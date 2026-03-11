Pietruszka korzeniowa - popularne warzywo

Pietruszka zwyczajna (łac. Petroselinum crispum), należąca do rodziny selerowatych, to popularne warzywo korzeniowe uprawiane w polskich ogrodach. Jej uprawa nie jest trudna, a aromatyczny korzeń i pełna witamin natka są podstawą wielu potraw.

Jak wygląda pietruszka korzeniowa?

Pietruszka korzeniowa tworzy dwie jadalne części: biały, palowy korzeń spichrzowy oraz liście odziomkowe (zwane nacią lub natką). To roślina dwuletnia. W pierwszym roku wytwarza zebrane w gęstą rozetę liście odziomkowe, które mogą osiągać 30-40 cm wysokości oraz korzeń spichrzowy, który ma kształt wydłużonego stożka i zwykle osiąga długość od kilkunastu do nawet ponad 20 cm. Skórka korzenia jest jasna, białokremowa lub lekko żółtawa, niekiedy pokryta rdzawymi przetchlinkami, a miąższ biały i aromatyczny. Liście odziomkowe pietruszki są trójkątne, potrójnie lub podwójnie pierzaste, z ogonkiem, przypominają nieco liście selera, ale są drobniejsze i bardziej delikatne. W drugim roku roślina tworzy prostą łodygę 50–90 cm wysokości, rozgałęzioną w górnej części, zakończoną kwiatostanem. Kwiaty są drobne, zielonożółte, zebrane w baldach.

Co zawiera korzeń i natka pietruszki?

Pietruszka to prawdziwa skarbnica składników odżywczych.

Korzeń zawiera witaminy C, A. K. E oraz witaminy z grupy B, a także potas, magnez, wapń, cynk i żelazo. Jest również źródłem błonnika, który wspiera pracę układu pokarmowego oraz przeciwutleniaczy.

Natka pietruszki jest jeszcze bardziej wartościowa – zawiera bardzo dużo witaminy C (więcej niż cytrusy), beta-karotenu (prowitaminy A), witaminy K oraz kwasu foliowego. Jest bogata w żelazo, potas, wapń, magnez i chlorofil. Regularne spożywanie pietruszki wspiera odporność, działa oczyszczająco i może korzystnie wpływać na trawienie.

Jakie właściwości lecznicze ma pietruszka?

Pietruszka to też roślina lecznicza. Surowcem zielarskim są: korzeń pietruszki korzeniowej, owoc pietruszki, ziele pietruszki. Korzeń i liście pietruszki zawierają olejek eteryczny (w składzie ma apiol, mirystycynę, limonen, p-mentatrien i mieszaninę terpenów). Owoce pietruszki zawierają dodatkowo flawonoidy, olej tłusty, fitosterol i sole mineralne. Korzenie i owoce pietruszki zwiększają ilość wydalanego moczu, mają własności antyseptyczne i wiatropędne, łagodzą wzdęcia, ułatwiają trawienie.

Jakie wymagania uprawowe ma pietruszka korzeniowa?

Pietruszkę najlepiej uprawiać w miejscu ciepłym i słonecznym. Roślina wymaga gleby żyznej, próchnicznej i dobrze przepuszczalnej (ziemia nie może być ciężka, kamienista i podmokła). Najlepiej sprawdzają się gleby piaszczysto-gliniaste o umiarkowanej wilgotności. Odczyn pH gleby powinien być obojętny lub lekko kwaśny (optymalne pH wynosi 6,5-7,5). Bardzo ważne jest również odpowiednie przygotowanie podłoża – ziemia powinna być głęboko spulchniona, aby korzenie mogły rosnąć prosto i nie ulegały deformacjom. Pietruszka nie lubi świeżego obornika, dlatego najlepiej uprawiać ją w drugim roku po jego zastosowaniu.

Pietruszka korzeniowa to roślina odporna na niską temperaturę. Stosunkowo dobrze znosi przymrozki nawet do -9°C (zarówno siewki, jak i dorosłe rośliny), choć do prawidłowego wzrostu wymaga 16-18°C.

Kiedy siać pietruszkę korzeniową do gruntu?

Pietruszkę korzeniową wysiewa się bezpośrednio do gruntu wcześnie wiosną, gdy tylko ziemia rozmarznie i da się ją uprawiać. Najczęściej robi się to od końca marca do początku kwietnia. Odmiany wczesne można wysiewać też jeszcze w maju. Wczesny siew jest ważny, ponieważ nasiona kiełkują powoli – nawet do trzech tygodni. Im wcześniej zostaną wysiane, tym dłuższy będzie okres wegetacji i większe szanse na uzyskanie dorodnych korzeni.

Możliwy jest także siew ozimy pietruszki korzeniowej - w listopadzie/grudniu (pod grudę). Z takiego siewu uzyskuje się najwcześniejsze zbiory.

Uprawa pietruszki korzeniowej z rozsady nie jest wskazana.

Jak siać pietruszkę korzeniową: co ile siać, jak głęboko?

Nasiona pietruszki wysiewa się na głębokość 1,5-2 cm w wytyczone znacznikiem rzędy oddalone od siebie o 10-20 cm. U odmian późnych odległość między rzędami powinna wynosić 30 cm. W rzędzie najlepiej wysiewać je dość gęsto, a po wschodach przerwać rośliny tak, aby rosły co 4–6 cm. Po siewie warto delikatnie ubić podłoże i podlać grządkę, aby zapewnić nasionom odpowiednią wilgotność.

Jak uprawiać pietruszkę korzeniową?

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie pietruszki korzeniowej jest regularne odchwaszczanie, szczególnie w pierwszych tygodniach po wschodach. Młode rośliny rosną powoli i łatwo przegrywają konkurencję z chwastami. Należy też spulchniać glebę.

Pietruszka wymaga również umiarkowanego podlewania – gleba powinna być stale lekko wilgotna, ale nie podmokła. W glebie zbyt suchej wytwarza rozwidlone korzenie i daje niskie plony. Do nawożenia pietruszki korzeniowej najlepiej zastosować kompost. Podczas wzrostu można zastosować nawozy organiczne lub mineralne o umiarkowanej zawartości azotu.

Pietruszka korzeniowa to warzywo o długim okresie wegetacji. Czas od wysiania nasion do uzyskania dojrzałości zbiorczej korzenia trwa zazwyczaj od 150 do 190 dni. Korzenie pietruszki zbieramy w pierwszym roku uprawy, zazwyczaj jesienią - od października do listopada. Liście pietruszki (natkę) zbieramy od wiosny do jesieni. Zbiory pietruszki korzeniowej z siewu ozimego przeprowadza się w maju, a zieloną natkę można zbierać już w kwietniu.

Co zrobić, aby pietruszka rosła w korzeń?

Aby pietruszka wytworzyła duże i proste korzenie, trzeba zadbać o kilka elementów. Najważniejsza jest głęboko spulchniona gleba bez kamieni i grud ziemi. Istotne jest także umiarkowane nawożenie – nadmiar azotu powoduje rozwój liści kosztem korzenia. Ważne jest też przerywanie zbyt gęsto rosnących roślin, aby miały wystarczająco dużo miejsca do wzrostu. Regularne podlewanie oraz systematyczne usuwanie chwastów sprawią, że pietruszka będzie rosła zdrowo i wytworzy dorodne, aromatyczne korzenie.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Do czego wykorzystuje się korzeń i natkę pietruszki korzeniowej? Korzeń pietruszki jest jednym z podstawowych składników włoszczyzny. Dodaje się go do zup, bulionów, sosów oraz potraw duszonych. Świetnie sprawdza się również w pieczonych warzywach czy kremach warzywnych. Natka pietruszki to natomiast popularny dodatek do sałatek, kanapek i ziemniaków. Można ją także dodawać do koktajli lub mrozić, aby zachować jej aromat na zimę.

