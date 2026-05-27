Słońce i wysoka temperatura a rośliny balkonowe

Lato to dla wielu z nas jedna z najpiękniejszych pór roku. W tym okresie bardzo chętnie korzystamy ze słońca i ciepła, odpoczywając i relaksując się na świeżym powietrzu. Palące słońce, wysoka temperatura i brak opadów mogą być jednak nie tylko wyczekiwanym dobrodziejstwem, ale też sporym utrapieniem, o czym wiedzą wszyscy miłośnicy roślin, uprawiający kwiaty na balkonach i tarasach. Suchy i gorący okres letni jest szczególnie niebezpieczny dla roślin uprawianych w pojemnikach, dlatego warto poszukać odpornych na suszę, niewymagających kwiatów na balkon.

Niewymagające kwiaty na balkon - sukulenty

Najwięcej niewymagających kwiatów na balkon znajdziemy wśród sukulentów, szczególnie należących do rodziny gruboszowatych. Wraz z kaktusami to właśnie ta grupa roślin jest najlepiej przystosowana do znoszenia niedoboru wody. Ich mięsiste, osłonięte grubą skórką tkanki są doskonałym magazynem wody, dlatego w trudnym okresie rośliny mają możliwość korzystania z nagromadzonych w nich zapasów i przetrwania okresów suszy bez szwanku. Do najczęściej polecanych na balkony sukulentów należą: eszewerie, rozchodniki i rojniki.

Rośliny o mięsistych liściach dobrze znoszą suszę

Przejściowe okresy suszy dobrze zniosą również takie gatunki, jak:

Liście tych gatunków, podobnie jak większości sukulentów, są mięsiste i pokryte woskowym nalotem, dlatego zgromadzona w nich woda, nie ma możliwości szybkiego parowania.

Rośliny gromadzące wodę w mięsistych korzeniach świetne na słoneczny balkon

Poza roślinami o mięsistych liściach, przejściowy niedobór wody dobrze zniosą również te gatunki, które w swoim naturalnym środowisku także są narażone na okresy suszy, np. lawenda wąskolistna, macierzanka czy asteriscus nadmorski, lub mogą zatrzymać nieco wody w swoich mięsistych korzeniach, np. zielistki, begonie bulwiaste.

Kwitnące rośliny sezonowe na słoneczny balkon

Krótkotrwała susza nie powinna też zaszkodzić pelargonii rabatowej i pelargonii bluszczolistnej, heliotropowi, aksamitkom.

i Autor: Angelika/ Getty Images Asteriscus nadmorski

Jak przygotować słoneczny balkon na przyjęcie roślin?

Intensywne słońce, choć sprzyja obfitemu kwitnieniu, stawia przed roślinami balkonowymi spore wyzwania, takie jak ryzyko poparzenia liści i szybka utrata wilgoci. Aby zapewnić kwiatom optymalne warunki, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie stanowiska. Kluczowy jest wybór pojemników – najlepiej sprawdzą się duże donice w jasnych kolorach, które wolniej się nagrzewają. Należy unikać metalowych osłonek, ponieważ mogą one przegrzewać system korzeniowy. Dobrym rozwiązaniem będą pojemniki drewniane lub wykonane z włókna kokosowego, zawsze z otworami drenażowymi na dnie.

Kolejnym krokiem jest właściwe przygotowanie podłoża. Aby ograniczyć parowanie wody, powierzchnię ziemi w doniczkach można wyściółkować warstwą kory, keramzytu lub ozdobnych kamyków. Warto również wzbogacić mieszankę ziemi o hydrożel, który magazynuje nadmiar wody i stopniowo oddaje ją roślinom w okresach suszy. W najgorętsze dni roślinom ulgę przyniesie częściowe ocienienie, na przykład przy pomocy mat osłonowych, markiz czy parasola ogrodowego, które dodatkowo uprzyjemnią odpoczynek na balkonie.

Murator Ogroduje: Rośliny odporne na suszę w ogrodzie