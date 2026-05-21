Do grupy środków o właściwościach odkażających, które można wykorzystywać w uprawie roślin ogrodowych, zalicza się m.in. węgiel aktywowany, cynamon, a także jodyna.

Jodyna – co warto o niej wiedzieć?

Jodyna to roztwór jodu (3%) w alkoholu etylowym. Ma zastosowanie w kosmetyce i medycynie. Mniej znane jest zastosowanie jodyny w ogrodnictwie. Korzysta się z niej, gdyż jest tania, a nadaje się na nawóz i preparat chroniący przed chorobami. Potrzebna jest jednak wiedza.

Jodyna jest bardzo silnym roztworem, który może spowodować pieczenie czy alergie u człowieka. Dlatego nietrudno wyobrazić sobie reakcje w kontakcie z liśćmi czy kwiatami roślin. Może zaszkodzić, chociaż wynika to głównie z błędów pielęgnacyjnych. Kluczem jest odpowiednia forma aplikacji jodyny, a także silnie rozcieńczona dawka. Jodynę da się stosować bezpiecznie.

Warto wiedzieć Znaczenie jodu dla roślin Jod stymuluje procesy regeneracji roślin po różnorodnych uszkodzeniach.

Jod zmniejsza przepuszczalność błon komórkowych, co w praktyce oznacza, że strzępki zarodników grzybów mają większe trudności z wnikaniem i infekcją. Dlatego jodyna sprawdza się jako środek ograniczający różnorodne choroby grzybowe .

. Jod korzystnie wpływa na zawartość innych składników pokarmowych w roślinach, co ma znaczenie w uprawie roślin jadalnych. Owoce, warzywa czy zioła są bardziej wartościowe odżywczo.

Jod przyspiesza wzrost liści i korzeni.

Jak przyrządzić nawóz i preparat ochronny z jodyny?

W internecie można znaleźć różnorodne przepisy na preparaty z jodyny. Dawkowanie jest różne. Wyższe dawki niosą za sobą ograniczenia, np. można stosować tylko u niektórych, mniej wrażliwych roślin. Najrozsądniejsze wydaje się więc stosowanie niskich dawek, za to wszechstronniejsze wykorzystanie w ogrodnictwie.

W praktyce warto dodawać nie więcej niż 1 kroplę jodyny na 2 litry wody, a w przypadku produkcji rozsady (sadzonki) nawet 1 kroplę na 3 litry wody. Dawki wydają się niewystarczające, ale trzeba pamiętać, że jod jest mikroelementem. Rośliny pobierają go w ilościach śladowych. 1 kropla jodyny zawiera ok. 2,5 mg jodu i 5 mg jodku potasu.

Nawóz z jodyny przyrządza się w takiej ilości, aby wystarczył do jednorazowego opryskiwania/podlewania. Nie produkuje się go na zapas. Nie ma to sensu, gdyż jod szybko ulatnia się.

Jak stosować jodynę u roślin?

Preparat z jodyny najlepiej rozprowadzać w małych ilościach przy użyciu opryskiwacza. Opryskuje się ziemię przy roślinach. Ewentualnie można użyć konewki do podlewania. Rośliny podlewa się oszczędnie, co 2-3 tygodnie dodając jodynę do wody (w dawce określonej w powyżej).

Poza właściwą dawką kluczowy jest sposób aplikacji:

Jodyną traktuje się ziemię wokół roślin w taki sposób, aby nie moczyć łodyg, liści i kwiatów. Potraktowanie nadziemnej części nawozem z jodyny może doprowadzić do poparzeń. Symptomem jest powstawanie charakterystycznych plam, np. jasnobrązowych lub pomarańczowych. Dlatego zabieg przy użyciu opryskiwacza trzeba wykonywać precyzyjnie, przy bezwietrznej pogodzie.

Jodynę w chłodniejszych miesiącach najlepiej stosować w ciepłych godzinach, a latem rano lub wieczorem. Trzeba unikać okresu upałów. To powoduje większy stres fizjologiczny roślin (podobnie zresztą jak zwykłe podlewanie zimną wodą w czasie gorącej pogody).

Najlepiej używać przegotowanej wody o temperaturze pokojowej.

Jodynę zaleca się stosować na podłoże, które jest wilgotne. Ułatwia to rozprowadzanie środka i zwiększa bezpieczeństwo. Przy bezdeszczowej pogodzie rośliny można po prostu podlać kilka godzin czy dzień przed zastosowanie nawozu z jodem.

Na co działa oprysk z jodyny? Jakie rośliny można pryskać jodyną?

Rozcieńczoną jodyną można wspierać system korzeniowy wielu grup roślin. Najczęściej używa się roztworu jodyny do zasilania warzyw, np. ogórków, papryki czy pomidorów. Ma bezpośredni wpływ na jakość i zdrowotność plonów. Nadaje się nawet do pielęgnacji roślin pokojowych.

Jodyna wspomaga wzrost roślin. Chroni przed chorobami, w szczególności odkorzeniowymi. To dobry sposób na ograniczenie wystąpienia powszechnych patogenów, np. odpowiadających za zgnilizny korzeni, mączniaka prawdziwego, mączniaka rzekomego, szarą pleśń i zarazę ziemniaczaną u roślin psiankowatych (ziemniak, pomidor, papryka, bakłażan).

Domowe metody pielęgnacji roślin – dlaczego warto?

W ogrodzie stosuje się wiele „domowych” metod pielęgnacji. Warto eksperymentować w tym temacie i nabierać doświadczenia. Może okazać się, że prowizoryczne i nieoczywiste metody nie tylko wspierają tradycyjne rozwiązania (z użyciem środków nabywanych w sklepach), ale czasem nawet zastępują je. Preparaty z jodyny traktuje się jako dodatek, który wzbogaca glebę w ważny mikroelement, który często naturalnie występuje w niewystarczającej ilości.

