Warzywa w warzywniku zazwyczaj uprawia się w glebie - na wyznaczonych grządkach, również podwyższonych, albo w skrzyniach. Jest jednak także inny sposób uprawy, w którym tradycyjne grządki z ziemi zastępuje się kostkami słomy. Coraz więcej osób interesuje się uprawą warzyw na słomie.

Jakie warzywa można uprawiać na słomie?

Na kostkach ze słomy można uprawiać wiele roślin. Ten sposób uprawy najkorzystniejszy jest dla warzyw ciepłolubnych, takich jak pomidory, ogórki, papryka, bakłażan. Do uprawy na słomie nadają się również ziemniaki, kapusta, dynie, cukinie, różne gatunki sałat. Z powodzeniem tak uprawiać można też uprawiać truskawki oraz zioła.

Przeczytaj też: Jak założyć i pielęgnować ogródek ziołowy przy domu

Zobacz galerię zdjęć: Pomidory w ogrodzie

15

Jak przygotować słomę do uprawy warzyw?

Do stworzenia grządek ze słomy potrzebna jest słoma w kostkach - mocno ubita i związana sznurkiem. Aby posadzić w niej rozsadę warzyw trzeba jednak ją odpowiednio przygotować.

Jeśli dysponujemy kostkami słomy dopiero co przywiezionymi z pola, potrzeba będzie więcej pracy, mniej jej będzie w przypadku kostek słomy, które przeleżały na dworze całą zimę (zdołały bowiem nasiąknąć wodą).

W pierwszym przypadku przygotowanie kostek do sadzenia warzyw trwa około trzech tygodni - zacząć je najlepiej w marcu. Kostki słomy należy na zmianę podlewać wodą i nawozem bogatym w azot (np. obornikiem kurzym, choć można też stosować azotowe nawozy mineralne) - jednego dnia na słomę lejemy wodę, drugiego sypiemy na nie obornik i tak na przemian przez trzy tygodnie. Z kostek nie zdejmujemy sznurka.

W przypadku kostek, które zimowały na zewnątrz, takie przygotowanie nie jest potrzebne. Warto takie kostki zabezpieczyć otaczając konstrukcją z gałęzi lub drewna, aby się nie rozpadły.

Gdzie ustawić kostki słomy?

Kostki słomy ustawiamy w docelowymi miejscu. Można bezpośrednio na ziemi (wtedy warto pod kostki położyć karton albo folię, aby słoma nie przerastała chwastami), albo na nawierzchni, np. betonowej (takie słomiane grządki można ustawić nawet na balkonie czy tarasie).

Jak sadzić warzywa w słomie?

Kolejnym krokiem jest wycięcie w słomie otworów o średnicy około 15 cm i nieco większej głębokości (ok. 20 cm), i wypełnienie ich żyzną ziemią lub kompostem. W tak przygotowanych otworach wysiewamy nasiona warzyw albo sadzimy ich rozsadę.

Przeczytaj też: Jakie warzywa sadzić po sobie w warzywniku? Zasady zmianowania warzyw

Jakie są zalety uprawy warzyw na słomie?

W uprawie warzyw na kostkach słomy rzadko pojawiają się choroby i szkodniki.

Warzyw uprawianych w kostce słomy nie trzeba pielić - słoma stanowi bowiem znakomitą barierę dla chwastów.

Słomiane kostki są właściwie podniesionymi grządkami - pielęgnacja roślin jest więc łatwiejsza niż w przypadku warzyw rosnących na zwykłej grządce.

Wewnątrz kostki jest wyższa niż w glebie temperatura, co chroni siewki i sadzonki warzyw (szczególnie tych ciepłolubnych) przed wiosennymi przymrozkami.

Uprawę w kostkach słomy możemy prowadzić przez trzy sezony, a potem słomę przeznaczamy na kompost - nic się nie zmarnuje!

Słoma w kostkach nie chłonie wody ponad miarę, a jej nadmiar jest odprowadzany (ma więc niebezpieczeństwa, że korzenie roślin będą "stały" w wodzie).

Czy uprawa warzyw na słomie ma wady?

Choć zalet uprawy warzyw na słomie jest dużo, to metoda ta ma także jedną wadę - duże zużycie wody. Słoma bowiem nie utrzymuje wilgoci tak dobrze, jak ziemia i dlatego trzeba ją często podlewać. Poza tym dużo wody potrzebujemy podczas przygotowania kostki słomy do uprawy.

Przeczytaj też: Jak samodzielnie zrobić drewnianą skrzynię na warzywa?

Uprawa ziół i warzyw w skrzynkach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.