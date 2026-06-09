Niektóre grupy roślin, dzięki pewnym mechanizmom, takim jak szczególny wygląd kwiatów czy zapach rośliny, przyciągają różne owady. Czasem natura działa w odwrotny sposób, odstraszając niektóre insekty. Można to z powodzeniem wykorzystać, aranżując balkon.

Jak dużo roślin trzeba posadzić, by odstraszyć komary i muchy z balkonu?

Niekiedy właściciele ogrodów słysząc o roślinach odstraszających komary, wyobrażają sobie, że sadząc 2–3 egzemplarze z tej grupy, stworzą skuteczną ochronę na dużej powierzchni. To niestety nie działa w ten sposób. Nie jesteśmy zdolni technicznie i finansowo stworzyć barier roślinnych przeciw komarom, które działałyby na większej powierzchni. Na mniejszej, np. na balkonie, tarasie czy w altanie, jest to możliwe, chociaż i tutaj potrzeba posadzenia dużej liczby - kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu - roślin. To w znacznej mierze ograniczy przylatywanie niepożądanych insektów, chociaż wciąż nie daje pełnej gwarancji ich odstraszenia.

Jakich roślin nie lubią muchy i komary?

Rośliny ze wspomnianej grupy, wydzielają pewne związki (zwykle lotne olejki eteryczne), których zapach nie jest lubiany przez niepożądane owady. Powstaje chemiczna „ściana”, która jest najszczelniejsza w pobliżu rośliny. Jej siła (i intensywność woni) maleje wraz z odległością od rośliny.

Rośliny silniej „działają” w miejscach wilgotnych, częściowo osłoniętych. Na słonecznych balkonach oddziaływanie może być słabsze. Dlatego rośliny warto sadzić jak najgęściej, najlepiej na kilku poziomach.

Wykorzystywane gatunki roślin mają duże walory dekoracyjne, w dodatku wydzielają przyjemny zapach.

Rośliny odstraszające komary i muchy

Do grupy roślin odstraszających należy wiele ziół oraz popularne rośliny balkonowe, łatwe w uprawie. Poznaj najbardziej pożądane gatunki.

Plektrantus koleusowaty

Plektrantus koleusowaty – popularna „komarzyca”. Lubi stanowiska lekko zacienione, w pełnym słońcu jest zbyt wybujała, a jej liście ulegają oparzeniu. To roślina wieloletnia, którą jesienią trzeba przenieść do chłodnego pomieszczenia. Wymaga regularnego podlewania – nie znosi suszy. Warto ją także nawozić od wiosny do jesieni, co 2–3 tygodnie (zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych lub potasowych).

Pelargonie

Pelargonie– ich zapach jest nielubiany przez muchy i meszki. Popularna roślina pokojowa i balkonowa może rosnąć w miejscach słonecznych. Należy ją często podlewać, latem nawet 1–2 razy dziennie. Od wiosny do końca lata warto nawozić ją nawozami specjalistycznymi do pelargonii lub nawozami o zwiększonej dawce fosforu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów przedłuży kwitnienie.

Lawenda wąskolistna

Lawenda wąskolistna – można ją uprawiać zarówno na balkonie czy tarasie, jak i w pobliżu altany. Odstrasza komary i meszki. Lubi stanowiska zaciszne, ciepłe. Optymalne są podłoża wapienne, z dobrym drenażem. Przed nadejściem zimy wymaga dokładnego okrycia (szczególnie okazy uprawiane w pojemnikach).

Mięta

Mięta (pieprzowa i inne gatunki mięty) – można uprawiać ją niemal w każdym miejscu w ogrodzie. Lubi stanowiska dobrze oświetlone, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Preferuje przepuszczalne, żyzne podłoża. Przy uprawie w pojemnikach powinna być regularnie podlewana i nawożona. Warto uszczykiwać jej pędy, aby pobudzić krzewienie.

Bazylia

Bazylia – odmiany o zielonych liściach mogą rosnąć w półcieniu, odmiany o liściach barwnych (np. fioletowych) wymagają więcej słońca. Zabiegi pielęgnacyjne wyglądają podobne jak u mięty.

Heliotrop peruwiański

Heliotrop peruwiański – odstrasza komary. Wymaga żyznych, przepuszczalnych gleb. Czasem może być kapryśny w uprawie. Powinno się go regularne podlewać (ale nie zalewać) i nawozić.

i Autor: Getty Images Bazylia pospolita

#MuratorOgroduje: Balkon i taras w kwiatach – pielęgnacja i nawożenie Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany