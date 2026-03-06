Diaskia (Diascia barberae) to atrakcyjna, pokładająca się roślina, ozdobna z pokroju oraz kwiatów. Jest dosyć łatwa w uprawie - zarówno gruntowej, jak i pojemnikowej. Jedynym mankamentem jest opadanie licznych kwiatów po przekwitnięciu (śmiecenie). Pod tym względem diaskia przypomina popularniejszą pelargonię.

Jak wygląda diaskia? Czy diaskia jest wieloletnia?

Diaskia to roślina jednoroczna osiągająca do 30 cm wysokości. Tworzy długie (do 60 cm) pędy, pokładające się lub zwisające. Pokryte są sercowatymi, lekko wydłużonymi liśćmi z widocznym unerwieniem.

Diaskia kwitnie od czerwca do października (lub do pierwszych przymrozków). Cechą charakterystyczną kwiatów diaskii są dwie odgięte do tyłu ostrogi. Kwiaty są drobne (do 2 cm średnicy), ale bardzo liczne. Barwa jest różnorodna, zależnie od odmiany. Wyróżnia się diaskie o kwiatach białych, różowych, łososiowych, pomarańczowych, brzoskwiniowych, jasnoczerwonych i fioletowych.

Diaskia

​Diaskia - podstawowe wymagania uprawy

Diaskię powinno się uprawiać w pełnym nasłonecznieniu, wtedy kwitnie najobficiej. Atrakcyjnie prezentuje się także na stanowisku o dużej ilości światła rozproszonego. Znosi półcień.

Lubi podłoża średnio żyzne i dobrze przepuszczalne. Należy unikać sadzenia w podłożu piaszczystym oraz ciężkim, z tendencją do zaskorupiania się i tworzenia zastoin wody. U roślin uprawianych w pojemnikach stosuje się uniwersalną ziemię dla roślin doniczkowych wymieszaną z piaskiem (3:1).

Diaska jest wrażliwa na niskie temperatury. Miejsce powinno być osłonięte przez silnymi wiatrami i deszczami. Pędy diaski są kruche, podatne na uszkodzenia mechaniczne.

Kwitnie od czerwca do października (lub do pierwszych przymrozków)

Siew i sadzenie diaskii

Nasiona wysiewa się w marcu lub kwietniu do inspektu, rozsadnika lub skrzyń umieszczonych w pomieszczeniu. Młode sadzonki można przenosić do ogrodu lub docelowych pojemników, gdy mają kilka liści właściwych (dwa pierwsze to liścienie). Optymalny termin wystawienia na zewnątrz to druga dekada maja. Najlepiej stopniowo przyzwyczajać je do chłodniejszych temperatur, wystawiając na kilka godzin dziennie (hartowanie). Roślinę trzeba chronić przed przymrozkami.

Czy diaskia jest łatwa w uprawie?

Diaskia jest uważana za roślinę łatwą w uprawie i mało wymagającą, co czyni ją doskonałym wyborem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych ogrodników.

Podlewanie diaskii

Umiarkowane, podłoże powinno przeschnąć przed kolejnym zabiegiem. Nie wolno jej jednak przesuszyć (może gubić kwiaty) ani nadmiernie zalewać (ryzyko wystąpienia chorób grzybowych). Osobniki uprawiane w pojemnikach latem podlewa się codziennie. Zabieg wykonuje się rano lub wieczorem.

Nawożenie diaskii

Roślinę warto nawozić od wiosny do lata co 10-14 dni. Stosuje się nawozy wieloskładnikowe (np. humusowe) lub nawozy dla roślin kwitnących (zawierające więcej fosforu). Ważne dla diaski są mikroelementy, zwłaszcza żelazo.

Ściółkowanie podłoża

Podłoże zaleca się ściółkować dla ograniczenia wyparowywania wody z gleby i wzrostu chwastów.

Przycinanie pędów diaskii

Na balkonie co pewien czas trzeba sprzątać opadłe kwiaty. W początkowej fazie uprawy pędy można przyciąć dla lepszego krzewienia.

Dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne

Regularnie rośliny warto lustrować w poszukiwaniu niepokojących sygnałów, np. oznak występowania chorób lub szkodników. Szybka reakcja znacznie ułatwia rozwiązanie potencjalnych problemów. W polskich warunkach ciężko ją przechowywać przez zimę, dlatego z reguły jest uprawiana jako roślina jednoroczna.

Kwiaty są drobne (do 2 cm średnicy), ale bardzo liczne. Barwa jest różnorodna, zależnie od odmiany

Diaskia w ogrodzie i na balkonie

Diaskia to wartościowa ozdoba balkonów uprawiana w skrzyniach montowanych na poręczach, parapecie oraz w wiszących pojemnikach. Tworzy barwną, gęstą ścianę. Dobrze komponuje się z surfiniami, petuniami, lobeliami i pelargoniami. Można tworzyć także ciekawe połączenia w obrębie gatunku (odmiany o różnej barwie kwiatów).

W ogrodzie diaskia może być uprawiana na rabatach. Ponadto ustawia się ją na parapetach okiennych, na tarasach i instaluje donice w obiektach małej architektury, np. w oknach altan. Pomimo egzotycznego pochodzenia (rodzaj występuje w Afryce Południowej) nadaje poszczególnym miejscom swojskiego, rustykalnego charakteru.

Diaskia ma pokrój płożący i najlepiej wygląda posadzona na podwyższonych rabatach lub w wiszących pojemnikach, to wtedy tworzy piękną, barwną kaskadę kwiatów. Jej pędy dorastają do około 30 cm długości

