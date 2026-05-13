Jeśli migdałek trójklapowy (Prunus triloba) z roku na rok kwitnie coraz słabiej lub jego pędy zasychają, prawdopodobnie przyczyna tkwi w jednym błędzie pielęgnacyjnym. To właśnie prawidłowe cięcie decyduje o jego zdrowiu i obfitości kwiatów w kolejnym sezonie.

Jak często należy wykonać cięcie migdałka? Co daje cięcie?

Migdałek trójklapowy kwitnie na pędach zeszłorocznych, dlatego pominięcie cięcia sprawi, że za rok kwiatów będzie znacznie mniej, a z czasem mogą nie pojawić się wcale. Zatem cięcie migdałka to zabieg obowiązkowy, który należy wykonywać systematycznie, każdego roku. Tylko coroczne, prawidłowo wykonane cięcie gwarantuje, że krzew wypuści mnóstwo młodych pędów, na których w przyszłym sezonie pojawią się kwiaty, a jednocześnie przyczyni się do lepszego krzewienia i zagęszczenia korony oraz chroni krzew przed groźną moniliozą.

Cięcia wymagają zarówno formy krzewiaste, jak i formy pienne migdałka trójklapowego.

Migdałek kwitnie na pędach zeszłorocznych, dlatego przycinając go przed kwitnieniem, pozbawiamy go pąków, przez co krzew w ogóle nie zakwitnie.

Kiedy przycinać migdałka trójklapowego?

Złota zasada cięcia migdałka jest jedna: zabieg wykonujemy zaraz po kwitnieniu. Najlepszy moment na chwycenie za sekator to chwila, gdy z krzewu opadną ostatnie różowe płatki – ma to miejsce zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja. Dzięki temu krzew będzie miał cały sezon na wytworzenie nowych pędów, na których zawiążą się pąki kwiatowe.Nigdy nie należy przycinać migdałka przed kwitnieniem (np. w marcu), bo w ten sposób usuwamy wszystkie pąki kwiatowe i krzew nie zakwitnie.

Przeczytaj też: Kiedy przycinać forsycje? Kluczowy jest termin, inaczej nie zakwitną!

Jak przycinać migdałka po kwitnieniu?

Po kwitnieniu należy skrócić wszystkie pędy, na których były kwiaty. Skracamy je w taki sposób, aby na każdym pozostawić 3–5 pąków (licząc od podstawy pędu). Ponadto usuwa się całkowicie pędy suche, połamane, bardzo cienkie, z objawami chorobowymi (np. brązowiejące i zasychające), zaatakowane przez szkodniki. Na koniec usuń pędy rosnące do środka krzewu, aby go prześwietlić.Co 3–4 lata zaleca się przeprowadzić cięcie odmładzające, polegające na usunięciu kilku najstarszych pędów.

Każdorazowo cięcie wykonuje się nad oczkiem skierowanym na zewnątrz (zmniejszy to krzyżowanie się pędów i wrastanie do wnętrza korony). U nasady krzewu powinno się usuwać dzikie, najczęściej proste, szybko wybijające pędy. Są niepotrzebne – pogarszają wygląd migdałka i osłabiają, go pobierając wodę i składniki pokarmowe.

Przeczytaj też: Jaki sekator wybrać do prac w ogrodzie? Rodzaje i przeznaczenie sekatorów!

Kwitnący migdałek trójklapowy - zdjęcia

11

Cięcie migdałka trójklapowego na pniu

Cięcie migdałka szczepionego na pniu rządzi się tymi samymi podstawowymi zasadami – tniemy go mocno po kwitnieniu. Jednak dochodzą tu dwa dodatkowe, kluczowe zadania. Po pierwsze, cięciem formujemy zgrabną, kulistą koronę, skracając pędy, które zaburzają jej symetrię. Po drugie, i co niezwykle ważne, przez cały sezon musimy usuwać wszystkie dzikie pędy (tzw. wilki) wyrastające z pnia poniżej miejsca szczepienia, aby nie zdominowały szlachetnej odmiany.

Dlaczego migdałek nie kwitnie?

Brak kwiatów na migdałku to sygnał, że popełniono jeden z kilku kluczowych błędów. Najczęstszym winowajcą jest zły termin cięcia – jeśli krzew przycięto zimą lub wczesną wiosną, po prostu usunięto wszystkie zawiązane już pąki kwiatowe. Inne możliwe przyczyny to przemarznięcie pąków podczas wiosennych przymrozków, atak groźnej choroby grzybowej – moniliozy, która powoduje zamieranie całych pędów z kwiatami, a także zbyt cieniste stanowisko lub bardzo uboga, jałowa gleba.

Przeczytaj też: Dlaczego magnolia nie kwitnie? Oto najczęstsze przyczyny braku kwiatów

#MuratorOgroduje: Jakie rośliny przycinamy wczesną wiosną? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.