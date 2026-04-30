Jak zaaranżować przestrzeń do wypoczynku, jadalni i relaksu

Taras w stylu boho to coś więcej niż tylko miejsce do siedzenia – to naturalne przedłużenie salonu, które warto podzielić na strefy o różnym przeznaczeniu. Nawet na mniejszej przestrzeni można symbolicznie wydzielić kąciki, które uporządkują aranżację i podniosą jej funkcjonalność. Podstawą jest strefa wypoczynkowa, gdzie królują wygodne fotele, miękkie pufy lub podwieszany hamak. To serce tarasu, idealne do popołudniowej drzemki czy lektury z książką.

Drugą kluczową częścią jest strefa jadalniana. Wystarczy niewielki stół i kilka krzeseł, by stworzyć klimatyczne miejsce do spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Aby wizualnie oddzielić te obszary, można wykorzystać duże dywany z juty, które zdefiniują granice każdej strefy. Ciekawym pomysłem jest również użycie roślin w wysokich donicach jako naturalnych, zielonych parawanów. Dzięki takiemu podziałowi taras staje się bardziej wszechstronny i zachęca do spędzania na nim czasu na różne sposoby.

Meble na boho taras

Na tarasie w stylu bojo świetnie będą wyglądały zarówno drewniane, jak i wiklinowe meble. Już od wielu lat w ogrodach spotykamy też meble wykonane z palet - wystarczy dobrać do nich miękkie poduszki, a wypoczynek będzie naprawdę komfortowy. Miłośnicy klimatu boho prawdziwe perełki znajdą na targach staroci. Nie brakuje tam drewnianych i rattanowych foteli, które wystarczy delikatnie odnowić. Jeśli masz dużo przestrzeni, możesz kupić hamak z etniczną lub beżową tkaniną, lub podwieszany fotel. Pamiętaj, aby nie zabrakło kocyków, które zapewnią przytulność i ciepło w chłodny wieczór. Etno pled lub narzuta z frędzlami to charakterystyczne dodatki dla stylu boho.

Jaka podłoga na taras w stylu boho?

Taras w stylu boho kojarzy nam się z przytulnym miejscem, pełnych naturalnych materiałów. Doskonałą bazą będzie zatem drewno lub kamień. Kafle inspirowane naturą możemy ułożyć tak, jak deski posadzkowe lub w jodełkę.

Świetnie wyglądać będą również płytki wyglądające jak naturalny kamień – szczególnie łupki i piaskowce lub te z patchworkowym motywem. Drugą opcją, która jest chętnie wybierana na taras to drewno. Warto jednak pamiętać o odpowiedniej impregnacji.

Dodatki na taras w stylu boho

Taras z łapaczami snów i ozdobnymi makramami jest niezwykle przytulny. Do tego sznur lampkek, cotton ballsy oraz lampiony. Na podłogę – tym bardziej, jeśli nie możemy jej odnowić – połóż niewielkie dywaniki w kolorze beżu czy khaki. W sklepach znajdziemy te wykonane z naturalnych materiałów, np. z juty lub wełny nowozelandzkiej. Niezwykle modne są modele tkane ręcznie w patchworkowym stylu. Uzupełniając dywanikami taras sprawisz, że zrobi się na nim bardzo przytulnie – niemal jak w domu. Taki taras zachęca do odpoczynku i spotkań z najbliższymi.

Rośliny na boho taras

W ceramicznych doniczkach lub wiklinowych koszach. Rośliny to obowiązkowy element na każdym tarasie, a tym bardziej tym w stylu boho. Od północy najlepiej rosną petunie, surfinie czy sanwitalia rozesłana (polegnatka), która wygląda jak malutkie słoneczniki. Od południa zaś: fuksje begonie bulwiasteniecierpki Świetny wizualny efekt dadzą nam pnącza lub niewielkie rośliny rozmieszczone na różnych wysokościach, dzięki którym stworzymy niewielką dżunglę.

Zadaszenie tarasu w stylu boho: pergole, markizy i inne rozwiązania chroniące przed słońcem i deszczem

Aby w pełni cieszyć się tarasem w stylu boho, warto pomyśleć o odpowiednim zadaszeniu. Idealnie w ten klimat wpisuje się drewniana pergola, która stanowi doskonałą bazę dla pnączy, takich jak wisteria czy bluszcz. Jej naturalny wygląd można dodatkowo podkreślić, przewieszając przez belki zwiewne, lniane zasłony lub girlandy świetlne. Innym praktycznym i stylowym rozwiązaniem jest markiza tarasowa. Dostępna w szerokiej gamie kolorów, od beżu po stonowane odcienie ziemi, pozwala nie tylko na ochronę przed słońcem, ale również stanowi ważny element dekoracyjny.

Dla osób szukających całorocznej ochrony świetnym wyborem będzie stałe zadaszenie z poliwęglanu lub szkła, oparte na aluminiowej konstrukcji. Choć nowoczesne, takie rozwiązanie doskonale komponuje się z elementami boho, tworząc eklektyczną całość. Można je uzupełnić o system przesuwnych paneli szklanych, które osłonią boki tarasu przed wiatrem i deszczem, zamieniając go w przytulny ogród zimowy na chłodniejsze miesiące.

Pielęgnacja i konserwacja tarasu boho: jak dbać o meble, rośliny i elementy dekoracyjne

Styl boho bazuje na naturalnych materiałach, które wymagają odpowiedniej troski, aby na długo zachowały swój urok. Jeśli podłogę tarasu stanowi drewno, kluczowa jest jego regularna impregnacja, która zabezpieczy je przed wilgocią i promieniami UV. Ciekawą i praktyczną alternatywą są deski kompozytowe lub płyty gresowe imitujące drewno. Te drugie są wyjątkowo odporne na plamy i mróz, a do ich czyszczenia wystarczy woda z łagodnym detergentem. Co więcej, jasne deski kompozytowe nagrzewają się nawet o 30% mniej niż ciemne, co pozwala na komfortowe chodzenie boso w upalne dni.

Meble z wikliny, rattanu czy drewna najlepiej chronić przed intensywnym deszczem, przechowując je pod zadaszeniem lub stosując pokrowce. Tekstylia, takie jak poduszki, pledy i dywany, powinny być wykonane z tkanin przeznaczonych do użytku zewnętrznego, które są odporne na blaknięcie i wilgoć. Regularne wietrzenie i chowanie ich podczas niepogody sprawi, że będą ozdobą tarasu przez wiele sezonów.