Taras drewniany czy kompozytowy - od czego zacząć wybór?

Jeszcze kilkanaście lat temu zdecydowana większość tarasów wykonywana była z drewna. Dziś inwestorzy mają znacznie większy wybór. Coraz większą popularnością cieszą się deski kompozytowe, które mają przypominać naturalne drewno, ale jednocześnie być bardziej odporne na wilgoć, promieniowanie UV i codzienne użytkowanie.

Nie oznacza to jednak, że kompozyt jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego. Oba materiały mają swoje zalety i ograniczenia. Ostateczny wybór powinien zależeć nie tylko od budżetu, ale również od oczekiwanego efektu wizualnego, ilości czasu, jaki właściciel chce poświęcić na pielęgnację, oraz sposobu użytkowania tarasu. Inaczej będzie wyglądał taras intensywnie eksploatowany przez rodzinę z dziećmi, a inaczej miejsce wypoczynku wykorzystywane głównie okazjonalnie.

Taras drewniany - naturalny wygląd i ponadczasowy charakter

Drewno od lat pozostaje synonimem elegancji. Naturalny rysunek słojów, ciepły kolor oraz przyjemna w dotyku powierzchnia sprawiają, że drewniany taras doskonale komponuje się z ogrodem i zielenią. Wielu inwestorów podkreśla również, że drewno nagrzewa się wolniej niż niektóre materiały wykończeniowe, dzięki czemu chodzenie po nim boso jest bardziej komfortowe podczas upałów.

Do wykonania tarasu wykorzystuje się zarówno gatunki krajowe, takie jak sosna, świerk czy modrzew, jak i drewno egzotyczne - między innymi bangkirai, garapę czy massarandubę. Im bardziej trwały gatunek, tym wyższa cena materiału.

Naturalne drewno wymaga jednak regularnej konserwacji. Aby zachowało swój wygląd i odporność na wilgoć, należy je okresowo olejować lub impregnować. Bez odpowiedniej pielęgnacji deski mogą szarzeć, pękać i szybciej się zużywać.

Polecamy: Taras nie wybacza błędów. Odpadające płytki i zacieki? Oto, co poszło nie tak podczas budowy

Ile kosztuje taras drewniany?

Koszt budowy tarasu drewnianego zależy od gatunku drewna, rodzaju konstrukcji oraz sposobu montażu. Najtańsze będą tarasy z sosny impregnowanej ciśnieniowo, natomiast największy wydatek wiąże się z wykorzystaniem drewna egzotycznego.

Za sam materiał trzeba zapłacić najczęściej od około 120 do 450 zł za m², w zależności od gatunku. Po doliczeniu legarów, elementów montażowych oraz robocizny całkowity koszt wykonania tarasu wynosi zazwyczaj od 350 do 700 zł za m².

Oznacza to, że taras o powierzchni 30 m² kosztuje orientacyjnie od 10,5 do 21 tys. zł, choć w przypadku drewna egzotycznego budżet może być jeszcze wyższy.

Autor: Jacek Kucharczyk, projekt Marcin Rubik Drewniany taras pasuje do domów położonych na leśnych działkach. Układa się go na betonie lub tłuczniu

Taras kompozytowy - wygoda przede wszystkim

Deski kompozytowe powstają z mieszanki mączki drzewnej oraz tworzyw sztucznych. Dzięki temu łączą wygląd drewna z większą odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Nie wymagają impregnacji ani malowania, a do codziennej pielęgnacji zwykle wystarcza mycie wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.

To właśnie łatwość utrzymania jest największą zaletą kompozytu. Dla wielu właścicieli domów brak konieczności corocznego olejowania oznacza sporą oszczędność czasu i pieniędzy.

Trzeba jednak pamiętać, że jakość kompozytu jest bardzo zróżnicowana. Najtańsze produkty mogą z czasem blaknąć, odkształcać się lub nagrzewać mocniej niż drewno. Dlatego przy zakupie warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale również na klasę produktu, gwarancję producenta i sposób montażu.

Ile kosztuje taras kompozytowy?

Jeszcze kilka lat temu kompozyt uchodził za rozwiązanie zdecydowanie droższe od drewna. Obecnie różnice nie są już tak duże, szczególnie jeśli porównamy produkty o podobnej jakości.

Cena samych desek kompozytowych wynosi najczęściej od około 150 do 400 zł za m². Po doliczeniu konstrukcji, systemu montażowego oraz robocizny wykonanie kompletnego tarasu kosztuje zwykle od 400 do 800 zł za m².

W praktyce taras o powierzchni 30 m² oznacza wydatek od około 12 do 24 tys. zł.

Czytaj również: Czy można wieszać doniczki na balustradzie balkonu? Wyjaśniamy przepisy

Autor: rosntik/ Getty Images Kompozyt jest odporny na wilgoć, nie pęka i nie wypacza się tak łatwo jak drewno. Dlatego coraz częściej wykorzystuje się go do budowy tarasów, balkonów, pomostów czy ścieżek ogrodowych

Koszty eksploatacji - tu pojawia się największa różnica

Porównując ceny, wiele osób bierze pod uwagę wyłącznie koszt budowy. Tymczasem równie ważne są wydatki ponoszone w kolejnych latach użytkowania.

Taras drewniany wymaga regularnego czyszczenia oraz olejowania. W zależności od rodzaju drewna i intensywności użytkowania zabieg wykonuje się zwykle raz lub dwa razy w roku. Trzeba doliczyć koszt preparatów, narzędzi lub usług fachowca.

Taras kompozytowy nie wymaga impregnacji. Ogranicza się zazwyczaj do mycia, dlatego koszty jego utrzymania są znacznie niższe. W perspektywie kilkunastu lat różnica może wynieść kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Trwałość - który taras wytrzyma dłużej?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Dobrze wykonany taras drewniany z wysokiej jakości materiału, odpowiednio konserwowany, może służyć nawet kilkadziesiąt lat.

Kompozyt również charakteryzuje się dużą trwałością, jednak wiele zależy od jakości desek. Produkty renomowanych producentów często objęte są gwarancją sięgającą nawet 20–25 lat.

Największym zagrożeniem dla drewna jest wilgoć i brak konserwacji. Z kolei kompozyt może być bardziej podatny na zarysowania oraz mocniejsze nagrzewanie się podczas upałów.

Co lepiej sprawdzi się podczas upałów?

To pytanie coraz częściej pojawia się wśród inwestorów. W czasie letnich fal gorąca temperatura powierzchni tarasu może przekraczać nawet 50°C.

Naturalne drewno zwykle nagrzewa się mniej niż ciemne deski kompozytowe, dlatego chodzenie po nim boso jest bardziej komfortowe. W przypadku kompozytu wiele zależy od koloru – jasne deski osiągają niższą temperaturę niż grafitowe lub antracytowe.

Jeżeli taras znajduje się od południowej strony domu i przez większość dnia jest wystawiony na intensywne słońce, warto uwzględnić ten aspekt już na etapie wyboru materiału.

Warto zobaczyć: Budujesz dom? Te 7 rzeczy to wydatek, który docenisz. Bez tego nawet nie zaczynaj budowy

Drewno czy kompozyt - co bardziej się opłaca?

Osoby, które cenią naturalny wygląd i nie mają nic przeciwko regularnej pielęgnacji, najczęściej wybierają drewno. Trudno znaleźć materiał, który równie dobrze wpisuje się w charakter ogrodu i z biegiem lat nabiera szlachetnego wyglądu.

Kompozyt będzie natomiast lepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą ograniczyć obowiązki związane z utrzymaniem tarasu. Choć początkowy koszt inwestycji może być nieco wyższy, brak wydatków na impregnację sprawia, że w dłuższej perspektywie różnica się zmniejsza.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

Murator Remontuje #3: Jak wykonać skuteczną hydroizolację balkonu?