Praca w ogrodzie czy na działce to dokonały sposób na udany relaks i wypoczynek. Niestety, pochłonięci sadzeniem i cięciem roślin, grabieniem ziemi czy pieleniem chwastów, często zapominamy o własnym bezpieczeństwie, co nierzadko kończy się problemami zdrowotnymi. Podczas zajęć w ogrodzie na urazy najbardziej narażony jest nasz kręgosłup, który systematycznie nadwyrężamy na różne sposoby.

Prace w ogrodzie mogą obciążać kręgosłup

Wielogodzinne pielenie, podnoszenie ciężkich przedmiotów czy przekopywanie rabat, wystawia nasz kręgosłup na ciężką próbę - dlatego pod koniec dnia zaczyna się buntować. Objawia się to najczęściej bólem pleców, który może trwać nawet przez kilka dni. W skrajnych przypadkach nadwyrężenie kręgosłupa może skończyć się naprawdę poważnymi problemami, wyłączającymi nas z codziennych obowiązków nawet na wiele tygodni. Dlatego też nie warto ryzykować i podczas prac ogrodowych zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie naszego kręgosłupa.

Jak zapobiegać bólom pleców podczas prac w ogrodzie?

Jeśli nie chcemy mieć z problemów z kręgosłupem:

starajmy się jak najczęściej utrzymywać plecy w pozycji pionowe;.

unikajmy nienaturalnego wyginania kręgosłupa podczas pielenia, a chwasty wyrywajmy na kolanach;

tam gdzie jest to możliwe, rozłóżmy na rabatach agrowłókninę lub inny materiał ściółkujący, zapobiegający rozwojowi chwastów i ograniczający konieczność częstego plewienia;

w ogrodzie warto też zaplanować podwyższone rabaty, dzięki którym będziemy posiadali lepszy dostęp do uprawianych roślin i nie będziemy musieli się niepotrzebnie schylać;

rabaty nie mogą być zbyt szerokie, abyśmy nie byli zmuszeni naciągać pleców, aby dosięgnąć dalej posadzonych roślin;

na kręgosłup uważajmy też podczas przenoszenia ciężarów. Chcąc podnieść ciężką skrzynię z owocami lub wiadro z wodą, nie schylajmy się, tylko rozstawmy nieco nogi, przykucnijmy, chwyćmy przedmiot obydwoma rękoma i cały czas utrzymując proste plecy, spróbujmy powoli podnieść go do góry;

w miarę możliwości ułatwiajmy też sobie pracę, wykorzystując do transportu ciężkich przedmiotów taczki lub specjalne, dwukołowe wózki transportowe (np. do transportu beczek).

Jak wykonywać prace w ogrodzie, by nie obciążać kręgosłupa

Zagrożeniem dla kręgosłupa są zbiory owoców i prace pielęgnacyjne w sadzie. Napinanie pleców podczas przycinania wysoko rosnących gałęzi lub zbiór owoców z wyższych partii drzewa może powodować bóle pleców i nadwyrężenie kręgosłupa. Dlatego też warto zadbać o nasze bezpieczeństwo i komfort pracy już na etapie zakładania sadu, wybierając do uprawy odmiany nisko rosnące lub karłowe, a następnie odpowiednio je formując.

Nadwyrężenie kręgosłupa może nam również grozić podczas przygotowywania rozsady. Jeśli prace związane z pikowaniem lub przesadzaniem roślin planujemy wykonywać na stojąco, musimy dostosować stanowisko pracy do swojego wzrostu. Stoły i blaty nie mogą znajdować się zbyt nisko, gdyż będzie to od nas wymagało ciągłego garbienia się. Nie mogą być też zbyt wysokie, ponieważ podczas pracy będziemy zmuszeni nieustannie naciągać mięśnie kręgosłupa.

Zagrożeniem dla zdrowia naszych pleców może być także używanie nieodpowiednich narzędzi. Ciężkie grabie lub szpadel czy widły ze zbyt krótkim trzonkiem będą zmuszały nas do pracy w pozycji zgarbionej, czego skutkiem z pewnością będzie ból kręgosłupa i nadwyrężenie pleców. Aby temu zapobiec należy dobrać długość narzędzi do swojego wzrostu oraz zdecydować się na zakup sprzętów solidnych, ale lekkich, a podczas pracy robić sobie systematyczne przerwy (co 0,5-1 godz.).

Dla utrzymania kręgosłupa w dobrej formie nie bez znaczenia jest też sposób przechowywania narzędzi ogrodowych. Jeśli położymy je w składziku na podłoże lub na dolnej półce regału, będziemy zmuszeni nieustannie się po nie schylać, dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie ich na ścianie, na wysokości naszego wzroku (np. na specjalnym wieszaku lub hakach), skąd znacznie łatwiej będzie je zdejmować.

Wolną chwilę warto wykorzystać na odpoczynek lub wykonanie kilku prostych ćwiczeń (np. rozciąganie szyi, skręty ciała, przeciąganie pleców) pomagających wyprostować i rozluźnić kręgosłup. Warto też co jakiś czas zmieniać rodzaj pracy, aby przez wiele godzin nie poświęcać się wyłącznie jednemu zajęciu.

i Autor: Zinkevych/ Getty Images Warto znaleźć chwilę na odpoczynek

Odpowiednia odzież i środki ochrony indywidualnej

Dbałość o kręgosłup to podstawa, ale bezpieczeństwo w ogrodzie ma szerszy wymiar. Kluczowe jest dopasowanie ubioru do wykonywanych prac. Niezależnie od pogody, warto postawić na solidne, zakryte obuwie o antypoślizgowej podeszwie, które ochroni stopy przed urazami mechanicznymi. Długie spodnie i przylegająca odzież zminimalizują ryzyko zadrapań, otarć czy ukąszeń owadów, a także zapobiegną wciągnięciu materiału przez pracujące maszyny. Niezbędnym elementem wyposażenia są również rękawice ochronne, które zabezpieczą dłonie nie tylko przed brudem, ale też kolcami, ostrymi krawędziami narzędzi czy drażniącym sokiem niektórych roślin.

Podczas korzystania z elektronarzędzi, takich jak kosiarki, podkaszarki czy piły, należy sięgnąć po dodatkowe zabezpieczenia. Okulary ochronne lub gogle zabezpieczą oczy przed odpryskami trawy, ziemi i drewna. Jeśli sprzęt generuje duży hałas, konieczne będą ochronniki słuchu w postaci nauszników lub stoperów. Przy pracach związanych z przycinaniem drzew i krzewów, gdzie istnieje ryzyko spadających gałęzi, warto również rozważyć założenie kasku ochronnego.

Ochrona przed słońcem i przegrzaniem podczas prac w ogrodzie

Wielogodzinna praca w ogrodzie, zwłaszcza w upalne dni, naraża nas na ryzyko poparzeń słonecznych i udaru cieplnego. Aby tego uniknąć, należy pamiętać o podstawowych zasadach ochrony. Przed wyjściem na zewnątrz warto nałożyć na odsłoniętą skórę krem z wysokim filtrem UV. Niezbędne jest także nakrycie głowy – kapelusz z szerokim rondem lub czapka z daszkiem skutecznie ochronią twarz i kark przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Kluczowe jest również planowanie pracy z uwzględnieniem pory dnia. W miarę możliwości unikajmy intensywnego wysiłku w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11:00 a 15:00. Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu, pijąc duże ilości wody, oraz o robieniu sobie przerw w zacienionym, przewiewnym miejscu. To pozwoli na regenerację sił i uniknięcie niebezpiecznego dla zdrowia przegrzania.

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie