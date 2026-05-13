Coraz większy problem z wodą w ogrodach

Jeszcze kilkanaście lat temu wielu właścicieli ogrodów nie zastanawiało się nad tym, ile wody zużywa podlewanie trawnika, rabat czy warzywnika. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W Polsce coraz częściej pojawiają się okresy bezdeszczowe, wysokie temperatury i długotrwałe fale upałów. Coraz więcej mówi się również o zagrożeniu suszą hydrologiczną oraz możliwością wprowadzania lokalnych zakazów podlewania ogrodów i działek.

Problem zaczyna być bardzo poważny. Niski poziom wód gruntowych, wysychające rzeki i zbiorniki retencyjne sprawiają, że samorządy oraz przedsiębiorstwa wodociągowe mogą ograniczać zużycie wody do celów innych niż bytowe. W praktyce oznacza to zakazy podlewania ogrodów wodą z sieci, szczególnie w godzinach wieczornych i podczas największych upałów.

Dla wielu właścicieli ogrodów może to być ogromny kłopot. Szczególnie wtedy, gdy ogród został zaprojektowany z roślin wymagających regularnego nawadniania. Dlatego dziś coraz więcej ekspertów podkreśla, że nowoczesny ogród powinien być odporny na suszę, oszczędny w utrzymaniu i przygotowany na coraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe.

Celem tego artykułu jest nie tylko wskazanie, jakie rośliny doskonale znoszą suszę i nie wymagają intensywnego nawadniania, ale także przestrzeżenie przed gatunkami, które pochłaniają ogromne ilości wody, a ich uprawa w obecnych warunkach może okazać się nieekonomiczna i nieekologiczna. Podpowiemy też, jak wykorzystać deszczówkę, by nasz ogród był bujny i zdrowy, nawet gdy wody brakuje.

Susza hydrologiczna - narastający problem i jego konsekwencje

Zanim przejdziemy do konkretnych porad, warto zrozumieć, czym dokładnie jest susza hydrologiczna i dlaczego jest tak groźna. Nie chodzi tylko o brak opadów, który prowadzi do suszy atmosferycznej (widocznej na powierzchni ziemi). Susza hydrologiczna to znacznie głębszy problem, wynikający z długotrwałego niedoboru opadów, który prowadzi do obniżenia poziomu wód gruntowych, rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Oznacza to, że nawet jeśli spadnie deszcz, woda szybko wsiąka w przesuszoną glebę, nie uzupełniając deficytów w głębszych warstwach.

W takiej sytuacji zakazy podlewania ogrodów stają się realne – już teraz niektóre gminy apelują lub nakazują oszczędzanie wody z kranu. Ogród uzależniony od codziennego podlewania bez wody szybko traci atrakcyjność: trawnik żółknie, hortensje więdną, warzywa nie plonują. Rozwiązaniem jest przejście na rośliny kserofityczne (odporne na suszę), mulczowanie gleby, wybór gatunków o głębokim systemie korzeniowym i zbieranie deszczówki. Dzięki temu ogród może pozostać zielony i kolorowy nawet podczas kilkutygodniowego braku opadów.

Ogród preriowy

Jak stworzyć ogród odporny na suszę?

Nowoczesny ogród odporny na brak opadów nie musi przypominać pustynnego krajobrazu. Wręcz przeciwnie — może wyglądać bardzo efektownie, bujnie i kolorowo. Kluczem jest odpowiedni dobór roślin.

Coraz popularniejsze stają się ogrody naturalistyczne, preriowe i żwirowe, które wykorzystują gatunki odporne na wysokie temperatury oraz czasowe niedobory wody. Takie rośliny mają zwykle:

głęboki system korzeniowy,

grube lub srebrzyste liście ograniczające parowanie,

zdolność magazynowania wilgoci,

wysoką odporność na pełne słońce.

Dzięki temu dobrze radzą sobie nawet podczas wielodniowych upałów.

Ściółkowanie zmniejsza parowanie wody z gleby

Podstawowe zasady oszczędzania wody w ogrodzie - zanim wybierzemy rośliny

Zanim zaczniemy wymieniać konkretne gatunki, warto przypomnieć o uniwersalnych zasadach, które pomogą nam stworzyć ogród odporny na suszę:

Poprawa struktury gleby - gleba bogata w materię organiczną (kompost, obornik) lepiej magazynuje wodę. Dodawanie kompostu to podstawa.

- gleba bogata w materię organiczną (kompost, obornik) lepiej magazynuje wodę. Dodawanie kompostu to podstawa. Ściółkowanie - warstwa ściółki (kora, zrębki, słoma, skoszona trawa) ogranicza parowanie wody z gleby, hamuje rozwój chwastów i stabilizuje temperaturę podłoża. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na oszczędzanie wody.

- warstwa ściółki (kora, zrębki, słoma, skoszona trawa) ogranicza parowanie wody z gleby, hamuje rozwój chwastów i stabilizuje temperaturę podłoża. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na oszczędzanie wody. Grupowanie roślin o podobnych wymaganiach - sadź obok siebie rośliny, które potrzebują podobnej ilości wody. Dzięki temu unikniesz nadmiernego podlewania tych, które tego nie potrzebują.

- sadź obok siebie rośliny, które potrzebują podobnej ilości wody. Dzięki temu unikniesz nadmiernego podlewania tych, które tego nie potrzebują. Podlewanie u podstawy roślin - zamiast zraszać liście, co prowadzi do dużych strat wody przez parowanie, podlewaj bezpośrednio glebę u nasady roślin. Systemy kropelkowe lub nawadnianie podpowierzchniowe są najbardziej efektywne.

- zamiast zraszać liście, co prowadzi do dużych strat wody przez parowanie, podlewaj bezpośrednio glebę u nasady roślin. Systemy kropelkowe lub nawadnianie podpowierzchniowe są najbardziej efektywne. Podlewanie rano lub wieczorem - unikaj podlewania w pełnym słońcu, kiedy woda szybko paruje. Najlepsze pory to wczesny ranek lub późny wieczór.

- unikaj podlewania w pełnym słońcu, kiedy woda szybko paruje. Najlepsze pory to wczesny ranek lub późny wieczór. Głębokie, rzadsze podlewanie - lepiej podlewać rzadziej, ale obficie, niż często i płytko. Głębokie nawadnianie zachęca korzenie roślin do wzrostu w głąb gleby, gdzie woda jest dłużej dostępna.

- lepiej podlewać rzadziej, ale obficie, niż często i płytko. Głębokie nawadnianie zachęca korzenie roślin do wzrostu w głąb gleby, gdzie woda jest dłużej dostępna. Usuwanie chwastów - chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o wodę i składniki odżywcze. Regularne pielenie jest kluczowe.

Co sadzić w ogrodzie, aby wyglądał na zdrowy i bujny, ale nie potrzebował podlewania? Rośliny odporne na suszę

Wybór odpowiednich roślin to podstawa ogrodu oszczędzającego wodę. Wiele gatunków wykształciło mechanizmy obronne przed suszą, takie jak grube, mięsiste liście magazynujące wodę, głęboki system korzeniowy, woskowy nalot, srebrzyste lub owłosione liście ograniczające transpirację, czy zdolność do przechodzenia w stan spoczynku w trudnych warunkach. Te rośliny nie tylko pięknie wyglądają, ale też doskonale znoszą długie okresy bez deszczu po ukorzenieniu.

Rośliny ozdobne odporne na suszę

Rozchodniki – kwitną późnym latem, idealne na skalniaki, rabaty i dachy zielone.

Rojniki – różyczki na skalniakach, ekstremalnie odporne, prawie zerowe podlewanie.

Lawenda wąskolistna – pachnąca, przyciąga pszczoły, lubi słońce i suche, przepuszczalne gleby.

Szałwia omszona – ma liczne odmiany o fioletowych, niebieskich lub różowych kwiatach.

Kocimiętka – fioletowe kwiaty, roślina okrywowa.

Jeżówka purpurowa - bylina o dużych, różowych lub białych kwiatach. Po ukorzenieniu doskonale znosi suszę i przyciąga motyle.

Rudbekia błyskotliwa - bujnie kwitnąca bylina o jaskrawożółtych kwiatach.

Krwawnik pospolity - odporna bylina o pierzastych liściach i płaskich baldachach kwiatów w odcieniach bieli, żółci, różu i czerwieni.

Mikołajek płaskolistny - nietuzinkowa roślina o niebieskich, kolczastych kwiatostanach.

liatra kłosowa - bylina o charakterystycznych, pionowych kłosach fioletowych kwiatów.

Czyściec wełnisty – ma srebrzyste, "wełniaste" liście.

Trawy ozdobne, m.in proso rózgowate, kostrzewa sina, sesleria, palczatka, ostnica cieniutka.

Perowskia łobodolistna - krzewinka o srebrzystych liściach i lawendowych kwiatach. Wyglądem przypomina lawendę, ale jest jeszcze bardziej odporna na suszę.

werbena patagońska - zwiewna i wysoka bylina o drobnych, fioletowych kwiatach.

słoneczniczek szorstk - wysoka, niezawodna bylina o jaskrawożółtych kwiatach wyglądających jak małe słoneczniki.

macierzanka - niska, aromatyczna bylina okrywowa o drobnych kwiatach.

juka ogrodowa - ma sztywne, mieczowate liście i wysoki kwiatostan z dzwonkowatymi kwiatami.

Gailardia oścista - ma kwiaty w ciepłych barwach, kwitniee całe lato.

Driakiew kaukaska - ma delikatne, niebieskie kwiaty na długich łodygach.

Dziewanna - wysoka roślina o żółtych lub białych kwiatach.

Krzewy ozdobne odporne na suszę

jałowce - różne gatunki

berberysy

pigwowce

perukowiec podolski

rokitnik

karagana syberyjska

żarnowiec

ligustr

irgi

tamaryszki

tawuły

pęcherznice,

suchodrzew

pięciornik krzewiasty.

Drzewa ozdobne odporne na suszę

sosny

brzozy

glediczja

klon polny

Warzywa i zioła odporne na suszę

Jarmuż, marchew, burak ćwikłowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan, szparagi.

Zioła śródziemnomorskie: tymianek, rozmaryn, oregano, szałwia, majeranek, cząber.

Cukinia (w umiarkowanym stopniu), fasola szparagowa (niektóre odmiany).

Krzewy i drzewa owocowe odporne na suszę

Wiśnie, morele.

Świdośliwa Lamarcka, rokitnik, dereń jadalny, morwa.

Aronia, jagoda kamczacka, jeżyna bezkolcowa.

Te rośliny po dobrym ukorzenieniu (pierwszy rok wymagają opieki) znoszą nawet kilkudniowe lub kilkudziesięciodniowe okresy bez deszczu.

Tych roślin lepiej nie sadzić, jeśli nie możemy podlewać. Mają ogromne wymagania wodne

Świadomy wybór to także rezygnacja z roślin, które mają wysokie zapotrzebowanie na wodę, a ich uprawa w suchym ogrodzie będzie wymagała ciągłego i intensywnego podlewania.

Rośliny ozdobne o wysokich wymaganiach wodnych

Hortensje - zwłaszcza ogrodowe i bukietowe, to prawdziwe "pijaki". Ich duże liście szybko transpirują wodę.

Funkie - mają piękne liście, ale wymagają wilgotnego i zacienionego stanowiska. W pełnym słońcu i bez regularnego podlewania szybko więdną.

Tawułki - rośliny cieniolubne, które potrzebują stale wilgotnej gleby.

Niecierpki - popularne rośliny jednoroczne, które w upalne dni wymagają codziennego podlewania.

Fuksje - są bardzo wrażliwe na przesuszenie.

Rododendrony i azalie - wymagają kwaśnej, ale przede wszystkim stale wilgotnej gleby.

Warzywa o wysokich wymaganiach wodnych

Warzywa liściowe: sałata, szpinak, rukola – szybko gorzknieją i tworzą kwiatostany, jeśli brakuje im wody.

Seler naciowy i korzeniowy - wymagają bardzo dużo wody przez cały okres wegetacji.

Warzywa kapustne: brokuły, kalafior, kapusta - potrzebują stałej wilgotności gleby, aby tworzyć duże i jędrne główki.

Ogórki - bardzo wrażliwe na brak wody, która objawia się gorzkim smakiem owoców.

Pomidory - chociaż można je prowadzić z ograniczonym podlewaniem, dla obfitych i smacznych plonów wymagają regularnego i obfitego nawadniania.

Papryka - podobnie jak pomidory, wymaga stałej wilgotności, aby owoce były duże i soczyste.

Krzewy i drzewa owocowe o wysokich wymaganiach wodnych

Borówka amerykańska - oprócz kwaśnej gleby, wymaga stałej i wysokiej wilgotności. Jest bardzo wrażliwa na przesuszenie.

Truskawki - zwłaszcza w okresie kwitnienia i owocowania potrzebują dużo wody, aby plony były obfite.

Maliny - chociaż potrafią przetrwać suszę, dla dobrego owocowania wymagają regularnego nawadniania.

Większość młodych drzew owocowych (jabłonie, grusze, czereśnie, śliwy) - przez pierwsze lata po posadzeniu są bardzo wrażliwe na brak wody. Starsze drzewa radzą sobie lepiej, ale i tak susza może znacząco obniżyć ich plonowanie.

Trawnik - największy pożeracz wody

Jednym z największych problemów podczas suszy jest klasyczny trawnik. Aby zachował intensywnie zielony kolor, wymaga ogromnych ilości wody. W czasie upałów trawnik trzeba często podlewać nawet codziennie. Dlatego coraz więcej osób rezygnuje z dużych połaci trawy na rzecz łąk kwietnych, żwirowych rabat, roślin okrywowych. To rozwiązania znacznie bardziej odporne na brak opadów.

Deszczówka – twój sojusznik w walce z suszą

Niezależnie od tego, jak bardzo zoptymalizujemy dobór roślin, zawsze nadejdą momenty, kiedy dodatkowa woda będzie niezbędna – zwłaszcza dla młodych sadzonek czy w ekstremalnie długich okresach suszy. Wtedy z pomocą przychodzi deszczówka. Zbieranie wody deszczowej to jedno z najprostszych, najtańszych i najbardziej ekologicznych rozwiązań dla każdego ogrodnika.

Deszczówka:

jest darmowa - nie płacisz za nią ani grosza,

jest naturalna i miękka - nie zawiera chloru ani kamienia, które mogą być szkodliwe dla niektórych roślin. Jest idealna do podlewania,

zmniejsza zużycie wody z sieci - odciąża miejskie wodociągi i obniża twoje rachunki,

redukuje spływ powierzchniowy - pomaga zapobiegać podtopieniom i erozji gleby, zatrzymując wodę tam, gdzie spadła.

Jak zbierać deszczówkę?

Proste beczki na deszczówkę - to najłatwiejsze rozwiązanie. Wystarczy podłączyć beczkę do rynny za pomocą specjalnego zbieracza wody. Beczki są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, więc łatwo dopasować je do estetyki ogrodu.

- to najłatwiejsze rozwiązanie. Wystarczy podłączyć beczkę do rynny za pomocą specjalnego zbieracza wody. Beczki są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, więc łatwo dopasować je do estetyki ogrodu. Naziemne zbiorniki dekoracyjne - jeśli zależy ci na wyglądzie, możesz zainwestować w zbiorniki imitujące np. kamienne kolumny czy gliniane dzbany. Są droższe, ale estetyczniejsze.

- jeśli zależy ci na wyglądzie, możesz zainwestować w zbiorniki imitujące np. kamienne kolumny czy gliniane dzbany. Są droższe, ale estetyczniejsze. Podziemne zbiorniki na deszczówkę - to rozwiązanie dla bardziej zaawansowanych ogrodników, którzy potrzebują większych ilości wody. Wymaga wykopania dołu i zainstalowania zbiornika pod ziemią, co pozwala na magazynowanie tysięcy litrów wody. Często połączone są z systemem pompowania i nawadniania.

- to rozwiązanie dla bardziej zaawansowanych ogrodników, którzy potrzebują większych ilości wody. Wymaga wykopania dołu i zainstalowania zbiornika pod ziemią, co pozwala na magazynowanie tysięcy litrów wody. Często połączone są z systemem pompowania i nawadniania. Oczko wodne lub staw - jeśli masz odpowiednio dużo miejsca, naturalne oczko wodne może służyć nie tylko jako element ozdobny, ale także jako rezerwuar wody deszczowej.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

W obliczu możliwych zakazów podlewania coraz większego znaczenia nabiera zbieranie deszczówki

Murator Ogroduje: Rośliny odporne na suszę w ogrodzie