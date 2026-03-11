Rzodkiewka (łac. Raphanus sativus) - popularne warzywo często i chętnie uprawiane w przydomowych warzywnikach. To jedno z ulubionych warzyw spożywanych na surowo - ceniony dodatek do kanapek, sałatek, surówek i chłodników. Jest dostępna już wczesną wiosną - to jedna z popularnych nowalijek. Rzodkiewka jest bogata w witaminy (C i z grupy B) oraz w składniki mineralne (wapń, fosfor, żelazo), a przy tym jest niskokaloryczna.

Dlaczego warto uprawiać rzodkiewkę?

Rzodkiewka ma krótki okres wegetacyjny, jest łatwa w uprawie, nadaje się nawet dla osób początkujących. Rośnie szybko, nadaje się jako przedplon i poplon dla głównych warzyw, dzięki czemu można lepiej wykorzystać daną powierzchnię w ogrodzie. W dodatku jest smaczna. Dlatego do uprawy rzodkiewki nie trzeba zachęcać, to jedno z podstawowych warzyw uprawianych na działce, a nawet na balkonie.

Polecane odmiany rzodkiewki

Poszczególne odmiany rzodkiewki różnią się kształtem zgrubienia korzeniowego, barwą skórki, a także ostrością. Do ciekawych odmian należą:

Rzodkiewka 'De dix-huit jours' – bardzo szybko rośnie, daje plon po około 18 dniach od siewu. Zgrubienia są wydłużone, cylindryczne o czerwono-białej barwie.

Rzodkiewka 'Afrodyta' – tworzy kuliste zgrubienia o białej barwie skórki. Jest odporna na parcenie.

Rzodkiewka 'Zlata' – ma kuliste zgrubienie barwy słomkowej, a miąższ dosyć ostry w smaku.

Rzodkiewka 'Malaga' – tworzy kuliste, lekko spłaszczone zgrubienia o fioletowej barwie skórki.

Rzodkiewka 'Candela Di Fuoco' – ma podłużne, ostro zakończone zgrubienia czerwonego koloru, kształtem przypominają papryczki.

Jakie są wymagania uprawowe rzodkiewki? Co zrobić, żeby rzodkiewka rosła w korzeń?

Rzodkiewka powinna być uprawiana w miejscach słonecznych. W cieniu i przy nadmiernym zagęszczeniu tworzy dużo liści i niewielkie zgrubienia korzeniowe. Jest rośliną dnia długiego, dlatego nie powinna być wysiewana w ciepłych miesiącach (szybko wchodzi w fazę kwitnienia).

Rzodkiewka najlepiej rośnie w chłodzie. Optymalny zakres temperatur dla prawidłowego wzrostu i wykształcania zgrubień wynosi 12-14°C. W temp. powyżej 18°C dochodzi do deformacji, szybszego parcenia i wybijania w pędy kwiatostanowe.

Rzodkiewka wytrzymuje przymrozki. Dłuższe utrzymywanie się ujemnej temperatury wpływa na nią niekorzystne.

Rzodkiewka preferuje gleby żyzne, próchnicze, przepuszczalne, szybko nagrzewające się i umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. W zbyt kwaśnym podłożu więdnie pomimo podlewania. Na glebach suchych zgrubienie jest nadmiernie wydłużone i ostre, na mokrych dochodzi do występowania chorób (np. zgorzeli podstawy łodygi i mączniaka rzekomego).

Jak i kiedy siać rzodkiewkę? Ile wschodzi rzodkiewka?

Przed wysiewem nasion ziemię na grządkach przeznaczonych pod rzodkiewkę należy zasilić nawozami mineralnymi. Nie należy uprawiać rzodkiewki w tym samym miejscu po warzywach kapustnych.

Poszczególne odmiany rzodkiewki mają różną długość okresu wegetacyjnego. To wpływa na terminy siewu. Dlatego w pierwszej kolejności należy kierować się informacjami zawartymi na opakowaniu nasion.

Ogólnie nasiona rzodkiewki wysiewa się w marcu, kwietniu oraz sierpniu i wrześniu (do połowy miesiąca). Przestrzeganie terminów siewu jest konieczne, bowiem lubi chłód, silnie reaguje na długość dnia - jeśli dzień jest długi, zamiast wiązać korzenie, rzodkiewka wybija w kwiatostany (przechodzi w fazę kwitnienia i staje się nieprzydatna). Nasiona rzodkiewki można siać na raty, np. co 10 dni. W ten sposób zapewnimy sobie dłuższy termin zbioru.

Nasiona rzodkiewki wysiewa się bezpośrednio do gruntu. Głębokość siewu nasion rzodkiewki wynosi maksymalnie 1 cm. Zbyt głęboki siew powoduje odkształcanie korzenia. Rzodkiewkę sieje się w rzędach oddalonych co 15-20 cm. Warto siać punktowo - nasiona w rzędzie umieszcza się co 1,5-2,5 cm. Jeśli siew jest gęstszy, konieczne jest przerywanie wschodów - zalecana rozstawa roślin wynosi od 10 do 20 cm między rzędami i od 2 do 4 cm w rzędach. Rzodkiewka może być przedplonem lub poplonem dla innych warzyw.

Nasiona kiełkują już w temperaturze 2-3 st.C. Przy wczesnym siewie i przy mroźnej pogodzie zaleca się okrywać rzodkiewkę białą włókniną.

Uprawa rzodkiewki - podlewanie i odchwaszczanie

Rzodkiewka ma duże potrzeby wodne i lubi wysoką wilgotność powietrza. Trzeba ją podlewać regularnie, ale niezbyt obficie. Podłoże musi być stale wilgotne, ale nie mokre.

Regularnie należy wykonywać odchwaszczanie. Warto też spulchniać ziemię w międzyrzędziach.

Jak nawóz pod rzodkiewkę?

Rzodkiewka źle reaguje na intensywne nawożenie, zwłaszcza nawozami mineralnymi. Ma tendencję do kumulacji azotanów, które w pewnych warunkach przekształcają się w szkodliwe dla człowieka azotyny. Dlatego przy uprawie w żyznym podłożu można zrezygnować ze stosowania nawozów. Ewentualnie rzodkiewkę warto uprawiać w 2-3 roku po zastosowaniu obornika. Rzodkiewki nie można siać w podłożu wymieszanym ze świeżym obornikiem lub świeżo wapnowanym. Słabsze typy gleb można również nawozić kompostem. To lekki nawóz, który w dodatku poprawi strukturę i przepuszczalność podłoża.

Jak chronić rzodkiewkę przed szkodnikami glebowymi?

Rzodkiewka jest dosyć odporna na choroby (o ile nie ma zbyt wilgotno). Ze szkodników mogą wystąpić pchełki. Problemem są także szkodniki glebowe, np. pędraki i drutowce. Można je ograniczyć naturalnym sposobem, np. siejąc rok wcześniej grykę i utrzymując ją aż do owocowania.

Kiedy zbiera się rzodkiewkę?

Rzodkiewkę zbieramy po 3–4 tygodniach od siewu. Rzodkiewki zostawione w gruncie zbyt długo mogą być sparciałe, dlatego lepiej je zbierać zaraz po dojrzeniu.

