Ceny podestów tarasowych 2026 – ile kosztują podesty na balkon i taras?

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Czym są podesty tarasowe?

Podesty tarasowe to gotowe moduły przeznaczone do szybkiego wykonania nawierzchni na tarasie, balkonie, patio lub w ogrodzie. Najczęściej mają formę kwadratowych elementów wyposażonych w system zatrzaskowy, który umożliwia ich łączenie bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Na rynku dominują podesty wykonane z drewna naturalnego, kompozytu WPC oraz tworzyw sztucznych.

Podesty są cenione przede wszystkim za łatwość montażu i możliwość szybkiej metamorfozy zniszczonej powierzchni. Dzięki nim można odnowić balkon lub taras bez kosztownego remontu. W zależności od materiału podesty mogą wymagać regularnej impregnacji lub – jak w przypadku kompozytu – być praktycznie bezobsługowe.

Kiedy warto zastosować podesty tarasowe?

Podesty tarasowe sprawdzają się przede wszystkim wtedy, gdy istniejąca nawierzchnia jest nierówna, nieestetyczna lub wymaga szybkiego odświeżenia. Można je układać na betonowych posadzkach, płytkach czy innych stabilnych podłożach. Szczególną popularnością cieszą się na balkonach w budynkach wielorodzinnych, gdzie pozwalają stworzyć przytulną strefę wypoczynkową bez prowadzenia prac budowlanych.

Rozwiązanie to znajduje zastosowanie także w altanach, ogrodowych patio oraz sezonowych strefach relaksu. Modułowa konstrukcja umożliwia łatwe dopasowanie powierzchni do dostępnej przestrzeni, a w razie potrzeby podesty można zdemontować i przenieść w inne miejsce.

Aktualne ceny podestów tarasowych 2026

Podest kompozytowy 30 × 30 × 2,5 cm – od 9,35 zł/szt.

Podest kompozytowy 30 × 30 × 2,5 cm – około 11,80 zł/szt.

Podest kompozytowy narożny 30 × 30 cm – około 12,80 zł/szt.

Podest tarasowy ze sztuczną trawą 30 × 30 cm – około 14,99 zł/szt.

Podest kompozytowy ryflowany 30 × 30 × 2 cm – około 15,99 zł/szt.

Podest kompozytowy ryflowany ciemnobrązowy 30 × 30 × 2 cm – około 15,99 zł/szt.

Podest tarasowy 30 × 30 cm o wzorze kamienia – około 16,23 zł/szt.

Podest tarasowy mrozoodporny 30 × 30 cm – około 21,89 zł/szt.

Podest recyklingowy 40 × 40 cm – około 25,99 zł/szt.

Podest recyklingowy 45 × 45 cm – około 31,99 zł/szt.

Podest drewniany modrzewiowy 100 × 50 cm – około 49,49 zł/szt.

Zestaw 10 drewnianych podestów akacjowych 30 × 30 cm – około 109,00 zł za komplet.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze podestów tarasowych?

Wybierając podesty tarasowe, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał wykonania, odporność na wilgoć, promieniowanie UV oraz łatwość utrzymania w czystości. Podesty drewniane prezentują się bardzo naturalnie, jednak wymagają okresowej konserwacji. Modele kompozytowe są bardziej odporne na warunki atmosferyczne i nie wymagają impregnacji. Istotne znaczenie mają także wymiary modułów, sposób montażu oraz rodzaj podłoża, na którym będą układane. Odpowiednio dobrane podesty mogą służyć przez wiele lat i znacząco poprawić wygląd tarasu lub balkonu.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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