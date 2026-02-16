Najbardziej narażona na uszkodzenia mrozowe jest gładka ciemna kora drzew owocowych i niektórych drzew ozdobnych.

Jak powstają pęknięcia mrozowe?

Nagrzana od południowej i południowo-zachodniej strony kora, po zachodzie słońca (gdy temperatura znacząco spada) gwałtownie się oziębia i pęka (podłużnie). Zjawisko to zachodzi w nocy - pnie pękają z trzaski (stąd powiedzenie „trzaskające mrozy”). Powstają rany - są to tzw. pęknięcia mrozowe. Mogą być one bardzo długie, a często są na tyle głębokie, że widać rdzeń pnia. Pękaniu ulega najczęściej główny pień drzewa owocowego, ale zdarza się, że pękają również boczne konary (zawsze jednak od strony nasłonecznionej).

Przez pęknięcia mrozowe wnikają do rośliny wirusy, bakterie i zarodniki grzybów wywołujące choroby drewna. Konsekwencją tego w dalszej perspektywie może być nawet zamieranie tych drzew. Jak ochronić drzewa przed pęknięciami mrozowymi?

Jak zapobiegać powstawaniu uszkodzeń drzew w czasie zimy?

Najlepszym sposobem ochrony przed uszkodzeniami jest – stosowane tradycyjnie w sadach – bielenie pni drzew roztworem wapna ogrodniczego (do kupienia w sklepach ogrodniczych). Zabieg ten wykonujemy już nawet w grudniu (choć najczęściej w styczniu). Zabieg trzeba powtórzyć, jeśli wapno zostało zmyte w czasie zimy. Wapnem pokrywamy pnie i grube konary drzew owocowych.

Natomiast drzewa ozdobne, takie jak klony, magnolie, kasztanowce, buki, graby, a także rajskie jabłonie, śliwy ozdobne i wiśnie ozdobne bielenie oszpeci, lepiej więc owijać je warstwą włókniny, juty lub tektury falistej.

i Autor: Mirosław Krogulec Zabliźnione pęknięcie mrozowe

Jak leczyć pęknięcia mrozowe drzew?

Jeśli powstanie pęknięcie mrozowe, warto ranę posmarować preparatem przyśpieszającym gojenie, aby nie dopuścić do infekcji. Wiosną, gdy się ociepli, szczelina powinna się zewrzeć i zarosnąć tkanką gojącą. Jeżeli pęknięcie nie jest rozległe, ale kora wokół niego odstaje od pnia, można przybić ją do znajdującej się pod nią tkanki małymi nierdzewnymi gwoździami z szeroką główką (tzw. papiakami).

Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany