Wolny czas chętnie spędzamy wśród zieleni. Znakomitym miejscem na wypoczynek jest taras. Powinien on być urządzony tak, by pasował do bryły domu i stylu ogrodu, a jednocześnie spełniał nasze oczekiwania. Taras przy domu w nowoczesnym stylu ma być elegancki, wygodny, funkcjonalny, powinien zachowywać prostą, kubistyczną formę i jednocześnie zbliżać człowieka do przyrody. Oto ciekawy pomysł na taras zawieszony nad basenem.

Taras zawieszony nad basenem

Dom jednorodzinny prosty w formie, bez dodatkowych ozdobników, tworzy tło dla nowoczesnego tarasu pozbawionego zbędnych w tym przypadku ozdób. Prostokątny kształt mebli powielony jest w metalowych schodkach, stanowiących łącznik między „zawieszonym” nad basenem drewnianym tarasem a ogrodem. Taras nie ma balustrad, które potraktowano tu jako zbędne, bo ograniczające przestrzeń.

Wokół domu posadzono szpaler z żywotnika zachodniego odmiany ‘Brabant’, który można formować tworząc idealne tło dla innych roślin.

W ogrodzie przed domem króluje dobrze utrzymany trawnik oraz rośliny sadzone w liniach (z zachowaniem geometrii). Pod roślinami ułożono żwirową warstwę przykrywającą ziemię. Żwir wykorzystamy również do wyłożenia alejek i pasa wokół basenu. Dobrze będą prezentować się proste, betonowe ławki, którą wedle potrzeby można przykryć kolorowym pledem. Nie zapominajmy o nastrojowym oświetleniu podkreślającym nowoczesną aranżację. Warto podświetlić pojedyncze rośliny i budynek.

Jakie rośliny wykorzystać do aranżacji tarasu zawieszonego nad basenem?

Rośliny powinny w tym przypadku stanowić uzupełnienie bryły budynku - zieleń ma być symboliczna i jedynie ożywiać przestrzeń, nie zajmując zbyt dużo powierzchni. Dobrze będą prezentować się topiary z bukszpanu lub żywotników w dużych, modernistycznych donicach z betonu, drewna lub metalu.

Rośliny powinny być łatwe w pielęgnacji i mało wymagające. Warunki te doskonale spełniają takie gatunki, jak bukszpany, żywotniki (tuje) czy sosny, w tym kosodrzewina. Ich zaletą jest dobre znoszenie cięcia formującego, które jest konieczne do utrzymania geometrycznych kształtów rośliny.

