Markizy są dziś powszechnie stosowane nie tylko przy sklepach czy w ogródkach gastronomicznych, ale także w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Skutecznie chronią przed słońcem, a w ograniczonym stopniu także przed deszczem, stanowiąc jednocześnie estetyczny element elewacji i przestrzeni tarasowej.

Jakie markizy są modne w 2026 roku?

W 2026 roku dominują proste, minimalistyczne formy oraz stonowana kolorystyka. Najczęściej wybierane są tkaniny w odcieniach szarości, beżu i antracytu, które dobrze komponują się z nowoczesną elewacją.

Coraz większą popularnością cieszą się markizy z wbudowanym oświetleniem LED oraz systemami smart home, które pozwalają sterować osłoną z poziomu aplikacji. W trendach pozostają również konstrukcje bez falban, o czystej, geometrycznej linii, wpisujące się w nowoczesną architekturę domów jednorodzinnych.

Jakie są rodzaje markiz balkonowych i tarasowych? Którą wybrać do mieszkania, a którą do domu?

Firmy produkujące i instalujące markizy mają w ofercie trzy ich typy polecane do różnych miejsc:

markizy balkonowe – przeznaczone do osłaniania silnie nasłonecznionych okien, balkonów, loggii, małych tarasów. Najczęściej stosuje się markizy o wysięgu 1,5–2,5 m.

– przeznaczone do osłaniania silnie nasłonecznionych okien, balkonów, loggii, małych tarasów. Najczęściej stosuje się markizy o wysięgu 1,5–2,5 m. markizy tarasowe – na tarasach domów jednorodzinnych standardem jest 2,5–3,5 m, a w większych ogrodach nawet więcej. Stosowane są więc do osłaniania dużych tarasów i ogródków letnich. Mają składane przegubowo ramiona, poszycie z impregnowanego materiału i regulowany kąt nachylenia. Te przeznaczone do montażu na ostatnich kondygnacjach budynków powinny być wyposażone w boczne wsporniki na stałe przytwierdzone do ściany. Uchroni je to przed silnymi wiatrami

– na tarasach domów jednorodzinnych standardem jest 2,5–3,5 m, a w większych ogrodach nawet więcej. Stosowane są więc do osłaniania dużych tarasów i ogródków letnich. Mają składane przegubowo ramiona, poszycie z impregnowanego materiału i regulowany kąt nachylenia. Te przeznaczone do montażu na ostatnich kondygnacjach budynków powinny być wyposażone w boczne wsporniki na stałe przytwierdzone do ściany. Uchroni je to przed silnymi wiatrami markizy koszowe – mają charakterystyczny półokrągły kształt i najczęściej są stosowane do ozdabiania okien, witryn oraz wejść do lokali użyteczności publicznej, choć mogą wisieć również na przykład nad drzwiami balkonowymi

Na rynku dostępne są również markizy z dwustopniowym kątem nachylenia. Dzięki oryginalnej konstrukcji doskonale sprawdza się jako osłona przed blaskiem nisko wschodzącego i zachodzącego słońca oraz nie koliduje z okiennicami oraz drzwiami. Markizy różnią się też pod względem sposobu zwijania. Jedne są chowane całkowicie w pełnej kasecie, inne zaś chowane częściowo do półkasety, która jest zabudowana tylko od góry. Są też i takie, które po zwinięciu pozostają odsłonięte.

Kaseta, półkaseta czy markiza otwarta – czym się różnią?

Wybór konstrukcji ma kluczowe znaczenie dla trwałości markizy. Najbardziej zaawansowane są markizy w pełnej kasecie, w których po zwinięciu tkanina i mechanizm są całkowicie schowane. To rozwiązanie najlepiej chroni przed deszczem, kurzem i promieniowaniem UV.

Markizy półkasetowe częściowo osłaniają materiał, najczęściej od góry, co stanowi kompromis między ceną a ochroną. Najprostsze są markizy otwarte, w których konstrukcja pozostaje widoczna – sprawdzają się głównie w miejscach zadaszonych lub mniej narażonych na warunki atmosferyczne.

Jaka tkanina na markizę sprawdzi się najlepiej? Na co zwrócić uwagę przy wyborze materiału?

Przy wyborze osłony zwracamy zazwyczaj uwagę na jej kolor, ale aby utrzymywał się przez długie lata, markiza musi być z materiału wysokiej jakości. Tkanina, z której wykonana jest markiza, powinna być odporna na płowienie, rozdarcie, zanieczyszczenia powietrza, siłę wiatru. Musi też odbijać szkodliwe promieniowanie UV. Choć głównym zadaniem markizy jest ochrona przed słońcem, a nie przed deszczem, robi się ją z materiału impregnowanego, z ochronną powłoką. Dzięki temu może zapewniać ograniczoną ochronę przed krótkotrwałym i lekkim deszczem. Niektóre osłony, głównie koszowe, wykonywane są nie z tkaniny, tylko z materiałów syntetycznych (np. PVC lub innych tworzyw sztucznych).

Przeczytaj też: Ochrona przed słońcem i spojrzeniami sąsiadów. Ile kosztują osłony balkonowe w marcu 2026?

Czy markiza chroni przed deszczem?

Markiza nie jest pełnym zadaszeniem, dlatego jej główną funkcją pozostaje ochrona przed słońcem. W przypadku lekkiego, krótkotrwałego deszczu dobrze zaimpregnowana tkanina poradzi sobie bez problemu, jednak intensywne opady mogą prowadzić do przesiąkania materiału.

Kluczowe znaczenie ma tutaj kąt nachylenia – im większy, tym łatwiej odprowadzana jest woda. Warto jednak pamiętać, że podczas burzy lub silnego wiatru markizę należy zwinąć, nawet jeśli posiada automatykę.

Dobór tkaniny do systemów markizowych zależy od odporności na promieniowanie UV, wilgoć oraz obciążenia wiatrem

Markiza ręczna czy elektryczna? Porównanie sterowania korbą, pilotem i automatyką pogodową

Markizę rozwija się i zwija za pomocą taśmy, korby ręcznej lub elektrycznego silniczka. Sterowanie elektryczne może być uruchamiane klawiszami lub pilotem. Jeżeli mamy osłonę sterowaną ręcznie, musimy zwracać uwagę na warunki pogodowe i w przypadku gwałtownego deszczu czy burzy zwinąć ją, aby uniknąć uszkodzenia. Przy sterowaniu elektrycznym możemy wyposażyć markizę w czujnik pogodowy, dzięki któremu przy silnym deszczu czy wietrze złoży się automatycznie i w ten sam sposób rozłoży się wraz z pojawieniem słońca.

Przeczytaj też: Ochroni przed słońcem i zwiększy prywatność. Folia lustrzana na okna, czyli folia lustro weneckie na szybę

Rozwiązania markizowe mogą być wyposażone w systemy sterowania manualnego lub automatycznego, dostosowane do warunków użytkowych

Ile wytrzyma dobra markiza? Co wpływa na trwałość konstrukcji i mechanizmu?

Markizy z reguły mają dwuletnią gwarancję (choć można trafić i na takie, których gwarancja obowiązuje aż siedem lat). Dotyczy ona zwłaszcza ich mechanizmów. To, co może się zepsuć, zazwyczaj psuje się już w pierwszym sezonie używania. Im więcej automatyki, tym większe ryzyko, ale bez przesady – to nie statki kosmiczne. Dobrze, fachowo zamontowana markiza może być użytkowana nawet przez 20 lat. Warto czasami przyjrzeć się im we Francji i Włoszech. Trąca myszką? Za to niektóre z nich zostały zamontowane nawet 30 lat temu.

Przeczytaj też: Parasol ogrodowy na taras. Rodzaje parasoli ogrodowych, sposób montażu, konserwacja

Maksymalny wysięg markiz balkonowych i tarasowych dostępnych na rynku to 7 m (większe konstrukcje byłyby niestabilne)

Jak czyścić i konserwować markizę balkonową oraz tarasową, żeby służyła przez lata

Najlepiej nie dopuszczać do zabrudzenia tkaniny markizy, ale jeżeli już do tego doszło, należy zmywać je delikatnymi płynami myjącymi, detergenty łatwo wybielają materiał (z wyjątkiem osłon foliowych). Markiza w okresie zimowym powinna być zabezpieczona przed deszczem i mrozem. Trzeba ją zakryć szczelnie folią lub nałożyć odpowiedni nieprzemakalny worek. Osłonięty powinien być też mechanizm markizy.

Przeczytaj też: Zadaszenie tarasu ‒ pergola, markiza czy żagiel?

Ile kosztuje markiza balkonowa i tarasowa w 2026 roku?

Ceny markiz w 2026 roku są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od wymiarów, rodzaju konstrukcji oraz sposobu sterowania. Najprostsze markizy balkonowe z napędem ręcznym można kupić już od ok. 1200–2500 zł. Modele przeznaczone na większe tarasy, wyposażone w napęd elektryczny, kosztują zwykle od 4000 do 9000 zł.

Najdroższe są markizy w pełnej kasecie z automatyką pogodową, czujnikami wiatru i słońca – ich cena może sięgać nawet 12–18 tys. zł. Do tego należy doliczyć montaż, który najczęściej kosztuje od 500 do 1500 zł w zależności od stopnia trudności instalacji i rodzaju podłoża.

Murowane starcie Drzwi tarasowe – HST czy PSK? MUROWANE STARCIE