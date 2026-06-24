Pergola bioklimatyczna. Co to właściwie jest?

Pergola bioklimatyczna to nowoczesne zadaszenie tarasu lub strefy wypoczynkowej w ogrodzie, które różni się od klasycznej pergoli przede wszystkim ruchomym dachem. Zamiast stałego pokrycia z poliwęglanu, szkła albo tkaniny stosuje się obracane lamele, najczęściej wykonane z aluminium. Użytkownik może zmieniać ich kąt nachylenia, regulując ilość światła, cienia i przewiewu. Po zamknięciu lamele tworzą szczelniejsze zadaszenie, które chroni przed deszczem, a woda odprowadzana jest systemem rynien ukrytych w konstrukcji. To właśnie ta regulacja sprawia, że pergola bioklimatyczna jest traktowana jako rozwiązanie bardziej zaawansowane niż zwykłe zadaszenie tarasu.

Najważniejszym elementem pergoli bioklimatycznej jest dach lamelowy. W słoneczny dzień lamele można ustawić pod kątem, aby zacienić taras, ale jednocześnie zachować cyrkulację powietrza. Gdy robi się chłodniej lub zaczyna padać, lamele można zamknąć. W bardziej zaawansowanych modelach sterowanie odbywa się elektrycznie za pomocą pilota, aplikacji albo systemu smart home. W wersjach premium pergola może być wyposażona w czujniki deszczu, wiatru i śniegu, rolety boczne, oświetlenie LED, promienniki ciepła oraz przesuwne przeszklenia. Dzięki temu taras zaczyna działać niemal jak dodatkowy pokój ogrodowy.

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Z czego wykonuje się pergole bioklimatyczne?

Najczęściej spotykane pergole bioklimatyczne wykonywane są z aluminium. To materiał lekki, odporny na korozję i dobrze znoszący warunki zewnętrzne. Konstrukcja może być malowana proszkowo na różne kolory, dlatego łatwo dopasować ją do elewacji domu, stolarki okiennej albo ogrodzenia. Lamele również są aluminiowe, bo muszą być jednocześnie sztywne, trwałe i odporne na deszcz, słońce oraz zmiany temperatury. Tańsze pergole mogą mieć prostszą konstrukcję i mniej zaawansowany system sterowania, natomiast modele premium często projektuje się na wymiar i wyposaża w dodatkowe funkcje, które znacząco podnoszą koszt inwestycji. Według aktualnych cenników pergola bioklimatyczna jest produktem konfigurowalnym, a cena bazowa i cena wersji „pod klucz” mogą się bardzo różnić.

Do jakich domów pasuje pergola bioklimatyczna?

To rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z tarasu częściej niż tylko w idealną pogodę. Pergola bioklimatyczna sprawdzi się u właścicieli domów, którzy lubią jeść posiłki na zewnątrz, pracować w ogrodzie, organizować spotkania albo po prostu potrzebują wygodnego zacienienia przy dużych przeszkleniach. Warto ją rozważyć także wtedy, gdy taras mocno się nagrzewa, a klasyczna markiza nie zapewnia wystarczającej ochrony przed deszczem i wiatrem. Trzeba jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie z wyższej półki cenowej, dlatego najlepiej sprawdza się tam, gdzie taras rzeczywiście będzie intensywnie użytkowany.

Pergola bioklimatyczna najlepiej pasuje do nowoczesnych domów jednorodzinnych, minimalistycznych brył, dużych przeszkleń i tarasów połączonych z salonem. Bardzo dobrze wygląda przy elewacjach z tynku, drewna, betonu architektonicznego, spieków czy cortenu. Nie jest jednak zarezerwowana wyłącznie dla nowoczesnych budynków. Przy odpowiednim kolorze konstrukcji i prostym projekcie można ją dopasować również do domów klasycznych. Najczęściej montuje się ją przy ścianie budynku jako przedłużenie salonu, ale dostępne są także konstrukcje wolnostojące, które można ustawić w ogrodzie, przy basenie albo w strefie wypoczynkowej.

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Ceny pergoli bioklimatycznych. Ile kosztuje ogrodowy luksus?

Najprostsze pergole bioklimatyczne są wyraźnie droższe od klasycznych zadaszeń tarasowych, ale w zamian oferują regulowany dach i znacznie większy komfort użytkowania. Według aktualnych cenników orientacyjna cena pergoli bioklimatycznej może zaczynać się od około 1200 zł za m², przy czym ta wartość dotyczy podstawowych konfiguracji i nie zawsze obejmuje bogate wyposażenie dodatkowe. Dla przykładu pergola 3 × 3 m może kosztować od około 10 800 zł, pergola 3 × 4 m od około 14 400 zł, a większa konstrukcja 5 × 6 m od około 36 000 zł.

W praktyce wiele ofert z montażem i dodatkami jest znacznie droższych. Aktualne zestawienia rynkowe wskazują, że pergole bioklimatyczne z montażem kosztują często od około 35 000 zł za podstawową konstrukcję do ponad 120 000 zł za model premium z pełnym wyposażeniem. Inne źródła podają, że zaawansowane pergole bioklimatyczne na wymiar mieszczą się zwykle w przedziale od 25 000 do 70 000 zł i więcej. Są też cenniki, w których cena za metr kwadratowy pergoli bioklimatycznej w 2026 roku wynosi najczęściej od 2500 do 4500 zł za m², zwłaszcza przy lepiej wyposażonych realizacjach.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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