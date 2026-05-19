Pamiętaj, że młoda trawa jest bardzo delikatna i podatna na zniszczenie. Z nowym trawnikiem warto obchodzić się ostrożnie. Lepiej go mocno nie deptać, unikać np. przejazdu obciążoną taczką, nie eksploatować dopóki się nie wzmocni. Świeżą darń łatwo można zniszczyć. Nowo założonemu trawnikowi zaszkodzić może także niewłaściwe pierwsze koszenie.

Kiedy i jak skosić trawę po posianiu po raz pierwszy?

Kluczem do sukcesu jest cierpliwość. Z pierwszym koszeniem nowego trawnika należy poczekać, aż źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm. To kluczowy moment, w którym nie chodzi o radykalne skrócenie trawy, a o jej delikatne pobudzenie do wzrostu i zagęszczenia. Dlatego przy pierwszym cięciu trzymaj się zasady, by skrócić źdźbła bardzo nieznacznie – zaledwie o 1-1,5 cm. Można też spotkać się z ogólną regułą koszenia o 1/3 wysokości, jednak przy tym debiutanckim cięciu warto być bardziej ostrożnym i pozostać przy minimalnym podcięciu wierzchołków.

Absolutnie kluczowe jest przygotowanie kosiarki. Jej noże muszą być idealnie ostre. Tępy nóż nie tnie, lecz szarpie i rozrywa delikatne źdźbła, co może prowadzić do wyrywania słabo jeszcze zakorzenionych roślin z ziemi lub infekcji grzybowych.

Kolejne dwa lub trzy koszenia wykonuj na tej samej, wysokiej nastawie, za każdym razem podcinając jedynie końcówki. Celem tego etapu jest stymulowanie trawy do tzw. krzewienia się, czyli wypuszczania nowych pędów bocznych, co prowadzi do zagęszczenia darni. Dopiero po tych wstępnych zabiegach, zazwyczaj przy czwartym lub piątym koszeniu, możesz stopniowo obniżać wysokość cięcia, aż do docelowych 4-5 cm.

Pierwsze koszenie trawnika z rolki

Trawnik z rolki daje natychmiastowy efekt zielonego dywanu, ale to tylko pozory – prawdziwa praca odbywa się pod ziemią, gdzie darń musi zrosnąć się z podłożem. Dlatego z pierwszym koszeniem nie należy się spieszyć. Kluczowym wskaźnikiem gotowości jest siła zakorzenienia się darni.

Jak to sprawdzić? Po około dwóch tygodniach od rozłożenia trawnika spróbuj delikatnie pociągnąć za krawędź jednego z pasów. Jeśli poczujesz wyraźny opór i darń nie odrywa się od podłoża, to znak, że korzenie zaczęły wrastać w ziemię i można przygotowywać się do koszenia. Zazwyczaj trawa ma wtedy około 10 cm wysokości.

W przeciwieństwie do delikatnej trawy z siewu, tutaj możemy pozwolić sobie na nieco niższe pierwsze cięcie. Ustaw kosiarkę na jedną z najwyższych pozycji, tak by skrócić źdźbła do wysokości 6-7 cm. Absolutnie unikaj radykalnego cięcia do 3-4 cm, ponieważ może to wywołać szok u roślin i osłabić wciąż trwający proces ukorzeniania.

Podobnie jak w przypadku trawnika z siewu, upewnij się, że noże kosiarki są idealnie ostre, by precyzyjnie ciąć, a nie szarpać trawę. Kolejne koszenia możesz wykonywać już częściej, stopniowo obniżając wysokość noży, aż dojdziesz do docelowej wysokości pielęgnacyjnej (np. 4 cm).

Pierwsze koszenie – z koszem czy bez?

Odpowiedź jest jednoznaczna: pierwsze koszenie nowego trawnika wykonujemy zawsze z koszem. Pozostawienie nawet cienkiej warstwy pokosu na delikatnej darni to jeden z najpoważniejszych błędów, jakie można popełnić. Dlaczego? Gruba warstwa wilgotnych ścinków tworzy warstwę, która odcina dostęp światła i powietrza do wschodzących źdźbeł, dosłownie je dusząc. Co gorsza, stwarza idealne warunki do rozwoju chorób grzybowych, które mogą zniszczyć całe połacie młodego trawnika.

A co z próbą wygrabienia resztek? To jeszcze gorszy pomysł. Użycie grabi na tak młodym trawniku, którego system korzeniowy jest płytki i słaby, niemal na pewno skończy się wyrwaniem z ziemi całych kępek trawy. Dlatego zasada jest prosta: przez kilka pierwszych tygodni wszystkie ścinki muszą być dokładnie zebrane za pomocą kosza kosiarki.

Pamiętaj też, aby trawę kosić w ciepły, ale nie gorący dzień, najlepiej rano lub po południu. Kosimy wyłącznie suchą trawę. Po drugim koszeniu dobrze jest zastosować selektywny środek chwastobójczy przeznaczony do młodych trawników.

