Jak pędraki uszkadzają trawnik?

Pędraki, czyli postacie larwalne różnych gatunków chrząszczy, żerując w glebie żywią się głównie korzeniami roślin (w tym traw), które przez to są uszkadzane lub całkowicie niszczone. Larwy mogą mieć różne rozmiary, są zwykle kremowobiałe z ciemniejszą (zwykle brązową) głową, odnóżami (lub bez) i aparatem gębowym. Żyją się w glebie (i przemieszczają się w niej) na różnych głębokościach. Mają charakterystyczny kształt litery U („podkowy”) lub C.

Często rozwijają się pod powierzchnią gleby nawet kilka lat, po czym przepoczwarzają się w postać dorosłą i wychodzą na powierzchnię. Pędraki podgryzając korzenie traw, znacznie je osłabiają, powodują najczęściej żółknięcie i zasychanie znacznych fragmentów (lub całej) murawy ogrodowej. Uszkodzenie korzeni przekłada się na zamieranie części nadziemnych roślin. W ogrodach i na trawnikach żeruje zwykle kilka gatunków chrząszczy, których pędraki powodują szkody.

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Jakie pędraki najczęściej można spotkać w trawniku?

Największe szkody wyrządzają duże larwy dość dobrze znanego chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha). Z czasem mogą osiągnąć nawet około 5-6 cm długości i można je zauważyć podczas przekopywania gleby, ale warto pamiętać, że mogą żerować nawet na głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Rozwijają w się glebie nawet 4 lata, a dorosłe osobniki po przepoczwarzeniu wychodzą wiosną (maj/czerwiec) na powierzchnię. Wygięte w kształt podkowy, dość grube białożółtawe larwy z ciemnymi plamkami po bokach mają brązową głowę i widoczne odnóża i aparat gębowy.

Bardzo podobne i uszkadzające często korzenie traw, ale nieco mniejsze (do 4 cm) są pędraki chrabąszcza kasztanowca (Melolontha hippocastani).

W korzeniach traw często żerują i wyrządzają szkody także larwy innego chrząszcza – guniaka czerwczyka (Amphimallon solstitiale), które osiągają długość około 3 cm, są białokremowe, wygięte „w podkowę” i rozwijają się około 2-3 lata, po czym postać dorosła wydostaje się z gleby.

Równie często trawniki mogą być uszkadzane przez białokremowe larwy ogrodnicy niszczylistki (Phyllopertha horticola), osiągające długość około 2 cm. Rozwijają się szybciej niż inne pędraki (około 1 roku) – zimują głęboko w podłożu, gdzie żerują, wiosną rozwijają się, przemieszczają wyżej i w maju przepoczwarzają się w dorosłe chrząszcze.

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Sposoby na pozbycie się pędraków z trawnika

W ogrodach przydomowych i na działkach w ROD najlepiej stosować bezpieczne, naturalne lub biologiczne sposoby zwalczania pędraków lub starać się zapobiegać ich rozwojowi na trawniku.

Jedną z metod profilaktycznych jest dobre przygotowanie lub sprawdzenie gleby, którą używamy do zakładania trawników i zawczasu usuwanie z niej pędraków. Ponadto, jeśli znajdziemy pędraki pod innymi roślinami ogrodowymi, możemy się spodziewać, że żerują one też w trawniku. Warto więc przy zakładaniu rabat ogrodowych dobrze przekopać glebę, by sprawdzić czy nie znajdują się w niej larwy.

Występowanie i szkodliwość pędraków można też skutecznie ograniczyć poprzez regularne zabiegi pielęgnacyjne trawników - aerację i wertykulację. Nakłuwanie i nacinanie murawy, które wówczas się wykonuje, pozwala zniszczyć pędraki lub wydostać je na powierzchnię, gdzie padną łupem ptaków.

Naturalne preparaty do zwalczania pędraków

Na pędraki warto stosować preparaty naturalne, które łatwo przygotować samodzielnie, np. gnojówkę z wrotyczu (1 kg ziela wrotyczu zalewa się 10 l wody i odstawia na około 2-3 tygodnie), którą po rozcieńczeniu z wodą (lub bez rozcieńczania) można podlewać rośliny i trawnik. Preparaty z wrotyczu można też znaleźć w sklepach ogrodniczych (już w formie przefermentowanej i gotowej do użycia), np. Wrotycz Ekstrakt.

Można sięgnąć też po dostępne w sprzedaży nowoczesne, mikrobiologiczne preparaty przeznaczone do zwalczania pędraków w glebie. W ich składzie znajdują się zwykle pożyteczne mikroorganizmy (np. bakterie, nicienie), które mają zdolność wnikania do ciała pędraków, a następnie unieszkodliwiania ich.

Przykładem takiego preparatu jest P-Drakol, zawierający pożyteczne bakterie, zwalczające larwy. Co ważne, jest on bezpieczny dla ludzi i zwierząt, nie ma okresu karencji i można stosować go do ochrony trawników w formie oprysku lub podlewania. Nie tylko zabezpiecza przed pędrakami, ale przyspiesza również regenerację uszkodzonych korzeni.

Pożyteczne bakterie zwalczające pędraki zawiera także preparat Entonem.

Innymi, podobnie działającymi środkami są Larvanem oraz Larva Stoper, które oparte są na pożytecznych nicieniach, eliminujących pędraki. Ze środków tych sporządza się roztwór wodny (wg zaleceń i dawki umieszczonej na opakowaniu), którym można opryskiwać lub podlewać trawniki. Zabiegi takie najlepiej wykonywać w połowie lipca (odpowiednia faza rozwojowa pędraków), a w przypadku larw niektórych chrząszczy (np. szybko rozmnażających się opuchlaków) warto zrobić to dwa razy – na początku maja i w środku lata.

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#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.