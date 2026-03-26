Aby zielona murawa stała się wizytówką naszego ogrodu, trzeba przy zakładaniu trawnika przestrzegać pewnych zasad, a potem odpowiednio go pielęgnować. Jeśli zdecydujemy się na siew nasion traw, istotny jest wybór terminu zakładania trawnika z siewu. Kiedy zatem najlepiej siać trawę?

Kiedy siać trawę? Poznaj terminy

Trawę można siać przez cały sezon wegetacyjny – od wiosny do późnej jesieni. Nie oznacza to jednak, że każdy termin siewu trawy będzie dobry.

Kiedy siać trawę - siew wiosenny

Główna zaletą siewu wiosennego (kwiecień-maj) jest optymalna wilgotność podłoża.

Kiedy siać trawę - siew letni

Przy siewie letnim rośliny trzeba będzie regularnie nawadniać (w upały nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem). Trawa, zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu jest wrażliwa na niedobór wody. Dlatego siew w tym okresie bywa uciążliwy i nie zawsze jest efektywny.

Kiedy siać trawę - siew jesienny

Dużo odpowiedniejsze miesiące do siewu trawy to wrzesień i październik. Panują wtedy umiarkowane temperatury, podłoże nie jest tak suche jak w czasie upałów a trawa ma wystarczająco dużo czasu, aby rozkrzewić się, zbudować system korzeniowy i jednocześnie przygotować do nadejścia zimy. Dlatego wielu ogrodników uważa, że jest to najlepsza pora na siew. Trawy nie można siać zbyt późno, gdyż zwiększa się ryzyko przemarznięcia poszczególnych kęp. Przy siewie na początku listopada dużo zależy od przebiegu pogody. Na to nie ma się jednak żadnego wpływu, a więc lepiej unikać podobnych sytuacji.

Jaki dzień wybrać na siew nasion traw?

Siew nasion traw powinno się wykonywać w dni bezwietrzne, aby nie tracić nasion przy wysiewie. Ważne, aby podłoże nie było nasiąknięte wodą (np. po intensywnych opadach deszczu). W takich warunkach zabieg jest mało komfortowy (ziemia lepi się do narzędzi i obuwia), można narobić nierówności a miejscowo nawet zniszczyć strukturę gleby. Siew warto wykonać przed prognozowanymi opadami.

Przeczytaj też: Kiedy kosić trawę po posianiu? Pierwsze koszenie nowo założonego trawnika

Przygotowanie podłoża przed siewem nasion traw

Zanim jednak zaczniemy wysiewać nasiona traw, należy odpowiednio przygotować podłoże pod trawnik. Trawa, wbrew powszechnej opinii, ma dość duże wymagania glebowe, pokarmowe i wodne. Dokładne preferencje zależą w pewnej mierze od składu gatunkowego (stąd różnorodne mieszanki traw, np. na gleby suche). Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że rośliny są regularnie ścinane podczas koszenia przez co swoje „siły” muszą przeznaczyć na szybką regenerację. W dodatku często konkurują z dużo silniejszymi i bardziej żywotnymi gatunkami – chwastami. Dlatego, aby trawnik dobrze rozrastał się, był wolny od chorób oraz chwastów, przed siewem trzeba poświęcić czas na odpowiednie przygotowanie podłoża. To zapewni bardziej harmonijny rozwój, skuteczne pobieranie wody oraz składników pokarmowych.

Przeczytaj też: 11 najczęstszych problemów z trawnikiem - przyczyny

Ilość pracy przygotowującej podłoże do siewu zależy od obranego terminu siewu trawy. Jeśli siew planowany jest na wiosnę, już jesienią podłoże zaleca się oczyścić z chwastów, przekopać i wymieszać z nawozem organicznymi (np. obornikiem). Jeśli gleba jest kwaśna, zaleca się zastosować wapnowanie (wtedy nie daje się innych nawozów). Jesień to optymalny termin stosowania nawozów wapniowych. Optymalne pH dla trawy wynosi 5,5-6,5.

Trawa lubi średnio żyzne, przepuszczalne podłoże. Dlatego gleby ciężkie, gliniaste trzeba rozluźnić (np. przez wymieszanie z kompostem i piaskiem). Podłoże piaszczyste wzbogaca się nawozami organicznymi i żyzną ziemią. Często najlepszym sposobem przygotowania stanowiska na nieurodzajnym obszarze jest przywiezienie żyznej, czarnej ziemi i usypanie z niej około 10 cm warstwy. Po każdym z powyższych działań teren należy wyrównać, a potem zwałować. Przy jesiennym siewie trawnika, większość prac można wykonać wiosną. Ponadto na danym obszarze warto wysiać nawozy zielone. Szczególnie wartościowa jest gryka, która pomaga zwalczać pędraki. Jej korzenie wydzielają substancje szkodliwe dla larw chrabąszczy. Widać to po ich brązowiejącym ciele.

Przeczytaj też: Chwasty w trawie - jak skutecznie zlikwidować chwasty na trawniku?

Zobacz galerię zdjęć: Zakładanie trawnika z siewu

Przed wysiewem traw oczyść podłoże z chwastów

Bezpośrednio przed siewem trawy, podłoże zaleca się przekopać, spulchnić, oczyścić z chwastów i innych odpadów. Po wyrównaniu i zniszczeniu większych grudek, po raz kolejny warto wykonać wałowanie. Trawa wschodzi lepiej na lekko utwardzonym terenie. Zwykle do obsiania 100 m² potrzeba 3-4 kg nasion.

Jak siać nasiona traw?

Trawę można siać za pomocą siewnika (np. mieszając nasiona z piaskiem) lub ręcznie. Ważne, aby siew wykonywać na krzyż, to zmniejszy ryzyko powstawania pustych nieobsianych przestrzeni.

Po wysiewie nasiona warto przykryć cienką warstwą gleby. To minimalizuje porywanie przez wiatr lub jedzenie przez ptaki - tę pracę łatwo wykonuje się z użyciem grabi (ich odwrotnej strony).

Po przykryciu nasion warto wykonać wałowanie, a potem nawadnianie (trzeba uważać, aby ich nie wypłukać). Jeszcze przed siewem warto rozważyć instalację automatycznego systemu nawadniania. Trawnik wymaga dostarczania wody nawet kilka miesięcy w roku, automatyka znacznie usprawnia proces.

#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany