przez całą zimę. Krzew dorasta do 1,5-3 metrów wysokości.
Przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus) - wielosezonowa roślina miododajna
Przegorzan kulisty, znany również jako jeżówka kulista, to interesująca bylina wyróżniająca się kulistymi, srebrzystoniebieskimi kwiatostanami. Roślina ta dorasta do 1,5 metra wysokości i tworzy sztywne, wyprostowane łodygi zakończone efektownymi kulami kwiatów o średnicy do 5 cm.
Serduszka kapturkowate (Dicentra cucullaria) - były obowiązkową „pozycją” w ogrodach naszych babć
Serduszka kapturkowate to niewielka bylina o bardzo charakterystycznych kwiatach przypominających małe, białe serduszka z żółtym środkiem. Roślina kwitnie wczesną wiosną i tworzy delikatne, dekoracyjne kępy. Najlepiej rośnie w półcieniu lub cieniu, w próchnicznej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Doskonale nadaje się do ogrodów naturalistycznych oraz na rabaty pod drzewami.
Szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris) - roślina o kwiatach w kratkę
Szachownica kostkowata to jedna z najbardziej oryginalnych roślin cebulowych. Jej dzwonkowate kwiaty mają charakterystyczny wzór przypominający szachownicę – w odcieniach purpury, różu lub bieli. Roślina kwitnie wiosną i najlepiej prezentuje się sadzona w większych grupach. Szachownica preferuje wilgotne, żyzne gleby oraz stanowiska słoneczne lub lekko zacienione. W naturze często rośnie na wilgotnych łąkach i w pobliżu rzek.
Trójsklepka (Tricyrtis) - egzotyczny kwiat podobny do orchidei
Trójsklepka to roślina o egzotycznych, orchideopodobnych kwiatach, która doskonale nadaje się do cienia. Jej kwiaty przyciągają wzrok i dodają ogrodowi niezwykłego uroku.
Trytoma groniasta (Kniphofia uvaria) - kwiaty przypominające płonące pochodnie
Pochodzi z południowej Afryki. Charakteryzuje się imponującymi, wysokimi kwiatostanami w kształcie kolby, które składają się z licznych, rurkowatych kwiatów w odcieniach czerwieni, pomarańczu, żółci i czasem biel
Wianecznik Gardnera (Hedychium gardnerianum) - kwiaty wyglądają jak gigantyczne hiacynty
Wianecznik Gardnera znany jest również jako lilia imbirowa, naturalnie występuje w Himalajach. Swoimi kwiatostanami przywodzi na myśl gigantyczne hiacynty, z tym że jego kwiatuszki są smuklejsze i zaopatrzone w ozdobne pylniki. Osiąga wysokość do 150 cm.
Wietlica japońska 'Burgundy Lace' (Athyrium niponicum 'Burgundy Lace') - paproć o dwukolorowych liściach
Wietlica japońska 'Burgundy Lace' to paproć o niezwykle dekoracyjnych, dwukolorowych liściach. Liście mają srebrzystoszare odcienie z wyraźnymi burgundowymi żyłkami. Roślina tworzy gęste kępy, które dodają elegancji i koloru cienistym zakątkom ogrodu.
Jakie warunki lubią egzotyczne rośliny ogrodowe?
Większość egzotycznych roślin uprawianych w ogrodach najlepiej rośnie w miejscach ciepłych, słonecznych i osłoniętych od wiatru. Lubią stanowiska, gdzie gleba szybko się nagrzewa, a jednocześnie jest żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna. Wiele gatunków źle znosi zastój wody przy korzeniach, dlatego warto zadbać o dobry drenaż i lekkie podłoże.
Egzotyczne rośliny często wymagają także stanowisk zacisznych – przy ścianie domu, przy ogrodzeniu lub wśród innych krzewów, które chronią je przed zimnymi podmuchami wiatru. W chłodniejszych regionach Polski dobrze sprawdza się również ściółkowanie gleby korą lub liśćmi, które pomaga utrzymać wilgoć i chroni system korzeniowy przed mrozem.
Czy rzadkie rośliny są trudne w uprawie?
Wbrew pozorom wiele rzadkich i oryginalnych roślin ogrodowych wcale nie jest trudniejszych w uprawie niż popularne gatunki. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim dobranie rośliny do warunków panujących w ogrodzie – rodzaju gleby, nasłonecznienia i wilgotności. Jeśli zapewnimy im odpowiednie stanowisko, większość z nich rośnie bez większych problemów i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.
Wiele egzotycznych gatunków jest też zaskakująco odpornych na polski klimat, a przy odpowiednim zabezpieczeniu na zimę – na przykład przez ściółkowanie lub okrycie agrowłókniną – może bezpiecznie przetrwać nawet chłodniejsze miesiące. Dzięki temu nietypowe rośliny mogą stać się efektowną, a jednocześnie stosunkowo łatwą w utrzymaniu ozdobą ogrodu.