Jak rozpoznać opuchlaki?

Opuchlaki (Otiorhynchus) to rodzaj chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych. Ich dorosłe osobniki osiągają przeciętnie 10-11 mm długości (czasem do 20 mm). Charakterystyczna jest ciemnobrązowa lub czarna barwa pancerza (czasem z jasnymi plamkami) i wyraźnie widoczne czułki. Larwy opuchlaków zimujące oraz rozwijające się w glebie są szarobiałe z brązową główką i żerują zaraz po wylęgnięciu. Wygryzają skórkę korzeni oraz podstawy pnia i są najbardziej aktywne jesienią i zimą - żerują nawet przy temperaturze około 0 st. C.

Gatunki opuchlaków

Jest kilka gatunków opuchlaków, np. opuchlak liliowiec, opuchlak lucernowiec, opuchlak pstrokacz, ale najczęściej można spotkać się z żerowaniem opuchlaka truskawkowca, żerującego przede wszystkim na truskawkach.

Wiosną larwy przepoczwarzają się, przyjmują postać dorosłą, a po około 4 tygodniach osiągają już dojrzałość płciową. Opuchlaki nie potrzebują do rozmnażania męskich osobników, ponieważ w wyniku procesu partenogenezy osobniki żeńskie nie potrzebują do rozmnażania zapłodnienia. W związku z tym potrafią bardzo szybko się rozmnażać – samice mogą złożyć nawet do 1000 jaj.

Przeczytaj też: Pchełki ziemne - jak szkodzą roślinom? Jak pozbyć się pcheł ziemnych?

i Autor: Getty Images Objawem żerowania opuchlaków na roślinie są m.in. okrągławe dziury wygryzane głównie na brzegach blaszki liściowej

Jakie rośliny są atakowane przez opuchlaki?

Opuchlaki najczęściej żerują na truskawkach, malinach, poziomkach, brzoskwiniach, ale także na rododendronach, azaliach, cisach i winorośli. Uszkadzają nie tylko blaszkę liściową, wygryzając na jej brzegach charakterystyczne dziury, ale także pąki kwiatowe, młode pędy i miękką korę młodych pędów.

Objawy żerowania opuchlaków - czy opuchlaki są groźne?

Opuchlaki są nielotami, w związku z tym uszkadzają głównie dolne partie roślin. Łatwo rozpoznać przede wszystkim szkody wyrządzane przez dorosłe osobniki – okrągławe dziury wygryzane głównie na brzegach blaszki liściowej wielu gatunków roślin.

Uszkodzeń dokonywanych przez larwy w strefie korzeniowej nie widać, ale bardzo często prowadzą one osłabienia lub nawet zamierania całych roślin. Zaatakowana (przede wszystkim wiosną) roślina sprawia wrażenie, jakby zasychała, następnie stopniowo zamiera. Gdy wyjmiemy z gleby porażoną roślinę, łatwo zauważyć uszkodzone korzenie oraz żerujące na nich larwy.

i Autor: Getty Images Opuchlak (Otiorhynchus ligustici)

Jak pozbyć się opuchlaków?

Zwalczanie dorosłych osobników opuchlaków nie jest łatwe, ponieważ szkodniki te żerują nocą, a w dzień są niewidoczne – ukrywają się. Najlepszy termin do walki z opuchlakami to okres:

od marca do maja,

od sierpnia do października.

Wrotycz na opuchlaki

Można zwalczać je metodami biologicznymi, stosując np. opryski z wyciągu z wrotyczu lub inne preparaty naturalne, w tym zawierające nicienie (np. Larvanem), przeznaczone do zwalczania chrząszczy i ich larw.

W sklepach są do kupienia gotowe ekstrakty z wrotyczu na opuchlaki, ale też inne szkodniki. Można taki preparat wykonać też samemu. Około 300 g świeżego ziela wrotyczu lub 30 g suszu z początku kwitnienia zalewamy 10 l, co pewien czas mieszając. Po 24 godzinach po rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:2 wykonujemy oprysk.

Naturalni wrogowie opuchlaka

Warto także wiedzieć, że naturalnymi wrogami opuchlaków są ptaki, stonogi, owadożerne kręgowce i pająki i warto zadbać o obecność tych zwierząt w ogrodzie, by ograniczyć występowanie szkodników roślin. W trakcie wykonywania zabiegów trzeba pamiętać, że ważne jest zarówno opryskiwanie roślin, ale także podlewanie gleby specjalnymi roztworami, ponieważ właśnie w glebie żerowanie larw opuchlaków najmocniej osłabia lub całkowicie niszczy rośliny. Warto także wiedzieć, by główną część zabiegów ochrony przeprowadzać wiosną, ponieważ jesienią i zimą larwy schodzą do niżej, wgłąb gleby, a dorosłe chrząszcze szukają schronienia i znikają pod opadłymi liśćmi lub innymi resztkami roślinnymi.

i Autor: Getty Images Rododendron zaatakowany przez opuchlaka

Środki chemiczne na opuchlaki

Spośród chemicznych preparatów do zwalczania opuchlaków jest kilka sprawdzonych i stosowanych od lat insektycydów. Trzeba jednak pamiętać, że są to zwykle środki szkodliwe dla zdrowia i ludzi oraz środowiska i należy stosować je zachowując środki ostrożności i ściśle według zaleceń na etykietach.

Do walki z larwami opuchlaków można użyć specjalnych preparatów, których roztworami najlepiej podlewać wiosną glebę pod roślinami.

Jaki oprysk na opuchlaki?

Z kolei do oprysków roślin przeciwko dorosłym osobnikom opuchlaków można użyć środków Mospilan lub Decis, które najlepiej stosować, jak najpóźniej wieczorem – gdy zaczynają żerować szkodniki. Zabiegi dobrze jest powtórzyć, co najmniej dwa razy, w odstępie dwóch tygodni.

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy