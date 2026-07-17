Balkon pełen kwiatów? Tak, ale warto znać zasady

Pelargonie, surfinie czy begonie to nieodłączny element balkonów w blokach. Wielu mieszkańców montuje skrzynki na balustradach, podlewa rośliny nawet kilka razy dziennie i nie zastanawia się, czy takie działania mogą naruszać przepisy. Tymczasem choć samo posiadanie kwiatów na balkonie jest legalne, sposób ich montażu i pielęgnacji może mieć znaczenie. W niektórych sytuacjach można narazić się nie tylko na konflikt z sąsiadami, ale również na odpowiedzialność wykroczeniową.

Czy można zawieszać doniczki na balustradzie?

Dobra wiadomość jest taka, że w polskim prawie nie ma przepisu, który wprost zakazywałby montowania skrzynek z kwiatami na balustradzie balkonu. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności.

Kluczowe znaczenie mają dwa aspekty:

regulamin wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej,

bezpieczeństwo osób znajdujących się pod balkonem.

Wiele wspólnot zaleca lub wręcz wymaga, aby skrzynki z kwiatami były montowane po wewnętrznej stronie balustrady. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko, że doniczka spadnie podczas silnego wiatru lub wskutek niewłaściwego zamocowania.

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Czy wspólnota może zabronić wieszania doniczek?

Może wprowadzić odpowiednie zasady w regulaminie porządku domowego.

W praktyce wiele wspólnot i spółdzielni wskazuje, że:

doniczki powinny znajdować się po wewnętrznej stronie balustrady,

muszą być solidnie zamocowane,

nie mogą stwarzać zagrożenia dla przechodniów,

nie mogą uszkadzać elewacji ani elementów wspólnych budynku.

Jeżeli balustrada jest traktowana jako element nieruchomości wspólnej, trwałe ingerowanie w nią lub elewację może wymagać zgody wspólnoty.

Kiedy za doniczki może grozić mandat?

Samo zawieszenie skrzynki z kwiatami nie jest wykroczeniem.

Problem pojawia się wtedy, gdy doniczka została zamontowana w sposób zagrażający bezpieczeństwu. Zastosowanie może mieć art. 75 Kodeksu wykroczeń, który dotyczy m.in. wystawiania lub wywieszania ciężkich przedmiotów bez zachowania należytej ostrożności oraz wylewania płynów. Za takie zachowanie grozi grzywna do 500 zł albo kara nagany.

Ryzyko wzrasta zwłaszcza wtedy, gdy:

skrzynka jest źle zamocowana,

stoi na zewnętrznej krawędzi balustrady bez zabezpieczenia,

podczas silnego wiatru może spaść na chodnik lub zaparkowane samochody.

Jeżeli spadająca doniczka spowoduje obrażenia lub zniszczy czyjeś mienie, właściciel może ponosić także odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody.

Podlewasz kwiaty? Uważaj, żeby nie zalać sąsiada

To jeden z najczęstszych powodów sąsiedzkich konfliktów.

Nadmierne podlewanie może sprawić, że woda będzie kapała na balkon znajdujący się niżej. Jeżeli dzieje się to regularnie, sąsiad ma prawo zwrócić uwagę, zgłosić sprawę zarządcy budynku, a w niektórych przypadkach również odpowiednim służbom. W skrajnych sytuacjach zastosowanie może mieć również art. 75 Kodeksu wykroczeń dotyczący wylewania płynów bez zachowania należytej ostrożności.

Najlepiej podlewać rośliny powoli, tak aby nadmiar wody nie wypływał przez otwory w donicach. Pomagają także podstawki lub skrzynki z wbudowanym zbiornikiem na wodę.

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Za co jeszcze można mieć problemy przez balkon?

Kwiaty to niejedyna rzecz, na którą warto uważać. Problemy mogą pojawić się również wtedy, gdy:

z balkonu spada ziemia podczas przesadzania roślin,

wiatr zrzuca lekkie doniczki lub dekoracje,

podlewanie powoduje zabrudzenie elewacji,

gałęzie lub pnącza rozrastają się na sąsiednie balkony,

ciężkie elementy ustawione na balustradzie mogą spaść na przechodniów.

Choć nie każda taka sytuacja kończy się mandatem, może prowadzić do skarg sąsiadów, interwencji zarządcy lub obowiązku naprawienia szkody.

Jak bezpiecznie urządzić zielony balkon?

Jeżeli chcemy uniknąć problemów, warto przestrzegać kilku prostych zasad:

montować skrzynki po wewnętrznej stronie balustrady, jeśli wymagają tego przepisy wspólnoty, stosować certyfikowane uchwyty dobrane do ciężaru donicy, regularnie sprawdzać mocowania, nie przepełniać skrzynek ciężką, mokrą ziemią, podlewać rośliny rano lub wieczorem, unikając przelewania, zapoznać się z regulaminem wspólnoty lub spółdzielni.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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