Ziemia okrzemkowa to rozdrobniony diatomit, minerał pochodzenia organicznego, który powstał z pancerzyków okrzemek, jednokomórkowych glonów, które osiadły na dnie mórz. Podstawowym składnikiem diatomitu jest krzemionka. Zestaw pozostałych substancji mineralnych zależy od miejsca pochodzenia skały. Diatomit jest najczęściej biały lub kremowy, żółtawy. Wyróżnia go lekka, porowata struktura, w powiększeniu przypominająca długie rurki. Ze względu na swoje właściwości ziemia okrzemkowa jest stosowana w rolnictwie, sadownictwie, ogrodnictwie i uprawach domowych. Nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Na co działa ziemia okrzemkowa?

Monika Szymańska i Dorota Kręgiel z Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej przyjrzały się bliżej ziemi okrzemkowej i stwierdziły, że: “dostarcza roślinie krzem oraz działa korzystnie na strukturę gleby. Ponadto odstrasza i w sposób mechaniczny zwalcza szkodniki roślin, utrzymuje odpowiedni poziom wilgoci w glebie, zmniejszając konieczność jej nawadniania. Dodatek diatomitu do gleby lub w postaci oprysków usprawnia proces fotosyntezy oraz mechanizmy antyoksydacyjne oraz ogranicza wpływ metali ciężkich na roślinę”.

Ziemia okrzemkowa na ćmę bukszpanową i ślimaki

W rolnictwie ziemia okrzemkowa jest używana do zwalczania insektów pasożytujących w hodowlach drobiu. Z punktu widzenia działkowiczów jest cennym, bo naturalnym, środkiem do walki ze szkodnikami takimi jak ślimaki, owady, np. ćma bukszpanowa, mrówki, i ich larwy. Jednocześnie diatomitu można używać do poprawienia jakości gleby.

Jak działa ziemia okrzemkowa?

Ziemia okrzemkowa ma postać pyłu (drobiny o wielkości 5-100 mikronów). Dzięki temu dokładnie otacza każdy zakamarek ciała owadów lub ślimaków. Jej niszczące działanie polega na tym, że każda drobina ma ostre jak brzytwa krawędzie, przez co uszkadza powierzchnię ciała owadów lub ślimaków. W konsekwencji dochodzi do utraty wilgoci, odwodnienia i śmierci organizmu. Ziemia okrzemkowa może być przydatna w zwalczaniu ślimaków, ćmy bukszpanowej, mrówek, kleszczy.

Jak stosować ziemię okrzemkową w ogrodzie?

Diatomit można rozsypywać cienką warstwą na podłoże pod roślinami. Można także delikatnie oprószyć całe rośliny, z wyjątkiem kwiatów. Jeśli posypiemy ziemią okrzemkową kwiaty, możemy zlikwidować w swoim ogrodzie owady zapylające, a tego lepiej uniknąć. Najlepiej rozpylać ją rano lub wieczorem, kiedy na roślinach jest rosa, która zatrzyma pył na powierzchni rośliny. Częstotliwość stosowania to raz na miesiąc. Zabieg warto powtórzyć po ulewnym deszczu, który z pewnością spłucze pył diatomitowy.

Jak zrobić oprysk z ziemi okrzemkowej?

Ziemię okrzemkową można stosować również jak oprysk. Na 1 litr wody należy użyć około 1/3 szklanki preparatu. Przed rozpryskiwaniem ciecz powinno się dokładnie wstrząsnąć.

Jak nawozić rośliny ziemią okrzemkową?

Diatomit jest dobrym dodatkiem mineralnym wykorzystywanym do nawożenia roślin i wzbogacania gleby. Rośliny dobrze zaopatrzone w krzem intensywniej działają w środowisku - lepiej rosną, wykazują większą odporność na choroby, dają lepsze plony. Ważna jest także porowata struktura ziemi okrzemkowej, dzięki której w glebie dłużej utrzymuje się wilgoć. Jako nawóz diatomit można rozsypać wokół roślin i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby.

UWAGA! Na to uważaj, gdy stosujesz ziemię okrzemkową! Ziemia okrzemkowa ma postać pyłu. Używając jej, uważajmy, by nie dostała się do oczu. Żeby uniknąć jej wdychania, najlepiej rozsypywać ją w maseczce na twarzy. Nie warto robić tego w wietrzny dzień, ponieważ wiatr będzie utrudniał pracę i niweczył efekt.

12

