Letni salon przy domu. Jak zaprojektować taras gotowy na całe lato?

W tak zaplanowanej przestrzeni pergola staje się czymś więcej niż zadaszeniem. Porządkuje taras, wyznacza jego funkcje i pozwala korzystać z niego także wtedy, gdy pogoda zmienia się w ciągu dnia. Chroni przed nadmiernym słońcem, deszczem i wiatrem, a jednocześnie nie odcina domowników od ogrodu. Dzięki temu taras pozostaje otwartą, ale bardziej komfortową częścią domu.

Dach pergoli wykonany z ruchomych lameli umożliwia płynną regulację światła – od pełnego otwarcia po głęboki cień w najcieplejszych godzinach dnia. Boczne przeszklenia, panele przesuwne lub osłony typu screen zwiększają ochronę przed wiatrem, wilgocią i nadmiernym nagrzewaniem. W praktyce jedna przestrzeń może zmieniać charakter w zależności od pory dnia: rano być miejscem spokojnej kawy, w południe zacienioną strefą odpoczynku, a wieczorem osłoniętym letnim salonem.

„Naszym konstruktorom przyświeca jeden cel: tworzenie rozwiązań odpowiadających na rosnące oczekiwania użytkowników, którzy poszukują dziś przestrzeni łączących komfort, funkcjonalność i estetykę. Obserwujemy, jak zmieniają się preferencje klientów – pergole projektujemy tak, by zapewniały maksymalną wygodę niezależnie od pogody, a wybór produktów Aluprof Sun Shading Solutions był inwestycją na lata. Oferujemy przy tym pełne spektrum wyposażenia, umożliwiające precyzyjne dopasowanie rozwiązań do indywidualnych wymagań” – mówi Paweł Wacławczyk, dyrektor rozwoju w segmencie osłon przeciwsłonecznych.

Nowości na taras i do ogrodu

Aluprof rozwija ofertę pergoli z myślą o różnych sposobach korzystania z przestrzeni zewnętrznych. W portfolio marki dostępny jest bestsellerowy model SB 400 oraz dwa nowe rozwiązania: SB 450 i SB 550.

O charakterze tarasu decyduje nie tylko sama konstrukcja, ale także wyposażenie dodatkowe. Przeszklenia OpenSlide, które sprawdzają się w pergoli, na tarasach, ale także loggiach, tworzą transparentną osłonę przed wiatrem bez ograniczania widoku na ogród. Screeny ograniczają nagrzewanie przestrzeni pod pergolą podczas intensywnego nasłonecznienia, pozwalając na utrzymanie prywatności, z zachowaniem podglądu na otoczenie dzięki przezierności tkaniny.

Nowością w ofercie są panele przesuwne z ruchomymi lamelami – shutters. Umożliwiają regulację dopływu światła także ze ścian bocznych pergoli, co ma znaczenie zwłaszcza latem, gdy słońce operuje pod różnym kątem w zależności od pory dnia. To rozwiązanie poprawia komfort użytkowania tarasu i pozwala stworzyć bardziej kameralną przestrzeń.

Autor: Aluprof SA/ Materiały prasowe

Spójna estetyka i światło po zmroku

W projektowaniu tarasu coraz większe znaczenie ma spójność całej aranżacji. Aluprof oferuje szeroką gamę kolorystyczną pergol, w tym kolory drewnopodobne, które ocieplają wygląd aluminiowej konstrukcji i korespondują z naturalnym otoczeniem. Tę samą kolorystykę można zastosować zarówno w konstrukcji pergoli, jak i w panelach przesuwnych shutters, dzięki czemu wszystkie elementy tworzą jednolitą całość.

Funkcjonalność tarasu po zmroku zwiększa zintegrowane oświetlenie LED. Pozwala ono korzystać z przestrzeni także wieczorem – podczas kolacji, spotkań z bliskimi czy odpoczynku po upalnym dniu. To detal, który wpływa jednocześnie na wygodę, jak i atmosferę wnętrza.

„Wybór pergoli od producenta, który oferuje szeroką gamę akcesoriów w postaci paneli przesuwnych shutters i Slide czy rozwiązań typu screen gwarantuje spójność stylistyczną, kolorystyczną i technologiczną. Możemy dzięki temu szybko i łatwo podnieść jej standard czy zwiększyć funkcjonalność, a systemowe podejście pozwala zachować tę spójność również w przyszłości” – dodaje Paweł Wacławczyk.

Zanim zdecydujemy o ostatecznym kształcie naszego letniego salonu, warto zadać sobie pytanie: jak naprawdę chcemy spędzać w nim czas? Innych rozwiązań potrzebuje przestrzeń do rodzinnych posiłków, innych miejsce pracy w cieniu, a jeszcze innych kameralna strefa relaksu. Eksperci w salonach sprzedaży w całym kraju oraz w showroomach Aluprof pomagają dopasować pergolę do specyfiki działki, architektury budynku i stylu życia domowników – tak, aby przez lata pełniła funkcję komfortowej i trwałej części domu.