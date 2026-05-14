Jakie wymagania uprawowe ma papryka?

Papryka jest rośliną ciepłolubną, przez cały okres wegetacji powinna rosnąć w temperaturze 18-32 st.C. Owoce najlepiej zawiązują się przy temperaturze 25 st. C, dlatego papryka musi rosnąć w miejscu osłoniętym od wiatru i słonecznym. Gleba do uprawy papryki powinna być przepuszczalna, żyzna i bogata w próchnicę (uprawa w drugim roku po zastosowaniu obornika) o obojętnym pH.

Przygotowanie rozsady papryki

Paprykę uprawia się tylko z rozsady. Rozsadę papryki można kupić gotową - w sklepie ogrodniczym lub przygotować samodzielnie w domu - o tym w artykule: Jak przygotować rozsadę papryki w domu?

Nasiona papryki wysiewa się w połowie marca, a przygotowanie rozsady papryki trwa nawet 9-10 tygodni.

Hartowanie rozsady papryki przed sadzeniem

Zanim sadzonki papryki trafią na miejsce stałe w ogrodzie, należy je zahartować. Proces ten powinien rozpocząć się na 10-14 dni przed planowanym terminem sadzenia. Ma on na celu stopniowe przyzwyczajenie młodych roślin do niższych temperatur, bezpośredniego słońca i wiatru, co minimalizuje ryzyko szoku po przesadzeniu.

Hartowanie polega na codziennym wynoszeniu rozsady na zewnątrz. Na początku wystarczy 15-20 minut w osłoniętym i lekko zacienionym miejscu. Każdego kolejnego dnia należy stopniowo wydłużać czas spędzany przez rośliny na dworze, jednocześnie wystawiając je na coraz bardziej nasłonecznione stanowisko. W tym okresie warto również nieznacznie ograniczyć podlewanie, co dodatkowo wzmocni sadzonki.

Kiedy sadzić paprykę do gruntu w ogrodzie?

Do sadzenia papryki do gruntu w ogrodzie zabieramy się, gdy gleba się już nagrzeje - powinna być ciepła. Termin sadzenia papryki do gruntu przypada od końca maja do początku czerwca, gdy zrobi się już dostatecznie ciepło i minie ryzyko występowania przymrozków.

Paprykę wysadza się na miejsce stałe, kiedy rośliny mają około 6 liści, zwykle jest to pod koniec maja.

Jak prawidłowo sadzić paprykę?

Rośliny sadzimy w rozstawie 50x50 cm. Do uprawy papryki nie są konieczne podpory, gdyż rośliny nie osiągną wysokich rozmiarów.

Wybierając miejsce pod uprawę papryki, koniecznie pamiętaj o zmianowaniu! Papryki lepiej nie uprawiać na tych grządkach, na których wcześniej uprawiane były inne gatunki warzyw z rodziny psiankowatych.

Jak głęboko sadzić paprykę do gruntu?

Sadzonki papryki wyjmujemy z doniczek i sadzimy wraz z ziemią otaczająca korzenie na taką głębokość na jakiej rosły dotychczas.

Sadzonki papryki sadzi się w odległości 30-40 cm od siebie

Co zrobić żeby papryka miała dużo owoców?

Najważniejszym czynnikiem warunkującym zdrowy wzrost i tworzenie dorodnych owoców papryki jest słońce oraz regularne podlewanie w okresie owocowania papryki – czyli w lipcu i w sierpniu. W pierwszych 5 tygodniach od posadzenia nie należy obficie podlewać papryki, gdyż będzie to powodować to nadmierny wzrost masy zielonej, a czasem nawet załamywania się roślin pod własnym ciężarem.

Zbiór owoców papryki

Dojrzałe papryki (w kolorze odpowiednim dla danej odmiany) zbiera się już od połowy lipca (uprawa pod folią) lub od początku sierpnia (uprawa w gruncie). Owoce zbieramy sukcesywnie w miarę dojrzewania, aż do pierwszych przymrozków, po których rośliny szybko zamierają.

