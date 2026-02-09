Jednym z najpopularniejszych, a jednocześnie najłatwiejszym i najszybszym sposobem rozmnażania roślin doniczkowych jest ich podział. Jest to sposób rozmnażania wegetatywnego. Dzięki niemu możemy także odmłodzić nasze rośliny. Zabieg ten przeprowadza się bardzo często przy okazji przesadzania rośliny.

Wegetatywne rozmnażanie roślin zapewnia otrzymanie nowych, młodych egzemplarzy z zachowaniem cech właściwych dla danej odmiany.

Jakie rośliny doniczkowe można rozmnażać przez podział?

Podział roślin to dobra metoda rozmnażania tych gatunków, które z wiekiem tworzą rozrośnięte kępy i mają rozrośnięty system korzeniowy. Tak rozmnażać możemy na przykład następujące gatunki: aglonema, aspidistra, zielistka, cibora, zamiokulkas, maranta, kalatea, kliwia, asparagus, paprocie domowe (np. nefrolepis), skrzydłokwiat, sansewieria, fiołek afrykański, chamedora, storczyki.

Rozmnażanie roślin doniczkowych przez podział - krok po kroku

Planując rozmnażanie rośliny doniczkowej przez podział na początek przygotujmy tyle nowych doniczek, na ile części zamierzamy podzielić naszą roślinę. Wielkość doniczek jest uzależniona od rozmiarów egzemplarza matecznego (czyli tego, który będziemy dzielić), oraz od tego, na ile części chcemy go podzielić.

Na dnie każdej doniczki usypujemy warstwę drenażową (np. warstwę keramzytu). Przygotujmy też świeże podłoże, w które będziemy sadzić nowe egzemplarze - możemy kupić gotową ziemię do kwiatów doniczkowych.

Mniej więcej godzinę przed rozpoczęciem dzielenia warto roślinę podlać – wtedy łatwiej będziemy mogli wyjąć ją z doniczki.

Wyjmujemy delikatnie, aby nie uszkodzić korzeni. Może to sprawiać pewne problemy, szczególnie gdy roślina jest rozrośnięta.

Wyjętą z doniczki roślinę układamy na stole i oglądamy, aby wybrać odpowiednie miejsce bądź miejsca (jeśli chcemy uzyskać więcej roślin) do podziału. Niekiedy warto opłukać nieco korzenie z ziemi, aby łatwiej rozdzielić je na części. Starajmy się nie uszkodzić zbyt mocno korzeni – gdy system korzeniowy nie będzie zniszczony roślina lepiej się przyjmie.

Ostrożnie rozluźniamy i rozdzielamy korzenie oraz pędy rośliny. Każda cześć powinna mieć zarówno korzenie, jak i liście. Rośliny, które tworzą kłącza albo mają bardzo gęsty system korzeniowy, można rozciąć ostrym i zdezynfekowanym nożem.

Oddzielone rośliny sadzimy do wcześniej przygotowanych doniczek, lekko dociskając podłoże wokół korzeni. Przy sadzeniu uważajmy, aby korzenie nie zaginały się ku górze.

O tym nie zapomnij przy rozmnażaniu roślin doniczkowych przez podział Nie należy dzielić roślin, które są w okresie kwitnienia.

Nie należy dzielić rośliny matecznej na zbyt małe części.

Rozdzielone części sadzimy do niezbyt dużych doniczek.

