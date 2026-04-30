Co sadzić w maju na balkonie?

Już w maju musimy zadbać o to, aby przez cały sezon balkon był dla nas atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i relaksu. Możemy rozpocząć od sadzenia w skrzynkach kwiatów typowo wiosennych, które lepiej od innych znoszą kaprysy pogodowe i chwilowe chłody, dzięki czemu na balkon mogą trafić stosunkowo wcześnie. Należą do nich głównie bratki, stokrotki, pierwiosnki, niezapominajki oraz jaskry azjatyckie.

Aby natomiast móc cieszyć się pięknem wspaniałych kwiatów przez resztę sezonu, po minięciu wiosennych przymrozków (czyli po 15-tym maja), na balkonie powinniśmy już sadzić pozostałe rośliny ozdobne, w tym przede wszystkim pelargonie, petunie, surfinie, lobelie, begonie, aksamitki, fuksje, niecierpki, uczep rózgowaty, lantany pospolite czy heliotropy. Jako towarzystwo dla nich idealne będą kocanki włochate, bluszczyk kurdybanek, plektrantus koleusowaty (popularnie nazywany komarzycą), wilczomlecz 'Diamond Frost' czy ozdobne odmiany bluszczu pospolitego.

Zestawiając ze sobą rośliny musimy tylko pamiętać o ich wymaganiach i komponować ze sobą w jednej donicy tylko kwiaty preferujące półcień, a nawet cień (np. bluszcz z begonią) lub tylko gatunki kochające słońce (np. pelargonia rabatowa z kocankami włochatymi).

Przeczytaj też: Rośliny balkonowe odporne na wiatr - co posadzić na wietrznym balkonie?

Co siać w maju na balkonie?

Na początku miesiąca warto pomyśleć też o wysianiu do skrzynek nasion roślin ozdobnych (np. nasturcji, groszku pachnącego, miny, powoju trójbarwnego) oraz użytkowych (koper, rzodkiewka).

Przeczytaj też: Balkon 2026: 5 trendów aranżacyjnych, które zamienią małą przestrzeń w zieloną oazę

Gdzie kupować kwiaty do sadzenia na balkonie?

W sadzonki wszystkich roślin balkonowych możemy zaopatrzyć się już od wczesnej wiosny na targowisku, u producenta lub w centrum ogrodniczym, gdyż o tej porze roku ich wybór jest imponujący.

Sadzenie kwiatów na balkonie

W maju sadzimy na balkonie warzywa i zioła

Na balkonie dobrze jest też wygospodarować trochę przestrzeni na rośliny użytkowe, bo wbrew pozorom, nawet na tak niewielkiej przestrzeni możemy cieszyć się zbiorami własnych owoców i warzyw, a nawet ziół. Warto zacząć od tych ostatnich, bo to właśnie zioła na naszych balkonach będą czuły się najlepiej, o ile tylko zapewnimy im dużo słońca i odpowiednie podłoże, a także właściwą pielęgnację (podlewanie, a w razie potrzeby także nawożenie nawozami naturalnymi, jak np. biohumus).

W donicach już na początku maja możemy posadzić miętę, tymianek, pietruszkę naciową, melisę czy szczypiorek, a pod koniec miesiąca, kiedy zrobi się już cieplej, możemy dodatkowo posadzić ciepłolubną bazylię, majeranek czy rozmaryn. Na balkony mogą też wtedy trafić pomidory i papryki karłowe (jest wiele odmian, idealnie nadających się do uprawy w donicach), a także truskawki o zwisających pędach.

Przeczytaj też: Uprawa warzyw na balkonie - jak uprawiać warzywa w skrzynkach?

Jakie kwiaty sadzić w maju w ogrodzie?

Jeszcze więcej pracy będzie na nas czekać w maju w ogrodzie. Podobnie jak na balkonach, w ogrodzie już na początku maja możemy sadzić bardziej wytrzymałe na chłód bratki, stokrotki, pierwiosnki, jaskry azjatyckie czy kwitnące skalnice Arendsa. W drugiej połowie miesiąca, po minięciu ryzyka przymrozków, na ogrodowe rabaty mogą trafić inne sezonowe lub jednoroczne rośliny ozdobne, takie jak aksamitki, nemezje, pelargonie rabatowe, gipsówki, astry chińskie, cynie, celozje, żeniszki meksykańskie, begonie bulwiaste i stale kwitnące, szałwie omączone i błyszczące, szarłaty, niecierpki, koleusy Blumego czy heliotropy.

Poznaj najpopularniejsze kwitnące rośliny jednoroczne na rabaty.

W tym czasie do gruntu sadzi się też wrażliwe na mróz rośliny bulwiaste, które nie mogą spędzać zimy w ogrodzie, takie jak dalie, kanny czy mieczyki.

W maju na rabatach możemy też sadzić byliny kwitnące latem i jesienią: liliowce, krwawniki, dzielżany, ostróżki, rudbekie, juki karolińskie, rozchodniki okazałe, pysznogłówki, floksy wiechowate, tawułki Arendsa i chińskie, a także byliny o ozdobnych liściach, jak np. funkie czy żurawki.

Należy też pamiętać o wysianiu do gruntu nasion kwiatów ozdobnych, takich jak nasturcje, nagietki, kosmosy podwójnie pierzaste, ślazówki czy groszki pachnące.

Przeczytaj też: Które kwiaty kwitną całe lato? Super kwiaty do letnich ogrodów

Co siać i sadzić w maju w ogrodzie warzywnym?

W ogrodzie warzywnym w drugiej połowie miesiąca możemy też sadzić rozsadę dyni, ogórków, cukinii i arbuzów, pamiętając jednak, że jeśli mimo wszystko pogoda spłata figla i w prognozach pojawią się informacje o przymrozkach, rośliny koniecznie trzeba okryć, bo nawet krótkotrwale i niewielkie spadki temperatur poniżej zera mogą je całkiem zniszczyć.

W maju trzeba też pamiętać o wysianiu ciepłolubnych warzyw, takich jak fasolka szparagowa czy buraki, a także posadzeniu rozsady porów i selerów. W tym czasie na rabaty powinny też trafić truskawki i poziomki, których owocami będziemy mogli cieszyć się już wczesnym latem, o ile tylko sadzonki były wcześniej uprawiane w doniczkach.

Nie należy zapominać również o ziołach, wysadzając na początku miesiąca do gruntu rozsadę mięty, tymianku, pietruszki naciowej, melisy czy szczypiorku, a pod koniec miesiąca rozsadę bazylii, majeranku czy rozmarynu.

Przeczytaj też: Ogródek ziołowy - jak założyć i pielęgnować ogródek ziołowy przy domu

