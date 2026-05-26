Czy komarzyca odstrasza komary?

Plektrantus koleusowaty, zwany komarzycą (Plectranthus forsteri), to jedna z najbardziej znanych roślin balkonowych. W powszechnej opinii roślina zabezpiecza balkon (a przy okazji także przestrzeń przy oknach) przed inwazją komarów. Niestety, jej właściwości są mocno przecenione. Roślina działa odstraszająco na komary, jednak stworzenie z niej nieprzepuszczalnej ściany przeciw insektom jest niemożliwe (trzeba by uprawiać co najmniej kilkadziesiąt egzemplarzy).

Dzięki zawartości olejków lotnych komarzyca wydziela intensywny aromat, dlatego warto traktować ją jako środek pomocniczy w walce z uciążliwymi komarami, ale nie jako rozwiązanie dające 100% gwarancji. Można natomiast korzystać z innych zalet komarzycy – uniwersalności (można uprawiać w różnych zakątkach balkonu) oraz elastyczności (dobrze wygląda uprawiana samodzielnie, w kompozycjach wielogatunkowych w skrzyniach lub koszach tworzy efekt „przejścia” lub „uspokojenia” barw). Podpowiadamy, jak uprawiać komarzycę?

Jakie stanowisko lubi komarzyca? Czy komarzyca lubi słońce?

Komarzyca preferuje stanowiska półcieniste, a nawet zacienione. Nadaje się do aranżacji balkonów północnych – mało przychylnych dla większości gatunków. Wytwarza delikatne liście, które pod wpływem bezpośrednich promieni słonecznych łatwo ulegają oparzeniu. Roślina intensywnie nawadniana poradzi sobie na słońcu, ale może odbarwiać się, wytwarza długie pędy z małą ilością liści (lub drobnymi blaszkami) i nie wygląda szczególnie atrakcyjnie.

W jakie podłoże sadzić plektrantus?

Najlepsze dla plektrantusa jest podłoże żyzne, próchnicze, umiarkowanie wilgotne. Roślina nie znosi nawet krótkotrwałego przesuszenia – dlatego należy ją regularnie podlewać, latem nawet dwa razy dziennie. Dobrym sposobem na ułatwienie pielęgnacji jest zastosowanie hydrożelu już na etapie sadzenia/przesadzania. Roślinę można dokarmiać nawozami, które stosuje się u roślin pokojowych (najlepiej te ze zwiększoną zawartością potasu przeznaczone dla gatunków ozdobnych z liści). Nawozić można do końca sierpnia.

Warto uszczykiwać wierzchołki pędów, aby plektrantus miał bardziej zagęszczony pokrój.

Przeczytaj też: Rośliny balkonowe o ozdobnych liściach wypełniające kompozycje w pojemnikach

i Autor: Getty Images Plektrantus często jest sadzony w wiszących pojemnikach

Przechowywanie komarzycy przez zimę

Komarzyca jest wrażliwa nie tylko na mróz, ale także na niewielkie przymrozki. Ginie już przy wystąpieniu pierwszych ujemnych temperatur. Dlatego jesienią należy przenieść go do chłodnego, ale jasnego pomieszczenia. Optymalna temperatura przechowywania oscyluje w granicach 10-16ºC.

Jedynym zabiegiem, który trzeba wtedy wykonywać jest podlewanie (rzadziej niż w sezonie, ale wciąż nie można doprowadzić do przesuszenia bryły korzeniowej). Wiosną plektrantus może wymagać mocnego przycięcia. Zimowanie niestety nie zawsze udaje się. Rośliny wynosi się na balkon dopiero w drugiej dekadzie maja – po „zimnej Zośce”.

Przeczytaj też: Jak przechować przez zimę rośliny z tarasów i balkonów? Zimowanie roślin balkonowych

Komarzyca w balkonowych aranżacjach

Komarzyca ze względu na pnący lub pokładający się pokrój często jest uprawiany w skrzyniach mocowanych przy barierkach lub w wiszących koszach. Nadaje się do tworzenia wielogatunkowych kompozycji w roślinami kwitnącymi wzbogacając aranżację o delikatną zieleń. Dobrze łączy się z pelargoniami bluszczolistnymi, begonią bulwiastą, niecierpkiem nowogwinejskim, tytoniem oskrzydlonym i bluszczykiem kurdybankiem. Interesująco prezentuje się także w kompozycji z barwnymi: koleusem Blumego oraz żurawkami.

Komarzycę można sadzić w w dużych donicach, w których rosną już drzewa lub krzewy. Tworzy wtedy gęste kobierce u podstawy pędów (dobre uzupełnienie dla gatunków szczepionych na pniu). W tym wypadku jednak będzie traktowany jako roślina jednoroczna.

Przeczytaj też: Kwiaty balkonowe - wybieramy najlepsze rośliny na balkon i taras

Ciekawe odmiany komarzycy

Do ciekawych odmian plektrantusa należą:

'Two Tone' – odmiana o pędach i dolnych stronach blaszek liściowych zabarwionych na purpurowo;

'Green Mountain' – o atrakcyjnych, trójkolorowych, biało-żółto-zielonych liściach;

'Nico'- o okrągłych liściach z unerwieniem i dolną stroną blaszki liściowej o barwie purpurowej.

i Autor: Getty Images W kompozycjach balkonowych komarzyca jest często łączona z roślinami o ozdobnych kwiatach

Rozmnażanie komarzycy – krok po kroku

Plektrantus jest rośliną, którą bardzo łatwo rozmnożyć samodzielnie. Proces ten najlepiej przeprowadzić, pobierając sadzonki pędowe. Wystarczy odciąć fragment młodego, zdrowego pędu o długości około 8-12 cm, upewniając się, że ma kilka liści. Do cięcia należy użyć ostrego i czystego narzędzia, np. sekatora.

Z dolnej części sadzonki usuwamy liście, a następnie umieszczamy ją w pojemniku z wodą lub bezpośrednio w wilgotnym, przepuszczalnym podłożu, gdzie szybko się ukorzeni. Aby uzyskać bardziej bujną i gęstą kompozycję w docelowej donicy, warto przygotować i posadzić razem kilka sadzonek.

Choroby i szkodniki komarzycy – na co uważać?

Chociaż plektrantus jest dość odporny, niewłaściwa pielęgnacja może prowadzić do problemów. Najczęstszym z nich jest gnicie korzeni i podstawy pędów, spowodowane nadmiernym podlewaniem. Alarmującym sygnałem, oprócz żółknących liści, może być nieprzyjemny zapach wydobywający się z podłoża. W takiej sytuacji należy niezwłocznie przesadzić roślinę, usuwając wszystkie zgniłe części i ograniczając w przyszłości częstotliwość nawadniania.

Na liściach mogą pojawić się również choroby grzybowe, objawiające się w postaci brązowych lub czarnych plam, nierzadko z żółtą obwódką. Podobnie jak wspomniane wcześniej mszyce i przędziorki, atakują one głównie osłabione egzemplarze. W przypadku zauważenia szkodników lub objawów choroby należy zastosować odpowiednie środki ochrony roślin.

Kiedy sadzić komarzycę na balkonie lub w ogrodzie?

Młode sadzonki komarzycy pojawiają się w sprzedaży zazwyczaj już wczesną wiosną, w marcu i kwietniu. Choć można je wtedy nabyć, z wystawieniem roślin na zewnątrz należy poczekać. Plektrantus jest bardzo wrażliwy na niskie temperatury, dlatego na balkon lub taras można go przenieść dopiero w drugiej połowie maja, gdy minie ryzyko wiosennych przymrozków.

Warto pamiętać, że rośliny kupowane w niewielkich doniczkach produkcyjnych najlepiej od razu przesadzić do większego pojemnika z docelowym, żyznym podłożem. Zapewni im to lepsze warunki do szybkiego wzrostu i bujnego rozkrzewienia się w sezonie.

#MuratorOgroduje: Balkon i taras w kwiatach – pielęgnacja i nawożenie Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany