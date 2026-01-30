Choć za oknem jeszcze zima (mniej lub bardziej śnieżna i mroźna), to już teraz zaczynamy myśleć o nadchodzącym sezonie i planujemy, co posadzimy w tym roku w ogrodzie - zarówno w jego części ozdobnej, jak i warzywnej. Luty to znakomity czas na wysiew nasion, czyli rozpoczęcie produkcji rozsady wielu warzyw i kwiatów. Jakie kwiaty i warzywa wysiewamy w lutym?

Jakie kwiaty siejemy w lutym?

W lutym wysiewa się wiele gatunków kwiatów jednorocznych - w sezonie będą one zdobić ogrodowe rabaty, tarasy i balkony.

Należą do nich: petunia ogrodowa, lobelia przylądkowa, lwia paszcza, heliotrop peruwiański, werbena ogrodowa, szałwia błyszcząca i szałwia powabna, lewkonia letnia, begonia stale kwitnąca, żeniszek meksykański, goździk ogrodowy, koleus. Jeśli nie wysialiśmy w styczniu, to jeszcze w lutym możemy wysiać nasiona pelargonii.

Jakie warzywa siejemy w lutym?

Luty to znakomity czas na rozpoczęcie produkcji rozsady wielu warzyw, na przykład tych, które potrzebują do wzrostu wysokiej temperatury - należą do nich pomidory, papryka, oberżyna, arbuz, melony.

W lutym wysiewamy też nasiona warzyw charakteryzujących się długim okresem wegetacji, takich jak kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta pekińska, karczochy, kalafiory, brokuły, kalarepa, szpinak, seler naciowy i seler korzeniowy.

W tym miesiącu siejemy też na rozsadę nasiona bobu, cebuli i pora oraz różnych gatunków sałaty.

W lutym można też siać nasiona ziół, np. estragonu, bazylii, tymianku, oregano, majeranku czy cząbru.

Wysiewanie nasion na rozsadę w lutym - krok po kroku

Zanim wysiejemy nasiona na rozsadę, musimy przygotować: nasiona kwiatów lub warzyw, pojemniki do wysiewu (np. doniczki torfowe, małe doniczki, skrzyneczki, kuwety), ziemię do wysiewu, zaprawę nasienną (nie jest potrzebna, gdy kupiliśmy nasiona już zaprawione), małą łopatkę, zraszacz i rękawice.

1. Podłoże wsypujemy do pojemników (pozostawiając wolne około 1 cm od górnego brzegu), dokładnie wyrównujemy i lekko ubijamy.

2. Drobne nasiona rozrzucamy równomiernie po całej powierzchni podłoża, duże układamy punktowo albo siejemy od razu po 2-3 do małych doniczek.

3. Wysiane nasiona przysypujemy podłożem albo piaskiem - warstwa przykrycia powinna mieć grubość równą 2-3-krotnej średnicy nasion. Jeśli nasiona są bardzo drobne (jak np. w przypadku begonii, petunii, lobelii) to nie przysypujemy ich, a jedynie lekko wgniatamy w podłoże.

4. Po wysianiu bardzo delikatnie podlewamy za pomocą zraszacza, uważając by nie wypłukać nasion.

5. Pojemniki z wysianymi nasionami przykrywamy folią lub szkłem i ustawiamy w miejscu dobrze oświetlonym i ciepłym (temperatura powinna wynosić 18-20°C).

6. Warto przymocować do poszczególnych pojemników etykiety albo karteczki z nazwami roślin, które wysialiśmy. Można też po prostu zostawić opakowania po nasionach.

7. Przezroczyste pokrywy zdejmujemy, gdy pojawią się pierwsze siewki.8. Regularnie podlewamy rośliny, ale dopiero wtedy, gdy powierzchnia ziemi lekko przeschnie.

Kiedy na siewkach pojawią się 2-3 listki właściwe, należy je przepikować. O tym zabiegu przeczytasz w artykule: Pikowanie rozsady roślin w domu – dlaczego należy pikować rozsadę, kiedy pikować, jak to prawidłowo robić

