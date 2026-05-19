Porzeczki to jedne z najczęściej uprawianych w ogrodach krzewów owocowych. Jeśli chcemy cieszyć się wysokimi plonami owoców, trzeba chronić rośliny przed atakami szkodników.

Skąd biorą się czerwone wypukłe plamy na liściach porzeczki?

Pojawiające się wiosną na liściach porzeczek czerwone lub brązowawe wypukłe plamy to efekt żerowania mszycy porzeczkowo-czyściecowej (Cryptomyzus ribis). Atakuje ona wszystkie porzeczki: czarną, czerwoną i białą, a także spokrewniony z nimi agrest, stopniowo wyniszczając rośliny.

Z łatwością możemy stwierdzić obecność mszyc na porzeczkach - wystarczy odwrócić liście, na których pojawiły się czerwone uwypuklenia. Mszyce będą widoczne gołym okiem - to niewielkie, żółtozielone owady o owalnym kształcie ciała. Na jednym liściu najczęściej żeruje wiele mszyc.

Jak powstają czerwone wypukłe bąble na liściach porzeczek?

Te dziwne, czerwone bąble na liściach porzeczki tworzą się, ponieważ mszyce żerując nakłuwają tkankę liścia i wysysają z niej soki, co wywołuję deformację po wierzchniej stronie blaszki liściowej.

Pod koniec czerwca mszyce opuszczają liście porzeczek - pierwszego żywiciela i przenoszą się na żywiciela wtórnego, którym jest czyściec i na nim żerują do później jesieni. Mimo iż mszyc nie ma już na porzeczkach, to powstałe w wyniku ich wcześniejszego żerowania czerwone wypukłe plamy na liściach porzeczki pozostają. Późną jesienią mszyce powracają na krzewy porzeczek, by na ich pędach złożyć czarne, drobniutkie jaja, które pozostają na roślinach przez całą zimę, a wiosną wylęgają się z nich larwy. Tak wygląda cykl rozwojowy mszycy porzeczkowo-czyściecowej.

i Autor: Oxana Medvedeva/ Getty Images Mszyce widoczne na spodniej stronie liścia porzeczki

Kiedy rozpocząć zwalczanie mszyc na porzeczkach?

Zwalczać mszyce na porzeczkach należy niezwłocznie po zauważeniu pojawienia się czerwonych wypukłych bąbli na liściach. Dlatego bardzo ważne jest, by przeglądać krzewy już od wczesnej wiosny i gdy tylko stwierdzimy deformacje liści, sprawdźmy, czy na ich spodniej stronie znajdują się mszyce. Jeśli tak, trzeba te liście natychmiast usunąć i zniszczyć. Usuwamy wszystkie liście, na których żerują mszyce. Liście bez mszyc pozostawiamy. W ten sposób zapobiegniemy rozwojowi kolejnych pokoleń szkodników.

i Autor: Maryana Serdynska/ Getty Images Zwalczając mszyce na porzeczkach najlepiej opryskiwać je ekologicznymi preparatami

Jak zwalczać mszyce na porzeczkach?

Po zauważeniu obecności mszyc na porzeczkach warto też opryskać krzewy środkami - najlepiej ekologicznymi, opartymi na naturalnych składnikach, np. preparatami olejowymi. Jednym z nich jest Emulpar 940 EC - naturalny produkt na bazie oleju rydzowego, który jest bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt, nieszkodliwy dla pszczół, nietoksyczny i biodegradowalny. Należy dokładnie opryskać nim wszystkie części rośliny, szczególnie spodnie strony liści. Preparat oblepia mszyce, blokując ich oddychanie i poruszanie się - w konsekwencji po kilku dniach szkodniki giną.

Preparaty olejowe warto też stosować wczesną wiosną (w marcu), zanim porzeczki wypuszczą liście, by zniszczyć jaja złożone jesienią na pędach.

Domowy ekologiczny środek na mszyce z mydła potasowego i czosnku

Ekologiczny środek do zwalczania mszyc możemy wykonać samodzielnie w domu, wykorzystując mydło potasowe i czosnek. Wystarczy 10 gramów startego na tarce mydła potasowego wsypać do 1 litra wody i dodać dużą ilość posiekanych ząbków czosnku (można użyć całej główki). Wszystko wymieszać i odstawić na 24 godziny w ciemne miejsce. Po tym czasie można opryskać rośliny.

Zwalczanie mszyc chemią

Jeśli mszyc na porzeczkach jest wyjątkowo dużo, ekologiczne preparaty mogą okazać się niewystarczające, by zwalczyć szkodnika. Wtedy koniecznym staje się sięgnięcie po chemiczne środki ochrony roślin. Pamiętajmy jednak, że jest to ostateczność i w przydomowym ogrodzie lepiej tego unikać! Do zwalczania mszyc wykorzystać można takie preparaty, jak Mospilan 20 SP czy Karate Zeon 050 CS.

Czy opryski porzeczek na mszyce wykonuje się także latem?

Latem mszyc na porzeczkach już nie ma - przeniosły się na żywiciela wtórnego, choć czerwone uwypuklenia na liściach pozostały. Nie ma więc sensu opryskiwanie krzewów w celu zwalczenia szkodników. Warto jednak latem regularnie nawadniać krzewy i je nawozić, aby wspomóc regenerację porzeczek, na których wiosną żerowały mszyce i osłabiły krzewy.

Mszyce na porzeczkach