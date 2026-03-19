Taras warto częściowo zadaszyć i osłonić od najbardziej nasłonecznionych stron świata (zwłaszcza południowo-zachodniej), by ochronić przed nagrzaniem nie tylko sam taras, ale i wnętrze domu. Może to być podcień, przedłużony okap dachu, osobne zadaszenie albo ażurowa konstrukcja w formie pergoli. Zaprojektowane razem z budynkiem (najlepiej przez tego samego projektanta) i włączone w bryłę domu będą spójne architektonicznie i funkcjonalnie.

Jak zadaszyć taras roślinami?

Rośliny to dobra osłona tarasu przed słońcem. Najlepsze są rośliny liściaste, ponieważ latem chronią przed przegrzaniem, a gdy zrzucą liście nie będą zimą blokowały dostępu cennych promieni słonecznych.

Mogą to być pnącza na podporach, drzewa oraz krzewy o szerokich koronach posadzone w pobliżu tarasu.

i Autor: Marcin Czechowicz Pnącza szybko stworzą ażurowe zadaszenie tarasu. Te z dużą masą liści powinny mieć solidną podporę – na przykład w postaci pergoli

Jak najtaniej zadaszyć taras? Wybierz żagiel

Żagle tarasowe dostępne są w różnych kształtach (trójkąt, kwadrat, prostokąt), rozmiarach (do 7 m rozpiętości) i kolorach – gotowe i na zamówienie. Zależnie od rodzaju tkaniny żagle cieniujące chronią albo tylko przed słońcem, albo również przed deszczem.

Montuje się je samodzielnie przy pomocy odpowiednio dobranego zestawu – do konstrukcji lub specjalnych masztów sprzedawanych osobno.

i Autor: NESLING/ Materiały prasowe Żagle cieniujące to lekka i niedroga forma zadaszenia tarasu i ochrony przed słońcem. Jeśli warunki na to pozwalają, nie wymagają miejsca na stelaż – można je łatwo zamocować do ściany budynku, balustrady oraz drzewa. Demontaż żagla jest prosty i szybki

Jak najłatwiej zadaszyć taras? Parasol

Parasolami z wysięgnikiem można „podążać za cieniem”, bo obracają się wokół własnej osi, a nachylenie czaszy jest regulowane do 45°. Są stabilne mimo dużych rozmiarów (do 5 m średnicy). Podstawę parasola i jej obciążenie (na przykład płyty betonowe) zazwyczaj należy kupić osobno. Parasole dostępne są w różnych kształtach (kwadrat, prostokąt, koło) i barwach.

Jak zrobić zwijane zadaszenie nad tarasem – markiza

Markizy można przymocować nie tylko do ściany budynku, ale także do sufitu, spodu płyty balkonowej oraz krokwi dachowej. Do każdego rodzaju montażu są przeznaczone odpowiednie uchwyty.

Markizy łatwo dopasować do tarasu – nie tylko te, zamawiane na wymiar, ale również gotowe – bo są sprzedawane w różnych wielkościach (szerokość do 7 m, rozpiętość do 3,6 m), modelach i kolorach. Lekkie aluminiowe konstrukcje są odporne na silne podmuchy wiatru, choć do markiz o dużym zasięgu producenci zalecają stosowanie specjalnych podpór.

Mogą być zwijane ręcznie lub elektrycznie (uruchamiane przyciskiem zamontowanym w ścianie lub zdalnie za pomocą pilota lub aplikacji). Dobrze, gdy materiał po zwinięciu markizy chowa się do kasety lub pod daszek ochronny (półkaseta). Warto zamontować czujnik wiatru i oświetlenie LED.

Z czego zrobić trwałe zadaszenie nad tarasem – pergola

Gotowe i wykonane na zamówienie przyścienne oraz wolno stojące pergole produkowane są z drewna i z aluminium. Drewniane trzeba przynajmniej raz w roku impregnować, aluminiowe są odporne na korozję, łatwo je też dopasować do kolorystki budynku, bo można wybrać dowolne zabarwienie zarówno zadaszenia, jak i konstrukcji.

Pergole dostępne są w modułach różnej wielkości (do 8 m przy wzmocnionej konstrukcji), które można łączyć, co daje możliwość zabudowy niemal nieograniczonej powierzchni. Montaż pergoli zwykle nie wymaga pozwolenia na budowę, ale może wymagać zgłoszenia (zależnie od wymiarów i sposobu posadowienia). Zadaszenie pergoli może być albo stałe (z tkaniny, poliwęglanu), albo ruchome – z tkaniny oraz obrotowych lameli aluminiowych (rzadziej spotykane są również lamele szklane), które można ustawiać pod kątem 0–135°, co daje dużą kontrolę nad światłem.

Dachem można sterować ręcznie lub automatycznie (pilotem lub z aplikacji). Do systemu warto dołączyć czujniki wiatru, deszczu i temperatury.

i Autor: Tarasola Simple, producent TARASOLA/ Materiały prasowe Zadaszenie tarasu lekką aluminiową pergolą przyścienną nie będzie rywalizować z architekturą budynku, zwłaszcza gdy można zwinąć dach. Nachylenie konstrukcji ułatwia spływ wody do rynny umieszczonej w jej przednim profilu

WARTO WIEDZIEĆ Ile kosztuje zadaszenie tarasu? Najtańsze tarasowe żagle przeciwsłoneczne kosztują od ok. 120 zł, za żagle wodoszczelne zapłacimy co najmniej 250–300 zł (cena bez akcesoriów montażowych).

Ceny parasoli zaczynają się od ok. 2200–2500 zł.

Proste drewniane pergole bez zadaszenia kosztują od 1800–2200 zł (przyścienne) i od 3200–4000 zł (wolno stojące), aluminiowe od 5500–7000 zł (przyścienne) i od 7500–9000 zł (wolno stojące).

Aluminiowa pergola przyścienna z dachem sterowanym ręcznie z tkaniny wodoodpornej kosztuje co najmniej 30 000–35 000 zł, natomiast wolno stojąca z zadaszeniem z obrotowych lameli – od 55 000–70 000 zł.

Jaka tkanina na zadaszenie tarasu?

Materiały, z których są produkowane rolety, markizy, żagle i parasole, to wysokiej jakości tworzywa sztuczne (akryl, cordura, polietylen, poliester) pokryte powłokami chroniącymi tkaninę przed działaniem promieni UV, wnikaniem brudu, wody oraz rozwojem na ich powierzchni pleśni, alg i mchów. Producenci zwykle dają kilkuletnią gwarancję na te tkaniny.

Pył, liście i gałązki lepiej usuwać na bieżąco szczotką na wysięgniku. Trudne zabrudzenia zaleca się czyścić myjką przy użyciu niskiego ciśnienia lub gąbką z wodą i delikatnym środkiem myjącym.

Rolety rzymskie, parasole i żagle lepiej zdemontować na zimę.

Polecamy inne artykuły na temat zadaszenia tarasu: