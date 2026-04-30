Żeby taras był komfortowym miejscem do wypoczynku, warto pomyśleć nie tylko o wygodnych meblach, ale także o jego stałym zadaszeniu czy lekkiej osłonie typu markiza. W pochmurne dni zwykle tęsknimy za słońcem i raczej nie chcemy pozbawiać się działającego pozytywnie i dodającego nam energii światła słonecznego. Z kolei zastosowanie od południa zadaszenia tarasu przeziernego sprawi, że w upalne dni przestrzeń pod nim będzie się mocno nagrzewać.

Jak zacienić taras, żeby nie przegrzewał domu i nadal był jasny?

Jeżeli taras jest położony od strony północnej, trzeba liczyć się z tym, że chociaż dach ochroni nas przed deszczem, to zadaszenie tarasu, nawet przezierne, znacznie ograniczy ilość światła dziennego w pomieszczeniach. Jeśli taras jest od południa lub zachodu, a działka jest gęsto zadrzewiona, może się okazać, że pełne zadaszenie tarasu dodatkowo zaciemni wnętrze domu. Zacienienie może być pożądane tylko w upalne i słoneczne dni, a tych w naszym klimacie mamy coraz więcej.

Stałe zadaszenie tarasu może zostać zbudowane w ramach projektu domu. Jeśli lubimy jasne pomieszczenia, dobrze jest zawczasu zaprojektować w nim okno lub świetlik. Z punktu widzenia doświetlenia wnętrz dobrze jest zaplanować taras wielofunkcyjny z zadaszonym fragmentem mający również część nasłonecznioną poza dachem. Można zbudować także zadaszenie tarasu na lekkiej konstrukcji dostawionej na tarasie.

Jest wiele rodzajów materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do wykorzystania jako zadaszenia tarasowe. Efekt zadaszenia na tarasie można uzyskać również w inny, mniej inwazyjny sposób, np. za pomocą ruchomych markiz mocowanych do ściany domu lub pergoli. Ostatecznie można wykorzystać również parasole ogrodowe.

i Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Marcin Myszkiewicz, Emilia Piechowska-Myszkiewicz/CUBE design Zadaszenie tarasu najlepiej przewidzieć na etapie projektu domu. Wykończenie drewnem, doda mu przytulności. Deski mogą się pojawić nie tylko na posadzce, ale także na przylegającej do niego ścianie

Jak wybrać najlepsze zadaszenie tarasu? Przegląd materiałów i konstrukcji

Jeśli zastanawiasz się, jakie zrobić zadaszenie tarasu, najlepiej jego projekt powierzyć architektowi. Zadaszenie tarasu może być lekkie i przezroczyste. Projektując je, pamiętajmy, że będzie ingerencją w bryłę domu. Dlatego projekt zadaszenia np. drewnianego tarasu najlepiej powierzyć architektowi. Zadaszenie tarasu powinno pasować do domu kształtem, użytymi materiałami, kolorem. Inaczej zadaszymy taras w domu modernistycznym o płaskim dachu, inaczej w starym drewnianym domu. Trzeba dokładnie przeanalizować styki projektowanego daszku ze ścianami oraz dopasować go do rozmieszczenia otworów okiennych. Najniższy poziom planowanego zadaszenia tarasu oraz słupki konstrukcyjne nie powinny wchodzić w światło okien i drzwi.

Zadaszenie tarasu może opierać się na słupkach stalowych, aluminiowych lub drewnianych albo być zamocowane wspornikowo na ścianie domu. Dach na słupkach może mieć większe wymiary, ale słupki mogą utrudniać racjonalne wykorzystanie powierzchni tarasu. Daszek wspornikowy natomiast nie przeszkadza w zagospodarowaniu przestrzeni, jednak jego rozpiętość jest ograniczona. Warto, aby przekroje profili konstrukcyjnych drewnianych, stalowych lub aluminiowych były określone przez osobę do tego uprawnioną ze względu na konieczność uwzględnienia obciążenia śniegiem oraz parcia wiatru.

Taras w bryle domu – trwałe i estetyczne zadaszenie na lata

Zadaszenie tarasu może stanowić integralną część domu. Może zostać zaprojektowane jako odrębny element architektoniczny albo stanowić kontynuację dachu domu. Zwykle takie zadaszenie tarasu ma konstrukcję w postaci żelbetowej płyty, która może być wspornikiem zamocowanym w ścianie domu. Konstrukcja zadaszenia może stanowić też ramę wokół tarasu albo być podparta z drugiej strony na słupach lub murze prostopadłym do bryły domu. Zadaszenie tarasu powinno być w sposób ciepły połączone z konstrukcją domu, żeby nie stanowiło mostka termicznego. Należy wykonać je ze spadkiem, żeby woda swobodnie z niego spływała. Musi mieć wykonaną hydroizolację oraz odwodnienie wzdłuż krawędzi.

Stałe zadaszenie tarasu zdecydowanie odetnie dopływ światła na taras oraz do wnętrz z nim sąsiadujących. Dobrym sposobem na ich doświetlenie jest umieszczenie w dachu okna lub świetlika dachowego (te nieotwieralne są tańsze). Daszek z oknami musi mieć odpowiedni spadek – powyżej 15°. Jeżeli będzie mniej stromy, można zastosować specjalny kołnierz, który nachyla okno. Konstrukcja wystaje nieco ponad jego płaszczyznę, od wewnątrz okno jest zamontowane pod kątem. Zapewnia to szczelność: skrzynkowa podstawa wykonana jest zwykle z drewna pokrytego materiałem termoizolacyjnym, a okno łączy się z obudową za pomocą kołnierza uszczelniającego.

Zadaszenie tarasu z poliwęglanu – lekkie, nowoczesne i odporne na pogodę

Wygodnym sposobem na nowoczesne zadaszenia tarasu jest zastosowanie z przezroczystego tworzywa sztucznego. System zadaszeń tarasów płaskich jest na tyle prosty, że można go zamontować samodzielnie, wykorzystując zaimpregnowaną konstrukcję drewnianą lub stalową. Płyty są lekkie, odporne na uderzenia oraz promieniowanie UV. Często mają wieloletnią gwarancję producenta (nawet do 10 lat). Na południowym tarasie można zastosować szkło przyciemnione.

Zadaszenie tarasu z postaci daszka z poliwęglanu komorowego mniej się nagrzewa i jest lżejsze od szklanego, ale nieco szybciej się niszczy. Jeśli takie zadaszenie tarasu będzie miał duży spadek, można wybrać cieńsze płyty, np. o grubości 10 mm. Przy małym spadku, płyty powinny być grubsze. Płyty z poliwęglanu mogą mieć różny kolor, np. brązowy, żółty lub mleczny. Aby zapewnić ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie, zadaszenia tarasowe można wyposażyć w elementy wiatrochronne, składane oraz przesuwane. Można też wykonać dach z elementami otwieranymi.

i Autor: Getty Images Wygodnym sposobem zadaszenia tarasu jest zastosowanie płyt szklanych lub z przezroczystego tworzywa sztucznego

Pamiętaj, że Jeśli chcemy dostawić do budynku konstrukcję, należy przemyśleć sposób jej połączenia ze ścianą nad tarasem, tak żeby był trwały i nie uszkadzał warstwy ocieplenia. Zawsze należy też przygotować system odprowadzania wody z zadaszenia tarasu. Może ona spływać swobodnie na boki, do rynienki na froncie albo do orynnowania przymocowanego do słupków, a nawet schowanego w nich.

Markizy tarasowe 2026 – wygodne ruchome zadaszenie na każdą pogodę

Bardzo funkcjonalnym i nowoczesnym sposobem zacienienia i zadaszenia tarasu, a jednocześnie ochrony przed opadami są markizy tarasowe, które są także ciekawym elementem dekoracyjnym. Markizy przeznaczone na taras mają wysięg do 3,5 m, mogą być więc stosowane do osłaniania nawet bardzo dużej powierzchni. Markizy mogą być wyposażone w boczne wsporniki na stałe przytwierdzone do ściany, co uchroni je przed silnym wiatrem. Można też zamontować markizę z dwustopniowym kątem nachylenia, która się sprawdza jako osłona przed blaskiem nisko wschodzącego i zachodzącego słońca. Są też markizy z falbaną na końcu, która również chroni przez nisko operującym słońcem.

Choć głównym zadaniem markizy tarasowej jest ochrona przed słońcem, a nie przed deszczem, robi się ją z materiału impregnowanego, z ochronną powłoką odporną na wodę. Manewrowanie dopływem światła ułatwiają nowoczesne sposoby zwijania i rozwijania markizy. Dawniej obsługiwało się ją za pomocą taśmy lub korby ręcznej, dzisiaj można nią sterować elektrycznie – za pomocą klawiszy lub pilotem. Markiza sterowana elektrycznie może być wyposażona w czujnik pogodowy, dzięki któremu przy silnym deszczu czy wietrze złoży się ona automatycznie i rozłoży wraz z pojawieniem się słońca. Markizy poruszane elektrycznie mogą czerpać energię ze słońca za pomocą niewielkich paneli fotowoltaicznych.

Markizy tarasowe mogą być chowane całkowicie w pełnej kasecie lub zwijane częściowo do półkasety, która jest zabudowana tylko od góry. Są też takie, które po zwinięciu pozostają odsłonięte. Współczesne markizy są bardzo trwałe, odporne na płowienie, rozdarcie, zanieczyszczenia powietrza oraz siłę wiatru, odbijają także szkodliwe promieniowanie UV.

i Autor: Piotr Mastalerz Zwijane zadaszenie tarasu - markizy rozsuwa się tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie zasłonią nam słońca, kiedy będziemy chcieli poopalać się na tarasie

Tkaninowe zadaszenie tarasu – tani sposób na cień i letni klimat

Takie zadaszenie tarasu to rozwiązanie dość tanie i praktyczne. W razie palącego słońca tkaninę można rozwinąć, a gdy jest pochmurno zwinąć. Lekkie tkaniny nie są tak wrażliwe na wiatr jak markizy. Konstrukcja takie zadaszenia tarasu składa się z ramy wspartej na słupach zamocowanych w podłożu tarasu lub wokół niego. Zadaszenia żaglowe różnią się geometrią, materiałem konstrukcji wsporczej oraz tkanin, sposobem podwieszenia tkaniny i odprowadzeniem wody. Najprostszym wariantem jest rozpięcie żagla między słupkami.

Zwijane zadaszenie tarasu to systemy umożliwiające zwijanie tkaniny jak w zwykłej rolecie lub przesuwanie tkaniny i układanie jej w fałdy jak w rolecie rzymskiej. Materiał może być też zamocowany do listew podwieszonych do prowadnic. Zwijane zadaszenie tarasu można regulować ręcznie, bardzo często jest ono wyposażone w automatykę z pilotem. W zadaszeniach żaglowych stosuje się mocne tkaniny z tworzyw sztucznych. Żeby były wodoodporne mogą być wielowarstwowe albo impregnowane akrylem. Zadaszenie tarasu może być płaskie albo wykonane ze spadkiem. Tkanina powinna być napięta.

i Autor: SEMMERLOCK STEIN+DESIGN/ Materiały prasowe Lekki i nowoczesne zadaszenie tarasu - tkanina zamiast dachu. Aby w pełni korzystać z uroków tarasu, powinna być wodoodporna

Pergola lamelowa – nowoczesne zadaszenie tarasu sterowane światłem i deszczem

Takie zadaszenie tarasu wygląda jak poziome żaluzje z ruchomymi lamelami. To drogie rozwiązanie, bardzo nowoczesne pod względem konstrukcyjnym i designerskim. Ramę konstrukcyjną takiego nowoczesnego zadaszenia tarasu wykonuje się z aluminium, stali lub drewna. Lamele mogą być zrobione z aluminium, mlecznego poliwęglanu, szkła bezpiecznego z folią, a nawet szkła termicznego, które ograniczy przegrzewanie się tarasu. Lamele są wyposażone w stalowe mechanizmy umożliwiające ich obrót. Można sterować nimi ręcznie albo za pomocą automatyki.

Konstrukcje lamelowe zadaszenia tarasu można wyposażyć w czujniki pogodowe, które kontrolują ustawienie zależnie od siły wiatru i stopnia nasłonecznienia. Gdy świeci ostro słońce lub pada deszcz, lamele można ustawić poziomo, żeby daszek się domknął i stanowił pełną przegrodę. Lamele ustawione pionowo lub pod szerokim kątem wpuszczą na taras dużo światła. Przy dość silnej operacji słońca, można zostawić między lamelami tylko szczeliny, dzięki czemu taras będzie doświetlony smugami światła tworzącymi na posadzce dekoracyjny deseń.

i Autor: Fledmex/ Materiały prasowe Daszek z ruchomymi lamelami został zainstalowany nad tarasem, który jest wcięty w bryłę domu

