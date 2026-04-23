Szkodniki glebowe bardzo często występują na terenie zaniedbanym oraz na działkach znajdujących się blisko lasów. Lubią monokultury upraw. Są często zmorą trawników. Problemy ze szkodnikami glebowymi mogą pojawiać się także w innych okolicznościach. Poznaj szkodniki glebowe, które mogą siać spustoszenie zarówno w przydomowych ogrodach, jak i profesjonalnych uprawach.

Szkodniki glebowe - pędraki

Pędraki to larwy chrząszczy należących do rodziny żukowatych, z wyszczególnieniem masowo występującego chrabąszcza majowego. Mają białe lub kremowe łukowato wygięte ciało. Posiadają trzy pary odnóży i brązową głowę. Ich rozwój trwa kilka lat, np. cztery u chrabąszcza majowego, dwa u guniaka czerwczyka. Pędraki niszczą korzenie trawy, warzyw, bylin a nawet drzew. W rezultacie dochodzi do zamierania roślin – częściowo lub w całości. Uszkodzone rośliny wolniej rosną, gorzej plonują, są podatne na choroby, przemarzanie i atakowanie przez inne szkodniki. Procesy fizjologiczne zostają zachwiane, gdyż uszkodzone korzenie słabo pobierają wodę i składniki pokarmowe. W warzywach korzeniowych wygryzają otwory, przez co plon nie nadaje się do spożycia. Osobniki dorosłe żerują na drzewach i krzewach podgryzając liście.

Jak zwalczać pędraki?

Jednym ze sposobów walki jest wyłapywanie i likwidacja owadów dorosłych. Pędraki bezpośrednio zwalcza się przez częste przekopywanie gleby, w tym wykonywanie orki przedzimowej. Larwy giną wystawione na promienie świetlne, narażone na chłody lub zjedzone przez ptaki. Większość populacji pędraków znajduje się na głębokości do 30 cm. Ekologicznie pędraki można zwalczyć przez uprawę gryki jako nawozu zielonego. W tym wypadku warto poczekać na owocowanie. Wtedy roślina wydziela sporo substancji, które powodują nawet śmierć larw (widać jak ich ciało brązowieje). Przydatne może być także podlewanie roślin ekologicznymi gnojówkami. W ostateczności można zastosować preparaty chemiczne.

Chrabąszcz majowy - dorosły osobnik

Szkodniki glebowe - drutowce

Drutowce to larwy sprężyków, które w glebie przebywają przez kilka lat. Mają wydłużone ciała (2-3 cm długości), brązowe lub pomarańczowe i trzy pary odnóży. Najchętniej pojawiają się na zaniedbanej, rzadko spulchnianej, kwaśnej glebie. Preferują raczej lekkie podłoża. Szkodliwość drutowców jest duża – przegryzają bulwy i korzenie, wgryzają się nawet w podstawy łodyg, zjadają nasiona i doprowadzają do niszczenia siewek. Zaatakowane rośliny często zamierają. Organy spichrzowe gniją. Dorosłe sprężyki żerują na liściach, ich szkodliwość jest jednak niewielka.

Jak zwalczać drutowce?

Zwalczanie drutowców. Sposoby zwalczania są podobne jak powyżej. W warzywniaku w cyklu zmianowania warto uwzględnić takie gatunki jak fasola, gorczyca, groch i rzepak (drutowce ich nie atakują). Nasiona przed siewem zaleca się zaprawiać odpowiednimi preparatami. Należy zwalczać chwasty, zwłaszcza lubiany przez drutowce perz.

Przeczytaj też: Które szkodniki pojawiają się najwcześniej i jak skutecznie je zwalczać, by cieszyć się pięknymi uprawami

Drutowce

Szkodniki glebowe - nicienie chorobotwórcze

Nicienie to drobne organizmy, niewidoczne gołym okiem (mają około 0,3 m długości i półprzezroczyste ciało). Żerują na korzeniach doprowadzając do osłabienia wzrostu a nawet zamierania. Pierwsze objawy są trudne do rozpoznania – to często nekrozy na liściach lub deformacje pąków. U warzyw mogą powodować m.in. narośle, uszkodzenie organów spichrzowych i nadmierny przyrost drobnych korzeni.

Jak zwalczać nicienie?

Zwalczanie nicieni chorobotwórczych: w uprawach warzywnych należy stosować zmianowanie. Często stosuje się preparaty nicieniobójcze. Uprawy warto podlewać gnojówkami z roślin, zwłaszcza z czosnku. Ważną rolę pełnią aksamitki, których korzenie wydzielają substancje zabijające nicienie.

Szkodniki glebowe - turkuć podjadek

Turkuć podjadek to łatwy do rozpoznania szkodnik. Uchodzi za molocha w świecie owadów – osiąga nawet do 6 cm długości. To szkodnik glebowy (częściowo): drąży pod ziemią tunele, jednak wychodzi również na powierzchnię. Jest wszystkożerny - zjada korzenie, bulwy, ale także inne szkodniki, takie jak drutowce. Dlatego pojedyncze osobniki nie są problemem w przeciwieństwie do masowego występowania. Lubi żyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne podłoża, a także pryzmy kompostowe.

Jak pozbyć się turkucia podjadka?

Zwalczanie turkucia podjadka: turkucia można wyłapywać przez tworzenie pułapek na powierzchni lub pod ziemią. We wrześniu w kilku miejscach w ogrodzie warto wykopać doły (50x50x50 cm), umieścić w nich obornik, przykryć ziemią i oznaczyć. Pod koniec zimy lub wiosną materiał wybiera się wraz z zimującymi szkodnikami.

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie