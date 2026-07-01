Pielęgnacja roślin balkonowych latem - bardzo ważne jest podlewanie

W upalne letnie dni konieczne może być podlewanie roślin nawet dwa razy dziennie. Najlepiej rośliny na balkonie podlewać w godzinach porannych i wieczorem, gdy nie ma zbyt intensywnego nasłonecznienia. Nie powinno się natomiast nawadniać roślin w najgorętszej porze dnia, gdyż woda wówczas szybko paruje, a jeśli podczas zabiegu dojdzie do zmoczenia liści (czego należy unikać), grozi im przypalenie (kropla wody działa jak soczewka skupiająca promienie słoneczne). Nie wolno dopuszczać do całkowitego przesuszenia podłoża w pojemniku, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na wzrost i kwitnienie roślin, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do ich obumarcia. Do podlewania najlepiej używać odstanej wody o temperaturze pokojowej.

Przeczytaj też: Podlewanie kwiatów balkonowych - jak prawidłowo podlewać rośliny na balkonie?

Co zrobić, gdy wyjeżdżamy na urlop i nikt nie może zaopiekować się naszymi balkonowymi kwiatami?

Warto pomyśleć o tym wcześniej i posadzić rośliny w „samopodlewających się” skrzynkach, wyposażonych w zbiornik magazynujący wodę. Podwójne dno pojemnika oddziela podłoże od wody, która dostarczana jest do korzeni za pomocą mat podsiąkowych lub przez tzw. knoty zasysające. Innym, niestety znacznie droższym rozwiązaniem, jest zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania roślin, zasilanego prądem. Umieszczone w podłożu czujniki wilgoci regulują dopływ wody, która dostarczana jest do pojemników z roślinami za pomocą kroplowników. W tym przypadku rośliny można pozostawić bez opieki nawet na kilka tygodni.

Autor: Aygul Bulte/ Getty Images Jak prawidłowo podlewać pelargonie na balkonie?

Pielęgnacja roślin balkonowych latem - nawożenie

Oprócz podlewania latem rośliny balkonowe musimy systematycznie nawozić. Nawet jeśli podłoże, w którym zostały posadzone było wzbogacone w pewną dawką nawozów, po kilku tygodniach uprawy musimy dostarczyć im nowych składników pokarmowych. Zwłaszcza rośliny posadzone w wąskich skrzynkach, w niedużej ilości podłoża, szybko zużywają znajdujące się w nim substancje pokarmowe.

Ze względu jednak na niewielką ilość podłoża, przerośniętego zwykle korzeniami, musimy ostrożnie dawkować nawozy, aby nie doprowadzić do nadmiernego zasolenia ziemi, szkodliwego dla roślin. W sprzedaży dostępne są liczne gotowe nawozy - organiczne (naturalnego pochodzenia) i mineralne. Preparaty te mają postać płynną bądź stałą. Przed zastosowaniem przygotowujemy ich roztwór wodny.

Nawożenie zazwyczaj łączymy z podlewaniem roślin balkonowych, należy jednak pamiętać, że roztworu nawozów nie wolno stosować na przesuszone podłoże. Jeśli doszło do jego przeschnięcia, najpierw trzeba je dobrze nawodnić, a dopiero potem przeprowadzić nawożenie. Do nawożenia roślin balkonowych możemy wykorzystać też pałeczki nawozowe, stopniowo uwalniające zawarte w nich składniki pokarmowe. Środki te często wzbogacone są w substancje zwalczające choroby i szkodniki.

W sklepach ogrodniczych można zaopatrzyć się w nawozy przeznaczone dla konkretnych gatunków lub grup roślin, uwzględniające ich szczególne potrzeby pokarmowe, np. dla pelargonii, surfinii, kwitnących roślin balkonowych, roślin o dekoracyjnych liściach. Nawozić należy raz w tygodniu, o ile na opakowaniu nawozu nie znajdują się inne zalecenia.

Przeczytaj też: Nawożenie pelargonii: najlepsze nawozy do pelargonii uprawianych na balkonie

Ważne usuwanie przekwitłych kwiatów i obumarłych liści

Aby rośliny były zdrowe i długo, obficie kwitły powinny być systematycznie czyszczone z więdnących oraz obumarłych kwiatów i liści. Opadłe części należy też usuwać z powierzchni podłoża. Zapobiega to porażaniu roślin przez szarą pleśń. Usuwanie przekwitłych kwiatów i niedopuszczanie do zawiązywania nasion przez rośliny pobudza je do zawiązywania nowych pąków i bujnego kwitnienia.

Podczas pielęgnacji należy też kontrolować zdrowotność roślin, obserwując, czy nie zostały zaatakowane przez szkodniki lub porażone przez choroby. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, trzeba zastosować odpowiednie środki ochrony roślin, wybierając te, przeznaczone do upraw amatorskich.

Przeczytaj też: Wytrzymałe i niewymagające kwiaty balkonowe - 7 roślin nie do zdarcia!

Najczęstsze choroby i szkodniki na balkonie – jak je zwalczać?

Nawet przy najlepszej opiece rośliny balkonowe mogą zostać zaatakowane przez szkodniki. Do najczęstszych nieproszonych gości należą mszyce, przędziorki, mączliki i wciornastki. Regularna obserwacja liści, zwłaszcza ich spodniej strony, pozwoli na szybkie wykrycie problemu. W przypadku niewielkiej inwazji często wystarczą domowe metody, takie jak mechaniczne usuwanie owadów lub oprysk na bazie czosnku czy skrzypu polnego. Jeśli to nie pomoże, konieczne może być sięgnięcie po odpowiednie środki ochrony roślin dostępne w sklepach ogrodniczych.

Równie groźne co szkodniki są choroby grzybowe, takie jak mączniak prawdziwy czy szara pleśń. Ich rozwojowi sprzyja nadmierna wilgoć i słaba cyrkulacja powietrza, często spowodowana zbyt gęstym sadzeniem roślin. Podstawą profilaktyki jest unikanie moczenia liści i kwiatów podczas podlewania – wodę należy kierować bezpośrednio na podłoże. Gdy zauważysz pierwsze objawy choroby, takie jak biały nalot na liściach, natychmiast usuń porażone części rośliny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji.

#MuratorOgroduje: Balkon i taras w kwiatach – pielęgnacja i nawożenie Materiał sponsorowany