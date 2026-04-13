Pierwsze ciepłe dni i słońce zaglądające do ogrodu to sygnał, na który wszyscy czekamy. Niestety, nie tylko my. Gdy temperatura przez kilka kolejnych dni utrzymuje się powyżej 8–10°C, z zimowego snu budzą się także najwięksi wrogowie naszych roślin. Zanim jeszcze na dobre rozwiną się liście, one już opuszczają swoje kryjówki, gotowe do żerowania. To cicha armia, na czele której stoją miseczniki, miodówki, kwieciaki, przędziorki i mszyce. Rozpoznanie ich na wczesnym etapie to klucz do uratowania upraw. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę i jak działać, by wygrać tę pierwszą, wiosenną bitwę o zdrowy ogród.

Miseczniki pojawiają się wcześnie wiosną w ogrodach

Miseczniki najchętniej zasiedlają śliwy i dlatego w okresie nabrzmiewania pąków śliw warto sprawdzić gałęzie, szczególnie ich dolną stronę na obecność larw. Progiem szkodliwości jest 30 larw misecznika na odcinku 30 cm gałęzi. Skuteczną ochroną są zabiegi preparatami opartymi na oleju parafinowym, najlepiej w fazie od pękania pąków do zielonego pąka śliwy.

Miodówki to szkodniki, które pojawiają się w ogrodzie już wiosną

Miodówki to częste szkodniki grusz. Pojawiają się po 3–4-dniowym ociepleniu. Próg szkodliwości w okresie bezlistnym to 15 miodówek gruszowych plamistych strząśniętych z 35 gałęzi w marcu lub na początku kwietnia. Jeśli stwierdzimy przekroczenie progu można wykonać zabieg jednym z zarejestrowanych selektywnych preparatów.

Kwieciaki zaczynają żerować wiosną

Kwieciaki to szkodniki żerujące na wielu gatunkach roślin. Rozpoczynają swoją działalność, gdy temperatura przekroczy 8 st. C. W normalnych latach owad ten naturalnie przerzedza zawiązki, jednak gdy kwitnienie drzew jest słabe, powoduje dodatkowe straty. W przypadku jabłoni przyjmuje się, że gdy w czasie kwitnienia chrząszcz ten uszkodzi więcej niż 15 proc. kwiatów, koniecznie będzie jego zwalczanie w przyszłym roku.

Przędziorki atakują wiosną

Przędziorki równie wcześnie rozpoczynają swoją aktywność. Ich liczebność regulowana jest jednak w znacznym stopniu przez naturalnych drapieżców, np. dobroczynki, oraz warunki pogodowe. Sucha i upalna pogoda sprzyja rozwojowi tego roztocza.

Mszyce pojawiają się już wiosną na ogrodowych roślinach

Mszyce są najbardziej rozpoznawalnymi szkodnikami w ogrodach, jednak z uwagi na duże zróżnicowanie gatunkowe i różnice w cyklach rozwojowych warto sprawdzić, z jakim konkretnie gatunkiem się spotkaliśmy i jaka jest jego szkodliwość.

Czy zwalczać szkodniki już wczesną wiosną?

Nie zawsze konieczne jest zwalczanie szkodników, szczególnie wczesną wiosną. Podjęcie decyzji o zwalczaniu bądź tylko dalszej obserwacji owadów, powinno opierać się na progach ekonomicznej szkodliwości. W praktyce skuteczna ochrona roślin uzależniona jest od częstych i fachowych obserwacji naszego ogrodu, czyli lustracji. Jeśli obecność szkodnika zostanie zauważona odpowiednio wcześnie łatwiej jest nad nim zapanować.

Tekst: A. Jurkowski

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie