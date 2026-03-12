Murator Ogroduje: Jak zaplanować rabatę (porada) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Popularne rośliny na balkon w 2026 roku

W 2026 roku na polskich balkonach króluje portulaka wielkokwiatowa, która bije rekordy popularności jako odporna na upał i suszę alternatywa dla klasycznych pelargonii. Niezmiennie wysoko w rankingach znajdują się też petunie, surfinie oraz mandevilla (dipladenia), które tworzą efektowne kaskady kwiatów. Coraz częściej pojawiają się dichondra srebrzysta jako ozdoba o liściach przypominających wodospad oraz werbena patagońska w karłowych odmianach. Te rośliny przyciągają uwagę nie tylko kolorem, ale także łatwością pielęgnacji i długim kwitnieniem, idealnie wpisując się w trend „smart gardeningu”.

Gatunki roślin dobrze czujące się na balkonie

Na mocno nasłonecznionych balkonach doskonale sprawdzają się pelargonie rabatowe i zwisające, petunie, surfinie, portulaka oraz mandevilla – wszystkie tolerują wysoką temperaturę i krótkie okresy suszy. W miejscach zacienionych lub półcienistych lepiej wybrać fuksje, niecierpki nowogwinejskie, begonię oraz lobelię zwisającą. Dodatkowym atutem są rośliny wieloletnie jak dichondra czy calibrachoa, które przy odpowiedniej ochronie zimowej mogą przetrwać kilka sezonów. Kluczem do sukcesu jest dopasowanie gatunku do ekspozycji i regularne podlewanie.

Aktualne ceny popularnych roślin na balkon 2026

Pelargonia angielska: 17,99 zł

Pelargonia rabatowa: 21,99 zł

Pelargonia zwisająca: 11,20 zł

Petunia Supertunia Vista: 10,99 zł

Surfinia Tumbelina: 12,00 zł

Supertunia Paradise: 12,00 zł

Dichondra srebrzysta: 12,30 zł

Fuksja wisząca: 11,99 zł

Niecierpek nowogwinejski: 15,99 zł

Calibrachoa: 13,99 zł

Dipladenia Sundaville: 30,79 zł

Bratek: 6,65 zł

Lobelia zwisająca: 14,54 zł

Stokrotka: 10,44 zł

Gazania: 14,54 zł

Bidens: 14,54 zł

Heliotrop: 17,02 zł

Prymulka: 13,30 zł

Goździk: 9,58 zł

Bugenwilla: 22,99 zł

Plektrantus komarzyca: 11,20 zł

Pelargonia bluszczolistna: 17,00 zł

Begonia: 9,98 zł

W ostatnich latach ceny roślin balkonowych znacząco wzrosły – w okresie 2022-2023 średnio o 20-30 procent z powodu wzrostu kosztów energii i ogrzewania szklarni. W 2024 i 2025 roku obserwowano stabilizację cen, z wahaniem od kilku do kilkudziesięciu złotych w zależności od gatunku i wielkości sadzonki. W 2026 roku ceny pozostają na podobnym poziomie, choć nowe regulacje unijne dotyczące opakowań mogą wpłynąć na ich lekkie podwyższenie w przyszłości.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze roślin na balkon?

Przy zakupie roślin na balkon należy przede wszystkim sprawdzić wymagania dotyczące nasłonecznienia – gatunki słoneczne szybko uschną w cieniu, a cieniolubne spłoną na pełnym słońcu. Warto zwrócić uwagę na wielkość doniczki startowej oraz jakość podłoża, które powinno być lekkie i przepuszczalne. Nie zapominaj o odporności na wiatr i suszę, częstotliwości podlewania oraz możliwości przeniesienia roślin do pomieszczenia na zimę w przypadku gatunków wieloletnich. Dobrze dobrane rośliny odwdzięczą się obfitym kwitnieniem przez cały sezon.

