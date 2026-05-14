Ten środek ochroni funkie przed ślimakami!

Jeżeli chcemy skutecznie ochronić nasze funkie przed ślimakami, możemy użyć mączki bazaltowej. W tym celu należy usypać z niej wokół rośliny szczelną barierę, szerokości przynajmniej kilku centymetrów. Taka ścianka jest nie do przebrnięcia dla mięczaków, gdyż drobne frakcje mineralne ranią ich delikatne ciało. Dlatego właśnie mączka jest chętnie stosowana do ochrony funkii, ale też np. warzywnika.

Niestety, rozwiązanie to ma to jedną wadę – po deszczu mączka rozmywa się i pracę trzeba ponawiać. Jednak trzeba wiedzieć, że mączka bazaltowa to też wolno działający, naturalny i ekologiczny nawóz, który nie tylko wspomaga wzrost i rozwój roślin, ale także polepsza parametry gleby. Dlatego też, odnowa bariery co jakiś czas zadziała bardzo korzystnie na nasze funkie. Ryzyko przedawkowania praktycznie nie istnieje.

Czym jest mączka bazaltowa?

Mączka bazaltowa to produkt, który powstaje w wyniku zmielenia wulkanicznej skały bazaltowej. To frakcja pylista (do 0,08 mm). Jej dokładny skład zależy od miejsca wydobycia bazaltu. Jest bogatym źródłem krzemionki (45-50%), glinu (13%), żelaza (10%), magnezu (10%) i wapnia (10%). Ponadto zawiera sód, potas, fosfor, tytan, mangan, bor i siarkę.

Z wyglądu (barwa, konsystencja, waga) przypomina... cement. W przeciwieństwie do materiału budowlanego nie ma negatywnego wpływu na glebę i rośliny. Wręcz przeciwnie – to ekologiczny środek, który warto rozpowszechniać w nawożeniu i ochronie przed szkodnikami.

Uwaga! Wszelkie zabiegi, ze względu na pylistą frakcję mączki, powinno się wykonywać w ochronnym ubraniu, z maską i okularami.

Jak działa mączka bazaltowa?

Mączkę bazaltową można wykorzystywać do nawożenia różnych roślin. Pod tym względem nie ma prawie ograniczeń.

Mączka bazaltowa:

poprawia strukturę podłoża i zwiększa jej tendencję do zatrzymywania wody i składników pokarmowych. Dlatego jest szczególnie ceniony na glebach lekkich, piaszczystych, nadmiernie przepuszczalnych.

poprawia warunki wodno-powietrzne.

jest w pełni bezpieczna dla roślin, ryzyko przedawkowania praktycznie nie istnieje.

nawóz nie szkodzi dobroczynnym mikroorganizmom znajdującym się w glebie.

pełni rolę fitosanitarną – utrudnia rozprzestrzenianie się patogenom chorobotwórczym oraz szkodnikom.

ze względu na zawartość licznych mikroelementów wspiera różnorodne procesy fizjologiczne u roślin.

u gatunków jadalnych może polepszyć smak plonu.

Ponadto mączka bazaltowa może być traktowana jako dodatek zwiększający skuteczność wywarów i gnojówek roślinnych. Regularne opylanie mączką roślin zwiększa odporność roślin m.in. na zarazę ogniową, szarą pleśń, mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego. Duży wpływ na takie działanie ma wysoka zawartość krzemionki (Si0 2 ).

Mączka bazaltowa zawiera wapń, a więc powinno się unikać nawożenia w uprawie roślin kwasolubnych (wrzosy, wrzośce, borówki, żurawina, różaneczniki, azalie, hortensje). Mączka bazaltowa ma odczyn zasadowy (pH 7,6).

Gdzie kupić mączkę bazaltową - skuteczny środek na ślimaki?

Aby produkt nie miał skutków ubocznych, należy go kupować ze sprawdzonych, rzetelnych źródeł. Nie może zawierać metali ciężkich w nadmiarze (tzn. więcej od odgórnie ustalonych norm). Producent powinien pokazać wyniki badań potwierdzających zawartość powyższych związków. Jeżeli zamawiamy produkt przez internet warto przeczytać opinie klientów.

