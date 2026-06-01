Chcesz mieć kaskadę kwiatów na balkonie? Pelargonia bluszczolistna to gwarantuje!

Michał Mazik
2026-06-01 11:40

Kaskady kwiatów spływające z balustrady przez całe lato – to widok, o którym marzy każdy posiadacz balkonu. Królową tego spektaklu jest bez wątpienia pelargonia bluszczolistna. Jej uprawa jest zaskakująco prosta, pod warunkiem że znasz kilka kluczowych zasad.

Pelargonia bluszczolistną (łac. Pelargonium hederifolium) to jeden z najpopularniejszych gatunków roślin kwitnących wykorzystywany do dekoracji wnętrz, balkonów i tarasów. Pelargonia bluszczolistna długo kwitnie, „obsypując się” kwiatami, a do tego odstrasza niepożądane owady (np. komary) i jest łatwa w uprawie. Jakie warunki należy zapewnić pelargoniom bluszczolistnym? Jak pielęgnować pelargonie bluszczolistne na balkonie i tarasie.

Pelargonie bluszczolistne – ozdoba balkonu i tarasu

Pelargonie bluszczolistne najczęściej mają płożący pokrój. Ich pędy mogą osiągać do 100 cm długości. Z tego względu pelargonie bluszczolistne zaleca się sadzić w wiszących pojemnikach, w kwietnikach „z nóżką” i w skrzynkach balkonowych zawieszanych na balustradach balkonu. Pelargonia bluszczolistna kwitnie bardzo długo – często od wiosny do jesieni. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków nie stwarza większych problemów w uprawie.

Wymagania pelargonii bluszczolistnej

Pelargonia bluszczolistna najlepiej rośnie w pełnym słońcu – wtedy wytwarza najwięcej kwiatów. To najbardziej światłolubny gatunek pelargonii. Stanowisko dla pelargonii bluszczolistnej powinno być ponadto osłonięte od wiatru – ochroni to kruche pędy przed uszkodzeniami. Pelargonia preferuje żyzne, próchnicze, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne podłoża.

Pelargonia kaskadowa

Autor: Getty Images Pelargonia kaskadowa

Jak dbać o pelargonie bluszczolistne?

  • Podlewanie pelargonii bluszczolistnej

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym w sezonie jest podlewanie pelargonii. Na słonecznych balkonach latem niekiedy należy wykonywać je 1–2 razy dziennie (rano i wieczorem). W zbyt wilgotnych warunkach roślina może być porażana przez choroby grzybowe. Dlatego nie można zalewać korzeni. Pelargonia źle reaguje także na moczenie i zraszanie liści – na liściach mogą pojawić się plamy.

  • Nawożenie pelargonii bluszczolistnej

Pelargonie bluszczolistne zaleca się intensywnie nawozić – co 7–10 dni – dawkami zalecanymi przez producenta. Warto skorzystać z nawozów wieloskładnikowych w płynie lub nawozów specjalistycznych do pelargonii.

Innym przydatnym zabiegiem jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów – co poprawia wygląd i przedłuża kwitnienie.

Pelargonia bluszczolistna nie znosi ujemnej temperatury!

Można ją rozmnażać przez ukorzenianie sadzonek pędowych.

Zimowanie pelargonii bluszczolistnej

Pelargonie bluszczolistne nie są mrozoodporne, dlatego przed nadejściem pierwszych przymrozków należy przenieść je do pomieszczenia. Najlepiej przyciąć ich pędy o około połowę, usunąć wszystkie suche liście i umieścić w jasnym, chłodnym miejscu (5-10°C), np. na werandzie lub w garażu z oknem. Zimą podlewamy je bardzo oszczędnie, tylko tyle, by bryła korzeniowa całkowicie nie wyschła, i w ogóle nie nawozimy. Tak przechowane rośliny na wiosnę odżyją i odwdzięczą się jeszcze bujniejszym kwitnieniem.

