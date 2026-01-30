Śnieg w naszym klimacie nie jest czymś niezwykłym. I dobrze, bo otulając ogród białymi czapami, nie tylko dodaje mu uroku, ale też sprawia, że okryte nim rośliny lepiej zimują. Śnieg zatem izoluje rośliny przed mrozem. Jednak zarówno śnieg, jak i mróz mogą przysporzyć w ogrodzie wielu problemów. Jakich?

Czy śnieg może uszkodzić rośliny w ogrodzie?

Intensywne opady śniegu mogą uszkodzić rośliny. Pod jego ciężarem wyginają się gałęzie krzewów, co prowadzi do ich trwałej deformacji. Jeśli śnieg jest mokry, a więc szczególnie ciężki, może nawet wyłamywać gałęzie i konary drzew (najbardziej zagrożone są formy kolumnowe krzewów iglastych). Można temu w prosty sposób zapobiec. Wystarczy otrząsać z gałęzi śniegowe czapy, a jeśli wielkość roślin na to pozwala – obwiązywać ich korony sznurkiem, zanim ulegną zdeformowaniu.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Iglaki o kolumnowym pokroju wymagają przed zimą specjalnego zabezpieczenia Roślinę, której gałęzie pod wpływem śniegu wygięły się ku ziemi, trzeba po otrząśnięciu śniegu ciasno obwiązać sznurkiem. Istnieje szansa, że roślina odzyska ładny pokrój. Jeżeli jakaś gałąź się wyłamała, należy ją jak najszybciej odciąć (w suchy, ale nie mroźny dzień), by nie rozrywała dalej drzewa, a wczesną wiosną obciąć postrzępioną korę lub dociąć pozostały po gałęzi kikut, a ranę posmarować preparatem przyspieszającym gojenie (Funaben, Lack Balsam).

Śnieg i lód na trawniku

Bardzo groźna, zwłaszcza dla trawnika, jest lodowa skorupa, która powstaje, gdy po odwilży przychodzi mróz oraz gdy nastają słoneczne dni, ale noce ciągle są jeszcze mroźne. Pod taką warstwą na pozbawionych dostępu powietrza źdźbłach traw rozwinie się pleśń śniegowa i wiosną taki trawnik będzie wymagał regeneracji.

Skorupa śniegu utrudnia także wzrost innym roślinom – bardzo źle wpływa na przykład na rośliny cebulowe posadzone na trawniku, które rozwijają się wczesną wiosną – dlatego należy ją rozbijać. Trzeba również unikać wydeptywania na trawniku ścieżek, bo pod ubitym śniegiem trawa może nie przetrwać.

Czy śnieg chroni rośliny przed mrozem?

Śnieg chroni rośliny zimozielone na przedwiośniu, gdy między dniem a nocą występują duże różnice temperatur. Warstwa śniegu izoluje rośliny od silnego słońca, dzięki czemu nie nagrzewają się zbyt mocno za dnia, a nocą nie wychładzają nadmiernie. A topniejący śnieg daje roślinom pierwszą dawkę wilgoci w glebie.

Warto też pamiętać o tym, że trawniki, byliny i niskie krzewy przykryte warstwą lekkiego śniegu lepiej zimują niż nieokryte, narażone na bezpośrednie działanie mrozu. Jednak zbyt gruba warstwa śniegu szczelnie okrywająca rośliny szkodzi im: zimą mogą odczuwać brak tlenu, wiosną zaś gleba pod zalegającym śniegiem dłużej rozmarza i rośliny później zaczynają wzrost. Lepiej więc nie zgarniać śniegu z chodników na rośliny ogrodowe.

Dobrym rozwiązaniem zapobiegającym takim kłopotom jest ułożenie pod nawierzchnią instalacji podgrzewającej. Dzięki niej nie będziemy musieli zajmować się odśnieżaniem, a podjazd i ścieżka bez względu na pogodę będą nadawały się do użycia.

Przeczytaj też: Czy iglaki i liściaste rośliny zimozielone trzeba podlewać zimą?

i Autor: Getty Images Śnieżna zima w ogrodzie

Groźny śnieg spadający z dachu

Jeżeli mamy dom z wysokim, spadzistym dachem, pamiętajmy, że zimą, po gwałtownych opadach śniegu, zgromadzone na połaciach dachu masy białego puchu ogrzewają się od spodu i zsuwają na dół. Jeżeli nie zamontujemy specjalnych konstrukcji powstrzymujących ten proces, zagrożone będą rośliny, które posadzimy przy elewacjach. Mokry śnieg jest bardzo ciężki, a przy tym, zsuwając się po dachu, nabiera szybkości. Uderza więc z dużą siłą w to, co znajdzie się na jego drodze.

Zagrożone są wszystkie drzewa, krzewy i byliny rosnące w pobliżu elewacji - mogą ulec połamaniu! Szczególnie wrażliwe są odmiany kolumnowe, które pod naporem mas śniegu mogą nawet się rozłamywać. Warto już na etapie projektowania ogrodu pamiętać, że może pojawić się taki problem i nie planować nasadzeń roślin o takim pokroju blisko domu. Warto też przed zimą odpowiednio zabezpieczyć wysokie iglaki owijając je sznurkiem.

Jak mróz wpływa na rośliny - uszkodzenia mrozowe pni drzew

W końcu stycznia i w lutym (czasami też na początku marca) zagrożeniem dla drzew, szczególnie tych o gładkiej korze jest mróz - zwłaszcza jeśli nastaje po słonecznym dniu. W dzień pnie drzew nagrzewają się od południowej i południowo-zachodniej strony, a po zachodzie słońca gwałtownie się oziębiają. Taka szybka zmiana temperatury powoduje, że kora pęka i powstaje rana, przez którą mogą się przedostać wirusy, bakterie i grzyby wywołujące choroby drewna. Najbardziej wrażliwe na uszkodzenia kory są drzewa owocowe oraz niektóre ozdobne, na przykład buk, grab, kasztanowiec, śliwy i wiśnie ozdobne.

Aby zapobiec pękaniu kory należy pobielić roztworem wapna pnie i konary drzew owocowych. Pnie młodych drzew ozdobnych warto owinąć słomą lub tekturą. Wiosną wokół drzewek można posadzić bluszcz. Jego zimozielone liście z czasem okryją pień i w następnym roku niepotrzebne będą dodatkowe osłony przed słońcem.

Jeśli pęknięcie mrozowe już powstało, można je posmarować preparatem przyśpieszającym gojenie, aby nie dopuścić do infekcji. Wiosną, gdy się ociepli, szczelina zewrze się i zarośnie tkanką gojącą. Czasami pęknięcie nie jest rozległe, jednak kora wokół niego odstaje od pnia. Można to stwierdzić, opukując pień - tam, gdzie dźwięk jest głuchy, nastąpiło uszkodzenie. Odstającą korę można przybić do znajdującej się pod nią tkanki małymi nierdzewnymi gwoździami.

i Autor: Volha Halkouskaya/ Getty Images Jeśli śnieg jest mokry, a więc szczególnie ciężki, może nawet wyłamywać gałęzie i konary drzew

Uwaga na sypanie nawierzchni solą!

Najłatwiejszym sposobem pozbycia się śniegu i lodu z nawierzchni jest posypanie ich chlorkiem sodu, czyli solą kuchenną, lub chlorkiem wapnia (stosowany przez firmy odśnieżające ulice). W ogrodach nie wolno jednak tego robić! Przedostająca się do gleby sól jest bardzo szkodliwa dla roślin. Powoduje powstanie tak zwanej suszy fizjologicznej – z gruntu nasyconego związkami soli rośliny nie są w stanie pobierać wody, zaczynają chorować i po pewnym czasie zamierają.

Niektóre rośliny, szczególnie iglaste, źle znoszą ochlapywanie pędów słoną breją. Często można zobaczyć jałowce, żywotniki lub świerki, które od strony jezdni wyglądają jak opalone; ich igły brunatnieją na skutek kontaktu z roztworem soli. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że oprócz szkód wyrządzonych w bliskim sąsiedztwie miejsc odśnieżanych są i inne – zasolona woda odprowadzana jest do rzek i zatruwa środowisko w odległych miejscach.

Jeżeli wzdłuż naszego ogrodzenia biegnie droga odśnieżana chemicznie, nie warto sadzić wzdłuż niej roślin iglastych. Może się zdarzyć, że nie przetrwają zimy. Na tereny przy ulicach i drogach najlepiej wybrać rośliny, które tolerują zasolenie gleby i mają niewielkie wymagania siedliskowe, na przykład: amorfę krzewiastą, głóg jedno- i dwuszyjkowy, karaganę syberyjską, klon polny, ligustr pospolity, oliwnik wąskolistny, perukowiec podolski, porzeczkę złotą, rokitnik pospolity, suchodrzew pospolity, sumak octowiec, tamaryszki, wierzbę ostrolistną.

Przeczytaj też: Odśnieżanie dachu płaskiego i jego zabezpieczenie przed śniegiem oraz lodem

Odśnieżarki spalinowe. Jak wybrać odśnieżarkę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.