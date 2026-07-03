Jak często podlewać kwiaty na balkonie?

Kwiaty balkonowe uprawiane są w donicach, skrzyniach czy innego rodzaju pojemnikach. Na balkonie ziemia w pojemnikach szybciej wysycha, a korzenie roślin są bardziej narażone na przegrzanie. Nie wolno więc zaniedbać regularnego i odpowiedniego dla danych gatunków kwiatów balkonowych podlewania. Niektóre rośliny balkonowe, zwłaszcza te lubiące wilgotne środowisko, mogą potrzebować podczas upałów nawet kilkukrotnego podlewania w ciągu dnia. Jednak nie można przesadzić – roślin nie wolno zalewać, bo za mokre podłoże wyrządzi im nie mniej szkody niż szkodniki i choroby.

Częściej niż rośliny w doniczkach i pojemnikach podlewamy te, które rosną w wiszących koszach lub pojemnikach przymocowanych do ścian balkonu. Ich podłoże bezpośrednio styka się z nagrzanymi ścianami, jest też owiewane przez wiatr, więc wysycha bardzo szybko, nawet w pochmurne dni. Tak uprawiane rośliny trzeba podlewać codziennie, a podczas upałów nawet kilkakrotnie.

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Jak sprawdzać wilgotność podłoża w pojemnikach?

Kluczem do sukcesu jest sprawdzenie wilgotności podłoża nie tylko na powierzchni, ale przede wszystkim w głębszych warstwach, gdzie znajdują się korzenie. Oto trzy skuteczne sposoby:

Test palca - to najbardziej intuicyjna metoda. Wsuń palec w ziemię na głębokość jednego lub dwóch paliczków. Jeśli na opuszku zostanie wilgotna, ciemna ziemia, roślina ma jeszcze co pić. Jeśli palec jest suchy i czysty, czas na podlewanie.

- to najbardziej intuicyjna metoda. Wsuń palec w ziemię na głębokość jednego lub dwóch paliczków. Jeśli na opuszku zostanie wilgotna, ciemna ziemia, roślina ma jeszcze co pić. Jeśli palec jest suchy i czysty, czas na podlewanie. Test wagi doniczki - ta metoda świetnie sprawdza się przy mniejszych i średnich pojemnikach. Podnieś doniczkę tuż po obfitym podlaniu, aby zapamiętać jej wagę. Po kilku dniach podnieś ją ponownie – jeśli jest wyraźnie lżejsza, to znak, że ziemia przeschła.

- ta metoda świetnie sprawdza się przy mniejszych i średnich pojemnikach. Podnieś doniczkę tuż po obfitym podlaniu, aby zapamiętać jej wagę. Po kilku dniach podnieś ją ponownie – jeśli jest wyraźnie lżejsza, to znak, że ziemia przeschła. Wskaźnik wilgotności - w przypadku bardzo dużych donic lub skrzyń, gdzie test palca jest niewystarczający, z pomocą przychodzi technologia. Specjalne wskaźniki (często w formie prostych pływaków) na bieżąco informują o poziomie wody na dnie pojemnika, eliminując ryzyko przelania i gnicia korzeni.

Kiedy podlewać kwiaty balkonowe?

Pora podlewania to jeden z najważniejszych czynników decydujących o zdrowiu roślin. Idealną porą jest wczesny ranek, zanim słońce zacznie mocno operować. Roślina ma wtedy cały dzień na wchłonięcie wody i przygotowanie się na upał, a nadmiar wilgoci z liści zdąży odparować, co minimalizuje ryzyko chorób grzybowych. Drugą dobrą opcją jest późny wieczór, gdy ziemia i powietrze już ostygną. Unikamy wtedy szybkiego parowania, a woda trafia prosto do korzeni..

Czym podlewać kwiaty balkonowe?

Najlepsza do podlewania roślin balkonowych jest deszczówka, wystudzona przegotowana woda albo odstana woda z kranu. Tą ostatnią można podlewać kwiaty wówczas, gdy nie jest ona zbyt twarda. Takiej wody potrzebują na przykład rośliny lubiące kwaśny odczyn gleby.

Jak podlewać kwiaty balkonowe?

Nie zaprzestajemy podlewania także wtedy, gdy pada deszcz, ponieważ rośliny rozkrzewione, obficie wypełniające pojemniki w czasie deszczu najczęściej mają tylko zmoczone liście – woda odbija się od nich i spada obok, a nie na ziemię wewnątrz pojemnika. Poza tym niektóre rośliny, na przykład surfinie i pelargonie, potrzebują dużo wody.Wodą polewamy ziemię powoli, czekając aż wsiąknie i wycieknie przez otwory w doniczkach. Jeśli utrzyma się na podstawkach dłużej niż pół godziny, to znak, że ziemia jest odpowiednio nawilżona i wodę trzeba wylać.

Można pomóc roślinom mieszając ziemię, w której rosną, z hydrożelem. Jego granulki chłoną dużo wody, pęcznieją i w miarę potrzeb oddają ją korzeniom roślin, więc podłoże przez dłuższy czas utrzymuje wilgoć. Jeśli jednak zastosowaliśmy hydrożel, a zbliżają się chłody, ograniczmy podlewanie, bo może się zdarzyć, że podłoże będzie zbyt wilgotne, korzenie roślin zaczną gnić.

Autor: Getty Images Rośliny na balkonie najlepiej podlewać wczesnym rankiem albo późnym wieczorem

Zobacz na zdjęciach, jak pięknie kwitną rośliny na balkonie.

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