Warunki uprawy ogórków

Bez względu na formę uprawy ogórków, warto dobrze przygotować glebę i wybrać stanowisko przed ich posadzeniem. Podobnie, jak inne warzywa ciepłolubne (np. pomidor czy papryka) ogórek lubi glebę żyzną i próchniczną oraz stale, umiarkowanie wilgotną i jednocześnie przepuszczalną. Dobrym rozwiązaniem jest zasilenie podłoża nawozami organicznymi (kompost lub obornik) jesienią poprzedniego roku, by kompleksowo dostarczyć niezbędnej materii organicznej oraz składników odżywczych.

Kluczowe jest też wybranie do uprawy odpowiedniego miejsca, ponieważ ogórek potrzebuje stanowiska ciepłego i słonecznego oraz zacisznego. Nie można też zapomnieć, że ogórek nie toleruje on niskich temperatur, a szczególnie przymrozków, dlatego wysadzamy go po 15. maja i osłaniamy przed ewentualnymi, późnymi przymrozkami wiosennymi.

Dlaczego warto uprawiać ogórki na sznurkach?

Oprócz tradycyjnego sposobu uprawy ogórków na ogrodowych grządkach, na popularności zyskują także inne metody, w tym pionowa, czyli na różnego rodzaju podporach. Coraz częściej uprawia się ogórki na sznurkach, co jest nie tylko urozmaiceniem czy ozdobą w ogrodzie, ale daje też konkretne korzyści.

Zalety uprawy ogórków na sznurkach:

uprawa w pionie nie wymaga dużej przestrzeni, a jednocześnie pędy ogórków mogą swobodnie piąć się i rozrastać;

delikatne pędy i liście są mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne i nie ulegają zabrudzeniu;

kwiaty są bardziej dostępne i lepiej zapylane przed owady pożyteczne;

łatwiejsza i bardziej efektywna jest pielęgnacja (w tym racjonalne podlewanie pod roślinę) i zbiór;

lepszy dostęp światła, co wpływa pozytywnie na dojrzewanie, ilość i wielkość ogórków;

mniejsza podatność na infekcje – liście, pędy i owoce nie mają kontaktu z mokrym podłożem (i nie są polewane wodą w czasie podlewania) i mają zapewnioną lepszą cyrkulację powietrza.

Na solidnej konstrukcji (np. zbitej z drewnianych palików) rozpina się stelaż ze sznurków, po którym będą pięły się pędy ogórków

Uprawa ogórków na sznurkach - zaczynamy od konstrukcji, na której rozciągniemy sznurki

Podstawą w pionowej uprawie ogórków jest przygotowanie solidnej konstrukcji, która utrzyma dojrzewające ogórki. Mogą to być np. słupki metalowe lub drewniane paliki wbite co kilka metrów, na których rozpina się stelaż ze sznurków (np. z tworzywa sztucznego), po których będą pięły się pędy ogórków. Można też wbić więcej słupków w rzędzie i połączyć je poziomym stelażem z drutów, na którym rozpina się pionowo sznurki. Sznurki można też mocować pod kątem do stabilnych podpór lub nawet przywiązać je do ogrodzenia. W sprzedaży znajdziemy też gotowe konstrukcje, na których można rozpinać sznurki lub cienki drut.

Jak prowadzić ogórki na sznurkach?

Gdy minie ryzyko przymrozków (po 15. maja), sadzimy ogórki przy sznurkach, a kiedy rośliny osiągną 20-30 cm wysokości można zacząć delikatnie owijać pędy wokół nich (najlepiej zgodnie z naturalnym kierunkiem wzrostu pędów – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). W dalszym etapie wzrostu, skracamy nadmiernie rozrastające się boczne rozgałęzienia, tak by pozostały jedynie 2-4 liście na każdym z nich (pobudzi to wzrost głównego pędu i owocowanie). Aby unikać chorób, warto też regularnie usuwać pędy i kwiaty do wysokości około 30-50 cm nad gruntem.

Jakie odmiany ogórków nadają się do prowadzenia na sznurku?

Do uprawy pionowej, przy sznurkach, najlepiej wybierać odmiany ogórków tzw. samokończące z symbolem F1 w nazwie oraz odporne na choroby. Mogą to być np. popularne odmiany: Ikar, Izyd, Ozyrys, Śremianin, Tarot Zefir.

Pielęgnacja ogórków w uprawie przy sznurkach

Kluczowe jest regularne podlewanie roślin, by gleba była stale, ale umiarkowanie wilgotna (nie należy przelewać ogórków). Najlepiej podlewać obficie rankiem i tak, by nie pryskać wodą po liściach tylko skierować strumień wody bezpośrednio pod rośliny.

Podczas uprawy ogórki potrzebują też składników pokarmowych, szczególnie azotu (na wzrost pędów) oraz potasu i fosforu (na zawiązywanie i dojrzewanie owoców). Jeśli podłoże nie było zasilone w poprzednim sezonie obornikiem lub kompostem, warto nawozić ogórki dostępnymi w sprzedaży nawozami mineralnymi (dolistnymi lub rozpuszczalnymi w wodzie do podlewania), przeznaczonymi do uprawy warzyw.

Można zastosować też tanią odżywkę „domowej roboty” na bazie drożdży, która nie tylko zasila ogórki, ale też chroni przed infekcjami. Wystarczy rozpuścić 100 g (kostkę) zwykłych drożdży piekarskich w 10 litrach ciepłej wody, dobrze wymieszać i odstawić na minimum godzinę. Po tym czasie można już podlewać odżywką ogórki (i inne warzywa, np. pomidory) lub opryskiwać nią przeciwko chorobom.

